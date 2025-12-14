Una victoria de altura
Los tres pívots del equipo fueron clave para que el Leyma sumase su décimo triunfo
El lunes, totalmente por sorpresa, el Básquet Coruña anunció una nueva incorporación para su plantilla 2025-26. A una rotación interior que ya contaba con Ilimane Diop y Abdou Thiam se le unió un tercer pívot de origen senegalés como Mus Barro. El nuevo fichaje del Leyma entró ayer en su primera convocatoria, con posibilidad de llegar a debutar, como ya anunció en la rueda de prensa previa al encuentro Carles Marco.
El Básquet Coruña sumó su décima victoria de la temporada en Zamora y se mantiene como líder invicto de Primera FEB. Un triunfo que, en gran parte, fue culpa (para bien) de los jugadores interiores del equipo. Abdou Thiam tuvo impacto desde el principio, con 4 puntos y otras tantas capturas ya en el primer cuarto, además de cargar como es habitual en él el rebote ofensivo. Sin embargo, en el segundo cuarto sufrió un golpe que propició el debut de Mus Barro. La nueva incorporación ni mucho menos se escondió sobre la pista del Ángel Nieto, sino que se hizo notar desde el primer segundo defendiendo con intensidad al gigante Jonas Paukstè. Por si fuera poco, en su primer ataque anotó una buena bandeja con la mano izquierda, la suya buena, y en el siguiente dejó atrás a su defensor con un gran movimiento en el poste para sumar una nueva canasta. Llegó a anotar en un tercer ataque consecutivo, pero los colegiados consideraron que había cometido pasos de salida (dudosos) y compartió pista durante un breve tiempo con Ily Diop, jugando con dos pívots. Mus Barro cerró su primera intervención con la camiseta del Leyma con 4 minutos y 29 segundos sobre la pista, 4 puntos, 1 rebote, 1 asistencia (no contabilizada) y un +2 en cancha, pero Carles Marco decidió no volver a darle entrada en los minutos restantes.
En ese tramo previo al descanso aportaron de nuevo Abdou Thiam (4 puntos y 2 rebotes en ataque) e Ilimane Diop (2 puntos y 2 rebotes), pero fue en la segunda mitad cuando ambos tuvieron una importancia capital para que al Básquet Coruña no se le escapara el triunfo en Zamora.
En el tercer cuarto fueron más Caio Pacheco y Joe Cremo quienes sostuvieron al equipo a nivel anotador, pero Thiam capturó otros dos rebotes en el aro zamorano y entre él y Diop cogieron varios de vital importancia en el propio. En el último cuarto, después de los seis puntos seguidos y la posterior eliminación por cinco (rigurosas) faltas personales de Guillem Jou, fue el momento de Abdou Thiam. El 44 del Leyma siguió cogiendo rebotes, sobre todo en ataque, como si le fuera la vida en ello, pero además aportó también a nivel anotado con un tiro de media distancia que cada día es más consistente para acabar el partido con un doble doble de 12 puntos y 10 rebotes.
Le cogió el testigo Ilimane Diop. Después de un partido discreto a nivel ofensivo, el internacional español se echó al equipo a las espaldas en los últimos minutos del encuentro con 10 puntos casi consecutivos. Varios tiros de media distancia y canastas cerca del aro para terminar con 16 puntos, el tope de cualquier jugador en el encuentro.
Entre los tres pívots del Básquet Coruña sumaron 36 tantos de valoración de los 87 totales del equipo, dejando una gran sensación, en contrapunto a la de hace una semana contra Palencia.