Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Ourense se reafirma: habrá derbi

Los jugadores afectados por la intoxicación se han ido incorporando paulatinamente a la dinámica diaria

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/12/2025 11:25
La plantilla del COB durante un partido de esta temporada
La plantilla del COB durante un partido de esta temporada
FEB
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Habrá derbi este miércoles en el Coliseum. Así lo confirman fuentes del COB Ourense, que se desplazará este miércoles hasta A Coruña para jugar el partido contra el Leyma correspondiente a la jornada doce de Primera FEB. Ocho jugadores de los diez que tenía disponibles el equipo el pasado sábado para jugar contra Fuenlabrada sufrieron una intoxicación alimentaria. A raíz de eso, el duelo fue suspendido.

Los jugadores del Leyma durante el ritual post-partido con su afición en el Coliseum

Empezar 10-0, una garantía de ascenso

Más información

Los jugadores afectados todavía no se encuentran al 100% a nivel físico y se han ido reincorporando a la dinámica grupal poco a poco, pero el club ha decidido disputar el derbi gallego. Eso sí, afirman que hubo varios grados de intoxicación y que no todos los jugadores afectados la sufrieron con la misma gravedad.

Preguntado a este respecto en la rueda de prensa previa al encuentro, Carles Marco, entrenador del Leyma, afirmó lo siguiente: "No sabemos nada de ellos. Mandé un mensaje de ánimo a Moncho el sábado y me dijo que están tocadillos, pero que esperaba que estuvieran para el miércoles. No sé cómo están, pero mandarles fuerzas y preocuparnos de nosotros".

Carles Marco durante la rueda de prensa

Carles Marco: "Moncho me dijo que esperaba que estuvieran para el miércoles"

Más información

El Ourense debía jugar a domicilio el pasado sábado por la tarde contra Fuenlabrada. Sin embargo, algo antes de las 14.00 horas, el club emitió un comunicado afirmando que ocho de los diez jugadores que tenían disponibles habían sufrido una intoxicación alimentaria y algunos de ellos habían tenido que ser trasladados al hospital. Allí, los médicos determinaron que no estaban en condiciones de realizar prácticas deportivas y el COB se puso en contacto con su rival y con la Federación Española (FEB) para comunicar la situación. Una hora más tarde, en torno a las 15.00 horas, la FEB hizo oficial la suspensión del encuentro.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Cartel del Mallorca en redes sociales para el duelo con el Deportivo en Riazor

Palo y zanahoria del Mallorca en redes sociales antes de su visita a Riazor
Esther Durán
Yunio Barrueta defiende a Jacobo Díaz durante el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia

El Obra sacará mañana a la venta las entradas del partido contra el Leyma
Raúl Ameneiro
Bodipo salta con el ahora deportivista Ximo Navarro ante Nunes en el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2012-13, última eliminatoria entre Deportivo y Mallorca

Deportivo-Mallorca: Horario y dónde ver en TV y online la Copa del Rey
Esther Durán
Cristian Herrera celebra su gol frente al Sabadell en la ronda anterior

La previa | Una cita con sabor a venganza
Israel Zautúa