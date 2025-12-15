Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El COB no se plantea pedir el aplazamiento contra el Básquet Coruña

Ocho jugadores del equipo ourensano sufrieron una intoxicación el sábado

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/12/2025 11:30
Un tiempo muerto del COB Ourense
Un tiempo muerto del COB Ourense
FEB
Días complicados los que está atravesando el COB Ourense. Ocho jugadores de los diez que tenía disponibles el equipo el pasado sábado para jugar contra Fuenlabrada sufrieron una intoxicación alimentaria. A raíz de eso, el duelo fue suspendido. Apenas cinco días más tarde, este miércoles, deben medirse al Básquet Coruña en el Coliseum, pero fuentes del club ourensano afirman que, de momento, el derbi no corre peligro.

Los jugadores del Leyma durante el ritual post-partido con su afición en el Coliseum

Empezar 10-0, una garantía de ascenso

Más información

Eso sí, afirman que hubo varios grados de intoxicación y que no todos los jugadores afectados la sufrieron con la misma gravedad. El equipo se está recuperando poco a poco y la esperanza es que pueda estar disponible para el miércoles el mayor número posible de jugadores. 

Preguntado a este respecto en la rueda de prensa previa al encuentro, Carles Marco, entrenador del Leyma, afirmó lo siguiente: "No sabemos nada de ellos. Mandé un mensaje de ánimo a Moncho el sábado y me dijo que están tocadillos, pero que esperaba que estuvieran para el miércoles. No sé cómo están, pero mandarles fuerzas y preocuparnos de nosotros".

El Ourense debía jugar a domicilio el pasado sábado por la tarde contra Fuenlabrada. Sin embargo, algo antes de las 14.00 horas, el club emitió un comunicado afirmando que ocho de los diez jugadores que tenían disponibles habían sufrido una intoxicación alimentaria y algunos de ellos habían tenido que ser trasladados al hospital. Allí, los médicos determinaron que no estaban en condiciones de realizar prácticas deportivas y el COB se puso en contacto con su rival y con la Federación Española (FEB) para comunicar la situación. Una hora más tarde, en torno a las 15.00 horas, la FEB hizo oficial la suspensión del encuentro.

