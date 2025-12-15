Carles Marco: "Moncho me dijo que esperaba que estuvieran para el miércoles"

Carles Marco durante la rueda de prensa R. A.

El Básquet Coruña afronta una semana repleta de actividad. Tras ganar en Zamora el pasado sábado, este miércoles recibe al COB Ourense en el primer derbi de la temporada para los naranjas y el sábado se medirá al actual colista, Cartagena. Sin embargo, la semana está, de momento, marcada por la incertidumbre de si se llegará a disputar el derbi.

Ocho jugadores de los diez que tenía disponibles el equipo el pasado sábado para jugar contra Fuenlabrada sufrieron una intoxicación alimentaria. A raíz de eso, el duelo fue suspendido. Apenas cinco días más tarde, este miércoles, deben medirse al Básquet Coruña en el Coliseum, pero fuentes del club ourensano afirman que, de momento, el derbi no corre peligro.

Preguntado a este respecto en la rueda de prensa previa al encuentro, Carles Marco, entrenador del Leyma, afirmó lo siguiente: "No sabemos nada de ellos. Mandé un mensaje de ánimo a Moncho el sábado y me dijo que están tocadillos, pero que esperaba que estuvieran para el miércoles. No sé cómo están, pero mandarles fuerzas y preocuparnos de nosotros."

En el apartado de bajas coruñesas, el técnico catalán confirmó que sigue sin poder contar con Jacobo Díaz, con problemas de ciática, pero que cuenta con tener al resto disponibles. "Creo que Jacobo sigue con su proceso y no va a estar. Tuvimos a Paul (Jorgensen) con vómitos y diarrea el día antes del partido y jugó. Cositas, pero tampoco sé mucho porque nos quedan tres entrenos y ayer descansamos, pero espero que nos vayamos recuperando. Soy optimista y espero que estén todos bien excepto Jacobo", explicó.

De su rival de este miércoles destacó su dureza en el juego y su capacidad para atacar el rebote ofensivo, algo que tendrán que vigilar para sacar un resultado positivo. "A Ourense lo veo muy bien, Moncho es un seguro de vida. No es un equipo que corra mucho, pero sin tener buenos porcentajes, es uno de los mejores ratios de la liga porque genera muchas segundas opciones. Es importante no dárselas. Tenemos que cerrar bien nuestro rebote defensivo, que no tengan segundas opciones, y así podremos correr un poquito más y jugar con nuestra identidad.", analiza Marco.

En el plano individual, el catalán quiere que sus jugadores estén atentos, sobre todo, al portugués Rafa Lisboa y a sus cuatros: "Tienen puntos y tiro de tres con Lisboa y los cuatros, muchos registros y muy buen equipo. Es un derbi, que siempre es difícil. Un equipo que estaba en un momento muy bueno y esperamos al mejor rival. Nosotros tenemos que hacer las cosas, como siempre, un poquito mejor. Luego tenemos que saber muy bien qué hace cada jugador, parar la producción de Lisboa, a sus exteriores, que Isaac no juegue hasta dentro... Saber a nivel individual qué hacen sus jugadores bien. Jugar en casa con nuestra gente siempre es positivo. Espero que nos vengan a ver y apoyar porque cada vez es más difícil jugar bien, ganar partidos y ser consistentes. Vamos a prepararnos para intentar hacer un buen partido en casa".

Con tres partidos en ocho días, la preparación a nivel de entrenamiento se ve siempre mermada. Es el caso del Básquet Coruña esta semana, que no podrá preparar como le gustaría los partidos contra Ourense y Cartagena: "Esta semana se prepara entrenando menos y con dosis más cortas. La preparación es un poco más a nivel mental y de vídeo que en la pista. Tenemos que estar frescos de piernas. Ahora ya no descansamos hasta que volvamos de Cartagena, pero primero tenemos que estar al 200% contra Ourense. A todos nos gusta jugar y, cuando tienes una semana para preparar los partidos, es mejor", explica Carles Marco.

El Básquet Coruña es el líder invicto de Primera FEB con diez victorias y cero derrotas, un arranque que, a nivel histórico, viene garantizando el ascenso a ACB. Sobre si son el rival a batir, el técnico del Leyma dijo lo siguiente: "Todos los equipos que juegan contra nosotros tienen ganas de hacer un buen partido y de ganarnos. Nosotros tenemos que estar focus en hacer nuestras cosas lo mejor posible y tener una buena mentalidad los 40 minutos. No pensar más allá en si hemos ganado, sino en las cosas que hay que hacer bien para jugar bien".

El partido del sábado contra Zamora dejó el debut de la última incorporación del equipo, Mus Barro, que anotó 4 puntos en 4 minutos sobre la pista. Así vio Carles a su nuevo pupio: "Mus salió en un momento difícil, había hecho 4 entrenos, llevaba 1 mes sin jugar y estuvo muy activo defensivamente. Hizo las cosas muy bien, en ataque su producción fue muy buena. Cuando se vaya encontrando mejor y esté más rodado podamos utilizarlo de la manera más positiva para el equipo. Ya se vieron cosas muy positivas y espero que siga así. Es complicado poner a un jugador que lleva tan pocos días. Creo que el feeling y los mecanismos los ha cogido bien. Vamos a ver si sigue sumando entrenos y podemos ir metiéndole más porque seguro que nos ayuda mucho como el otro día".