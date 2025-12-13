El Básquet Coruña vuelve a Zamora 18 años después

Dídac Cuevas trata de zafarse de la marca de Ingus Jakovics durante el partido contra Palencia Germán Barreiros

El Básquet Coruña vuelve esta tarde (17.30 horas) al ruedo de la Primera FEB. Los herculinos visitan el pabellón Ángel Nieto de Zamora, una de las canchas más difíciles de toda la liga, tal y como afirmó el propio entrenador naranja, Carles Marco, en la rueda de prensa previa: “Partido difícil, como todos. Es una cancha complicada, un equipo que juega muy bien. Con problemas que ha tenido de lesiones ha ido sacando victorias y, si no estamos muy bien, será difícil competir. Juegan bien, corren, son agresivos, muy verticales. Ya recuperaron algún jugador y estarán ya preparados Roberts y Brown. Esperamos al mejor Zamora posible y esperamos sacar una victoria en una de las canchas más difíciles de la liga”.

Carles Marco: "Haríamos mal en quitar el pie del acelerador" Más información

En el Ángel Nieto solo han sido capaces de ganar dos equipos en lo que va de temporada: Palencia hace un mes (77-102) y Ourense hace dos (84-94). El Leyma intentará hoy emular a sus vecinos gallegos, a quienes se mide el miércoles en la jornada intersemanal, y ser el tercero en lograrlo.

Para ello, Carles Marco no podrá contar, casi con total seguridad con un jugador que viene siendo capital como es Jacobo Díaz, que arrastra problemas de ciática desde la semana pasada y ya no jugó contra Palencia. “Jacobo tenemos que ir un poquito más lentos con él, casi seguro no va a jugar el sábado. A ver cómo evoluciona, pero es difícil”, admitió el técnico. Sí estará, al menos acompañando al equipo, la nueva incorporación, Mus Barro. El pívot senegalés ya ha entrenado esta semana con sus nuevos compañeros y podría disputar sus primeros minutos con la camiseta naranja esta misma tarde, compartiendo rotación interior con Ilimane Diop y Abdou Thiam.

Tiempos pasados

Aunque escasos, existen precedentes de partidos entre CB Zamora y Básquet Coruña. El último tiene fecha de hace casi veinte años, cuando ambos clubes militaban en la antigua liga EBA durante la temporada 2006-07. El 17 de marzo de 2007 el Ferroplast Básquet Coruña visitó el Ángel Nieto para medirse al UFC Zamora, en un partido en el que un gran último cuarto (36-21) terminó dando la victoria al conjunto local por 94-78.

Saulo Hernández: "El Básquet Coruña es una versión mejorada del CB Zamora" Más información

CB Zamora ha tenido muchos problemas de lesiones durante este primer tramo de temporada. Aún así, han conseguido un balance de cinco victorias y otras tantas derrotas que les colocan en la séptima posición con derecho a clasificarse a los playoffs. De cara al partido de esta tarde esos problemas de lesiones pueden empezar a solucionarse, ya que el propio Saulo Hernández, entrenador del equipo, ha afirmado que Jacob Round y Ty Roberts han dado pasos hacia delante en su recuperación y podrían tener minutos.

El Básquet Coruña, pase lo que pase, seguirá siendo el líder de la liga, pero quiere mantener su condición de invicto unos días más y sumar su décima victoria de la temporada. Para ello estará arropado por alrededor de cien fieles que se desplazarán hasta Zamora para animar al equipo.