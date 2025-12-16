Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El Obra sacará mañana a la venta las entradas del partido contra el Leyma

Será un partido marcado por los reencuentros

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/12/2025 11:53
Yunio Barrueta defiende a Jacobo Díaz durante el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia
Yunio Barrueta defiende a Jacobo Díaz durante el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia
Patricia G. Fraga
Es uno de los partidos más esperados del año y ya quedan menos de dos semana. Obradoiro y Básquet Coruña se verán las caras el próximo 28 de diciembre en el Fontes do Sar en un duelo que promete ser de alto voltaje. Casi tan esperado como el partido en sí por los aficionados es el momento de salida a la venta de las entradas para el mismo.

La plantilla del COB durante un partido de esta temporada

Ourense se reafirma: habrá derbi

Más información

Pues bien, el propio Leyma ha anunciado esta mañana que las entradas para el encuentro se pondrán a la venta mañana miércoles a partir de las 12.00 horas en la web oficial del Obradoiro. El club santiagués ha habilitado para la afición naranja dos bloques de la Tribuna 2 Norte, concretamente los números seis y siete. Ambos clubes continúan hablando para que se amplíe el número de entradas proporcionadas a las aficiones visitantes, tanto el partido de este mes en Santiago, como en el de vuelta en el Coliseum.

Será un partido de reencuentros, donde el Básquet Coruña se reencontrará con su pasado personificado en Diego Epifanio, Ale Galán, Yunio Barrueta, Olle Lundqvist y el lesionado Goran Huskic. Pero antes de ese partido, el Leyma deberá disputar otros dos. El primero de ellos otro derbi gallego, el de mañana miércoles con el COB Ourense. El segundo será este sábado en Cartagena.

