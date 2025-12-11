Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Mus Barro: "Vengo a un equipo que está ya hecho y voy a intentar ayudar en lo que pueda"

El nuevo pívot del Básquet Coruña fue presentado esta mañana

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/12/2025 10:42
Charlie Uzal y Mus Barro durante la presentación del jugador
Charlie Uzal y Mus Barro durante la presentación del jugador
Germán Barreiros
El Básquet Coruña ha presentado de manera oficial a su nuevo fichaje, el pívot senegalés Mus Barro. Con una altura de 2,08 y un físico notable, sumará centímetros y kilos a la pintura del Leyma, un perfil que el equipo había echado en falta durante el primer tramo de la temporada, a pesar de su gran hacer hasta el momento a nivel de victorias.

Mus Barro trata de taponar a Olle Lundqvist durante el Leyma-Alicante de la temporada 2023-24

Mus Barro, un pívot diferente para la rotación interior del Básquet Coruña

Mus Barro llega procedente del Panteras de Aguascalientes mexicano, donde promedió 11,5 puntos y 8,6 rebotes en la última campaña. Antes de irse a México, terminó la campaña 2024-25 con el Estudiantes, firmando unos números de 8 puntos y 5 rebotes con el equipo madrileño. No era su primera experiencia en Primera FEB, ya que un año antes formó parte de la plantilla de Alicante y, con anterioridad, de las de Tizona Burgos y Palencia, por lo que conoce perfectamente la categoría. En el acto han estado presentes el propio jugador, que lucirá el número 34 en su camiseta, y el director deportivo del club, Charlie Uzal.

Mus Barro

¿Por qué decidió venir? "Coruña siempre fue un gran equipo, va muy bien esta temporada. La idea es hacer las cosas bien y llegar lo más lejos posible. El equipo está en una muy buena dinámica y eso me llamó también la atención".

¿Qué puede aportar al equipo? "Yo vengo para echar una mano. Soy uno más. El equipo va 9-0 e intentaré ayudar en lo que pueda. Defender, jugar con energía, intensidad e ir fluyendo poco a poco, cogiendo ritmo".

¿Qué recuerda de sus partidos en el Palacio? "Recuerdo que siempre es difícil ganar aquí. Era un partido apretado al principio y luego Coruña dominó. Siempre hay buen ambiente y buena afición, la gente está muy implicada con el equipo. Estoy agradecido de formar parte ahora de él".

¿Tuvo otras ofertas? "Después de México quise descansar un poco porque eran demasiados partidos. Había varias opciones pero decidí venir aquí porque me parece un muy buen proyecto y para mí es lo mejor ahora mismo".

¿Ha hablado ya con Carles Marco? "Hablé con Carles hace unos días antes de venir y somos todos profesionales. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Vengo a un equipo que está ya hecho y voy a intentar ayudar en lo que pueda. Todavía no estoy al 100% y poco a poco voy a ir cogiendo ritmo".

Charlie Uzal

¿Qué puede aportar? "Nueva incorporación para el primer equipo. Intentamos estar en el mercado y aprovechar cuando podemos mejorar el equipo. En este caso seguir reforzando la posición interior y complementa a Ily y Abdou. Nos va ayudar a ser más fuertes y subir el nivel del equipo. No ha sido fácil, venía de México y lleva una temporada pasada muy larga. Ahora lleva cuatro semanas de inactividad y esperemos que poco a poco se vaya adaptando a la dinámica del equipo. Le falta un poquito de nivel competitivo que esperemos que en las próximas semanas se ponga a tope".

¿Cómo surge el fichaje? "Siempre estamos al día de las oportunidades que puedan surgir en el mercado en todas las posiciones. Viendo la evolución del equipo y lo que había en el mercado vimos una oportunidad tremenda en contar con Mus. Creo que se adapta perfectamente y es muy importante el conocimiento que tiene de la liga, es un jugador experimentado y va a seguir sumando porque tenemos buen feedback de sus anteriores entrenadores y compañeros. Es exactamente lo que necesita el equipo, jugador de mucho físico, con capacidad intimidatoria".

No es habitual fichar yendo primeros y sin derrotas. "Nosotros creemos que estamos bien. Ahora seremos la envidia de todos porque estamos invictos, pero hay que tener tranquilidad. Creo que con este fichaje damos un paso gigante en cuanto a reforzar el equipo en la posición de cinco. Creo que ahora vamos muy bien en todas las posiciones y eso hace más fuerte al equipo. Mus no viene a ser un jugador 'salvador', viene a ser un complemento más de los dos pívots que tenemos". 

¿Sigue el club en el mercado?"Siempre estamos en el mercado. Ahora tenemos 12 jugadores más los del filial, pero hay que estar siempre. No solo por intentar reforzar, sino porque puede haber cualquier contratiempo".

