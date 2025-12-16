El Obra sacará mañana a la venta las entradas del partido contra el Leyma

Yunio Barrueta defiende a Jacobo Díaz durante el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia Patricia G. Fraga

Es uno de los partidos más esperados del año y ya quedan menos de dos semana. Obradoiro y Básquet Coruña se verán las caras el próximo 28 de diciembre en el Fontes do Sar en un duelo que promete ser de alto voltaje. Casi tan esperado como el partido en sí por los aficionados es el momento de salida a la venta de las entradas para el mismo.

Ourense se reafirma: habrá derbi Más información

Pues bien, el propio Leyma ha anunciado esta mañana que las entradas para el encuentro se pondrán a la venta mañana miércoles a partir de las 12.00 horas en la web oficial del Obradoiro. El club santiagués ha habilitado para la afición naranja dos bloques de la Tribuna 2 Norte, concretamente los números seis y siete. Ambos clubes continúan hablando para que se amplíe el número de entradas proporcionadas a las aficiones visitantes, tanto el partido de este mes en Santiago, como en el de vuelta en el Coliseum.

Será un partido de reencuentros, donde el Básquet Coruña se reencontrará con su pasado personificado en Diego Epifanio, Ale Galán, Yunio Barrueta, Olle Lundqvist y el lesionado Goran Huskic. Pero antes de ese partido, el Leyma deberá disputar otros dos. El primero de ellos otro derbi gallego, el de mañana miércoles con el COB Ourense. El segundo será este sábado en Cartagena.