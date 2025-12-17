Carles Marco: "No es fácil cada partido hacer las cosas bien"
El entrenador catalán se mostró satisfecho con una nueva victoria del Básquet Coruña
Volvió a ganar el Básquet Coruña. El Leyma sumó su undécima victoria de la temporada y se mantiene como líder invicto de Primera FEB. Costó en la primera parte, pero en la segunda los naranjas subieron el nivel de intensidad defensiva y terminaron por doblegar al COB Ourense por 94-77.
Carles Marco
Las claves de la victoria. "Dar las gracias a nuestra afición, que han estado fantásticos. Ourense juega muy bien, están muy bien entrenados, son muy físicos y ha sido un partido muy duro. Hemos hecho las cosas mejor en la segunda parte. Hemos estado muy bien en que no tuvieran segundas opciones y hay que felicitar al equipo en general, todos han ayudado y con eso hemos podido correr. Eso ha sido la clave del partido. No es fácil cada partido hacer las cosas bien y ahora a seguir que tenemos un viaje larguísimo y un partido muy difícil".
Incremento de la intensidad defensiva en la segunda parte. "Comparto lo de la defensa de pick&roll. Ellos han planteado el partido fantástico porque nuestro último hombre siempre acababa siendo un pequeño. Hemos sido un poquito más agresivos en el pick&roll y hemos subido un poquito esa línea. No parábamos el balón del todo con nuestros cincos y había mucho más espacio, pero lo hemos intentado subsanar y creo que nos ha ido fantásticamente. Les he preguntado a los jugadores y hemos seguido con nuestras normas, pero un poquito más agresivos".
Feedback de los jugadores. "Muchas veces les pregunto y no me contestan o si no me gusta la contestación decidimos nosotros (risas), pero está bien que haya feedback y ellos son los que están en la pista. Tenemos diferentes opciones porque hacemos siempre lo mismo y está bien saber qué piensan, porque a veces con la cara ya te dicen mucho. Hemos estado de acuerdo en mantener nuestra defensa y ser más agresivos. Nos ha salido mejor".
Ourense llegaba como el mejor reboteador ofensivo de la liga. "Todos hemos cerrado el rebote. Ellos son el mejor equipo en rebote ofensivo de la liga. Hemos cerrado el rebote y creo que ha sido una constante todo el partido, solo que en la primera parte la sangría ha venido en el bloqueo directo. En la segunda parte sin esa sangría hemos bajado su anotación".
¿Cómo se gestiona jugar con la racha de 11-0?"En Zamora también nos costó muchísimo. No sé quién no sufre en cada partido, hay que hacer las cosas bien y aunque la gente piense que esto es fácil, nosotros sabemos que si no hacemos las cosas bien y no estamos a tope los 40 minutos, perderemos. No podemos desviarnos de las cosas que entrenamos cada día y de la mentalidad que tenemos en los entrenamientos. Si no nos desviamos, en algún momento volveremos a entrar en el partido y luego llegará algún equipo que nos ganará. Cuando eso pase, mirar al siguiente".
Mucho camino por andar. "Hay que intentar concienciarnos de que no hemos hecho nada porque quedan 21 partidos y focalizarnos en hacerlos como estos anteriores. No es fácil con las cosas que nos están pasando tener el día a día que tienen y luego en los partidos ser tan competitivos".
La dificultad de seguir su intensidad. "Si nosotros estamos 40 minutos jugando así es muy difícil mantenerlo. En casa también es así porque vienen 5.000 personas a espolearnos y nos llevan en volandas en algún momento. Nosotros también hacemos por que estén con nosotros. Ojalá siga así y esos últimos minutos no lleguen a jugar a nuestro nivel de intensidad".
Minutos con dos cincos. "Lo de Ily y Mus creemos que Ily puede jugar en algún momento como 4 abierto para darnos un abanico más grande de lo que tenemos. Mus está entrenando bien y tiene muchas ganas de estar metido en el equipo y es una manera de ir poniéndole y que vaya cogiendo ritmo con nosotros. Llega un momento en que Abdou e Ily están en un muy buen momento y es muy difícil gestionar todo. Es difícil, pero queremos que Mus vaya entrando. Son opciones que nos puede dar. Hemos encontrado un poco que Ilimane entiende todo, que puede jugar al 4 y puede jugar por fuera. Puede ser una buena opción y vamos a seguir trabajando en los entrenos para que tengamos más cosas".
Moncho López
La velocidad de Coruña. "Felicitar a Coruña por la victoria y el buen ambiente en el pabellón. El partido tiene dos partes muy diferentes. Una primera con equilibrio en la que logramos jugar muy bien a un nivel alto, pero sin lograr una diferencia que haga dudar a Coruña. En la segunda hay un aumento de la velocidad de juego en Coruña y a nosotros ya nos estaba costando mucho. Ellos logran mantener esa velocidad ofensiva y a nosotros nos cuesta pararla porque nuestro ataque pierde eficacia a raíz de que Coruña pone su nivel defensivo un peldaño más alto. No estuvimos bien, nos costó adaptarnos. Nos faltó experiencia y control de emociones. Creo que el partido se decide en el tercer cuarto. En el último, Coruña baja un poquito y nosotros empezamos a pensar un poquito en el sábado".
Unos días complicados. "Okanu tuvo aquella lesión y fue al banquillo. Me dicen que está para jugar, pero me dicen que cuidado, te limita un poquito. Hoy creo que no es una cuestión de físico, sino de intensidad. No jugamos como ellos a la hora de atacar una defensa tan agresiva. Lo que noté es falta de entrenamiento y eso está asociado con lo del fin de semana. Un entrenamiento o dos más con todos nos hubiera ayudado".
El buen hacer del Leyma en el rebote. "Coruña estaba muy preocupado por nuestro rebote ofensivo y es lógico, es para estarlo. Hay sin duda un buen trabajo de Coruña, pero creo que en la segunda parte mi equipo deja de ir al rebote como tenemos que ir. Es una técnica de rebote trabajada que no se ejecutó bien. Aparece un poquito de frustración y gastamos dos segundos en dudar o quejarnos y nuestro rebote no es tan fuerte. Sin desmerecer a Coruña. También nos faltó construir ventajas, nuestro ataque es bastante más farragoso".
Preocupados por el juego rápido naranja. "Sobre todo lo que no queríamos eran esas canastas tan fáciles que mete Leyma. Creo que Carles trajo cosas muy buenas y frescas al baloncesto de Primera FEB. No fuimos capaces de obligarles a jugar en estático".
Sin excusas por la intoxicación. "No quiero esa excusa. No son las condiciones normales para preparar un partido, pero el equipo tiene que aprender de cómo nos sentimos hoy. Tenemos que saber jugar en la segunda parte mejor. Coruña pone el juego físico en un peldaño más y no fuimos capaces de subirlo".
Sacar provecho de la derrota. "Creo que es un buen aprendizaje. Entender que cuando el juego se pone más duro hay que construir con más paciencia. No tenemos jugadores de tanto talento como para buscar esas canastas. Hay que construir más, esa es la lectura que tenemos que sacar, el primero yo. Quizá hay varios niveles de intensidad en la liga y nosotros estamos en el medio-alto, pero queremos estar en el de más arriba".
Cambio de la primera a la segunda parte. "La primera parte creo que jugamos muy bien, con paciencia, con pasos muy buenos a los rollers. En la segunda ya no lo conseguimos. Ellos presionan más el balón y ya no salimos con tanta ventaja, por lo que el pívot de Coruña recupera mejor. Quizás necesitamos más construcciones de pases. Suena a jugar más lento, pero es tener más paciencia".