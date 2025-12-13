La crónica | 10 de 10, matrícula de honor para el Leyma (69-81)

Caio Pacheco, durante una jugada del Zamora-Leyma CB ZAMORA

Sigue el camino triunfal del Básquet Coruña, ganador en Zamora (69-81) en una tarde que le requirió trabajo y esfuerzo para superar a un rival bregador que se mantuvo con opciones hasta los minutos finales. Ahí aplicó de nuevo el rodillo el equipo que adiestra Carles Marco, que ya suma diez victorias en otros tantos partidos y ahora se apresta a recibir a Ourense el próximo miércoles en el Coliseum.

Las casi 2.000 personas que presenciaron en directo el choque pudieron disfrutar de dos equipos que tienen prisa por conseguir la siguiente canasta, que eso de contemporizar y dejar pasar la posesión no va con ellos y que como dijo esta semana el entrenador local Saulo Hernández, el Leyma es una versión mejorada del Zamora. Comienza a ser ya una especie de obsesión ganar al Leyma. No por nada en especial, sino sencillamente porque nadie lo ha hecho todavía en Liga esta temporada y parece que es un aliciente a mayores ser los primeros en hacerlo.

La tónica inicial fue la de otros partidos. Cambios a los tres minutos, seguridad en el rebote, Cremo apurando jugadas a los 24 segundos, con muchos fallos en ataque del Zamora que permitieron recuperaciones de los coruñeses relativamente fáciles para el juego de Thiam, Braz, Jorgensen y Pacheco. El equipo de Marco mantiene la autoridad aunque cambien los protagonistas. Desde bien pronto comenzaron a sentarse las bases de la superioridad naranja. Defensa a toda cancha, circulación fluida y acierto desde la distancia para acabar el primer cuarto con un triple de Cuevas que llevaba el marcador al 12-20, aunque fue finalmente anulada por estar fuera de tiempo.

El segundo cuarto y los problemas físicos de Thiam dejaron el esperado debut de Barro. Una recuperación de Cuevas y un triple de Cremo mantuvieron la distancia, pero sin apartar la sensación de que el Leyma juega demasiado cómodo, incluso con un cierto aire de suficiencia que hacía presagiar problemas. El técnico naranja movió entonces la pizarra para dibujar un partido con dos bases que le vino bien al Leyma, que se fue a la máxima ventaja (+11) gracias a dos triples de Didac Cuevas. La respuesta de Saulo Hernández fue un tiempo muerto para cortar la sangría y devolver la distancia en el luminoso a una sola cifra en el intermedio. Barro jugó cuatro minutos y anotó 4 puntos, pero lo importante es que su presencia pudo reactivar a Thiam (8 puntos y 12 de valoración) y a Diop (4 puntos) que en el partido contra Palencia anotaron 7 puntos entre los dos y registraron valoración negativa. Las alturas es por donde anda este deporte. Al final de la primera parte, Zamora había cogido 13 rebotes y el equipo coruñés 24, 12 de ellos en ataque. La diferencia se antojaba notable.

Sufrir y rematar

No varió el guion tras el descanso, con la superioridad física del líder marcando el ritmo. Pero el duelo se terminó complicando gracias al acierto local en el tercer cuarto, lo que apretó el marcador hasta los cinco puntos de distancia a cuatro minutos de entrar en el último cuarto.Triple fallado de Cuevas, falta a Pacheco, tiro en acción muy individualizada de Jorgensen, canasta facilísima de Peris y a tres puntos el Zamora en el momento más delicado del encuentro.

Pero el Leyma volvió a matar en el cuarto decisivo. En este caso, agarrado a un inspiradísimo Guillem Jou. Triple y contra que terminó en 2+1 para recuperar la dinámica del encuentro hasta que Pacheco volvió a coger el timón del encuentro y abrir una brecha que terminó siendo determinante. Como bien dijo Julio Iglesias, ‘La vida sigue igual’.