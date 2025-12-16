Ourense se reafirma: habrá derbi

La plantilla del COB durante un partido de esta temporada FEB

Habrá derbi este miércoles en el Coliseum. Así lo confirman fuentes del COB Ourense, que se desplazará este miércoles hasta A Coruña para jugar el partido contra el Leyma correspondiente a la jornada doce de Primera FEB. Ocho jugadores de los diez que tenía disponibles el equipo el pasado sábado para jugar contra Fuenlabrada sufrieron una intoxicación alimentaria. A raíz de eso, el duelo fue suspendido.

Los jugadores afectados todavía no se encuentran al 100% a nivel físico y se han ido reincorporando a la dinámica grupal poco a poco, pero el club ha decidido disputar el derbi gallego. Eso sí, afirman que hubo varios grados de intoxicación y que no todos los jugadores afectados la sufrieron con la misma gravedad.

Preguntado a este respecto en la rueda de prensa previa al encuentro, Carles Marco, entrenador del Leyma, afirmó lo siguiente: "No sabemos nada de ellos. Mandé un mensaje de ánimo a Moncho el sábado y me dijo que están tocadillos, pero que esperaba que estuvieran para el miércoles. No sé cómo están, pero mandarles fuerzas y preocuparnos de nosotros".

El Ourense debía jugar a domicilio el pasado sábado por la tarde contra Fuenlabrada. Sin embargo, algo antes de las 14.00 horas, el club emitió un comunicado afirmando que ocho de los diez jugadores que tenían disponibles habían sufrido una intoxicación alimentaria y algunos de ellos habían tenido que ser trasladados al hospital. Allí, los médicos determinaron que no estaban en condiciones de realizar prácticas deportivas y el COB se puso en contacto con su rival y con la Federación Española (FEB) para comunicar la situación. Una hora más tarde, en torno a las 15.00 horas, la FEB hizo oficial la suspensión del encuentro.