Uno x Uno del Leyma | La llegada de Barro activa a los pivots

Pacheco, en una jugada del Zamora-Básquet Coruña CB Zamora

Estas son nuestras notas de los jugadores del Básquet Coruña en la victoria contra el CB Zamora:

Cuevas 6

Siempre creyendo en sus posibilidades y “peleando” por todos los balones. Flojo en triples (2 de 9). Asistencias y recuperaciones añaden a su actuación valor añadido. En comparación con otros particos, el rendimiento bajó.

Jou 5

Desapercibido, muchas faltas y alguna que no fue ni de lejos. Entregado y generoso en el esfuerzo pero no tan efectivo como en otros partidos hasta el último cuarto que comenzó anotando un triple y acabando un contraataque en un 2+1 convertido.

Cremo 7

En un buen momento. Efectivo en ataque y trabajando en defensa. No es el del principio de temporada. Está mucho mejor y el equipo lo nota. Efectividad al máximo.

Radoncic 5

Desangelado. En la línea de los últimos tiempos. Lo intenta “todo” y solo le sale “algo”. Pelea en defensa como nadie y en ataque está bastante desafortunado.

Diop 7

Mejoró mucho cuando los minutos iban pasando. Pasó de 4 puntos y -2 de valoración del partido anterior a los 16 puntos y 16 de valoración en Zamora. Anotó con facilidad. Varios tiros de 4 metros, 1 triple y 2 libres, para una actuación que fue a más a medida que avanzaba el partido.

Pacheco 7

Tampoco como el resto tuvo una primera parte destacada. Mejoró con el paso de los minutos. Mal en los libres (0 de 4 intentos) y bien en los tiros de 2 y en los libres (8 de 8 en total de ambos) y un número de asistencias (6) notable.

Jorgensen 5

No está. Muy fallón y no tan decisivo como siempre. No hay problema. Seguramente volverá por sus fueros pronto.

Thiam 7

12 puntos conseguidos y una valoración de 16. Algo tendrá que ver pero es difícil asegurar que la llegada de Barró les ha puesto las pilas a los pivots. Pero como Diop, anotó, valoró y cogió la friolera de 10 rebotes.

Brnovic 5

Un triple en el último cuarto dio tranquilidad al equipo. Antes, como Radoncic lo da todo con cierta intervención en defensa y muchas dificultades en ataque.

Barro 5

Nada más saltar a la cancha metió un par de canastas seguidas, cogió un rebote y con 3 sesiones de entrenamiento no se le puede exigir más. Sus actuaciones serán mejores en cuanto pase un poco más de tiempo.

Macachi 5

Menos de 5 minutos en juego no dan para mucho. Apenas una falta forzada, un tiro libre anotado y poco más en una labor no determinante para el equipo pero que tiene que tener un factor importante de ayuda.