Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Carles Marco: "Tengo un equipo que, aunque estén frustrados, los tíos compiten"

El entrenador catalán analiza la victoria de su equipo contra Zamora

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/12/2025 20:41
Carles Marco, durante el partido contra el Melilla
Carles Marco, durante el partido contra el Melilla
Javier Alborés
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

No para de ganar en liga el Básquet Coruña. El Leyma sumó su décima victoria de manera consecutiva en Primera FEB y se mantiene como líder invicto de la competición tras ganar un durísimo partido en el pabellón Ángel Nieto de Zamora.

Caio Pacheco, durante una jugada del Zamora-Leyma

La crónica | 10 de 10, matrícula de honor para el Leyma (69-81)

Más información

Contento, a pesar de no haber sido su mejor partido.

"Estoy muy contento por la victoria, hay que felicitar a Zamora porque lo está haciendo muy bien. Hoy nos han puesto muchos problemas y nos han llegado a tener por momentos bastante frustrados. No hemos jugado bien, pero ha sido también mérito de ellos, que no nos han dejado correr, nos han colapsado. Suerte que ha habido momentos en que nuestra calidad y el rebote ofensivo, que en algunos momentos nos ha dado segundas opciones, nos han permitido seguir arriba. Pero ha habido un momento en que, si se hubiesen puesto arriba en el final del tercero o el inicio del último cuarto, no sé qué hubiese pasado porque no estábamos gestionando nuestras emociones. Contento, pero cada partido es un aprendizaje. Como digo cada día, con victoria es más fácil gestionarlo".

¿Es imposible que el resto pueda seguirle el ritmo al Leyma? 

"Ojalá, pero a mí no me da la sensación. Obradoiro lleva ocho victorias seguidas y empezó mal, tuvo la lesión de Huskic, cambios, pero ahora está bien y hay muy buenos equipos. Te puedes dejar partidos en muchos campos y nosotros, de momento, estamos siendo resilientes y estamos sacando partidos como el de hoy en una cancha muy difícil. Pero esto es muy largo y no llega casi a un tercio. Tenemos que pensar en el siguiente y no mucho en lo que hagan los demás, sino en mejorar nosotros y en seguir. Contentos de momento con cómo nos van las cosas. Además, estoy contento con el día a día, de cómo entrenamos. Estamos disfrutando todos".

¿Cuándo se decanta el partido para el Leyma? 

"Nos han tocado la campana en el tercer cuarto con ese 56-57, pero si hubiese sido el cuarto seguramente nos hubiésemos ido perdiendo y no sé qué hubiera pasado. tengo un equipo que, aunque estén frustrados, los tíos compiten y han cambiado un poquito el chip. Hemos dejado de protestar entre nosotros, de protestar al árbitro, de protestarme a mí y se han puesto a jugar. Hemos hecho varias buenas defensas, clave Guillem con un triple y un 2+1. Eso nos ha dado pausa para volver otra vez a estar en el partido, pero creo que ese ha sido un poquito el punto de inflexión. 

¿Dónde ve a Zamora y cree que les podría haber competido hasta el último segundo?

No ha perdido nada. Creo que han hecho un muy buen partido, nos han llegado a frustrar y ha sido de los peores partidos que hemos jugado. Casi todo el mérito es de ellos. Los veo con 5 victorias y 6 derrotas, estamos hablando de estar entre los equipos para estar luchando por los nueve primeros, seguro. Ya veremos luego qué pasa, todos tenemos muchos problemas durante el año. Ellos ya los han tenido y, si no los tienen más, les veo potencial. Es un equipo joven que seguro que tiene mucho margen de mejora, que trabaja muy bien y al que veo con opciones".

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen del tifo en la previa del partido

Así lo vivió Riazor | Una noche para olvidar
Lucía Dávila
Mario Soriano, mediapunta del Dépor, durante el partido ante la Real Sociedad B en Riazor

Soriano: "Con esto no nos vale para seguir arriba"
Eder Pereira
Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B

Ansotegi: "Sabíamos que si nos dedicábamos a defender no íbamos a hacer nada"
Zeltia Regueiro
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo

Hidalgo: "Es una derrota dura, pero veníamos de una buena racha y estamos dentro del objetivo"
Zeltia Regueiro