Carles Marco: "Haríamos mal en quitar el pie del acelerador"

Carles Marco durante la rueda de prensa de este jueves Germán Barreiros

El Básquet Coruña vuelve al ruedo de la Primera FEB este sábado y lo hace con una salida complicada como es la de Zamora. A pesar de los problemas de lesiones recurrentes que ha sufrido, el equipo castellano cuenta con un balance de 5-5 en las diez primeras jornadas de liga, en las que ha demostrado un gran juego. El entrenador del Leyma, Carles Marco, ha analizado el partido durante la previa.

La redención de Joe Cremo Más información

¿Cómo se presenta el partido? "Partido difícil, como todos. Es una cancha complicada, un equipo que juega muy bien. Con problemas que ha tenido de lesiones ha ido sacando victorias y, si no estamos muy bien, será difícil competir. Juegan bien, corren, son agresivos, muy verticales. Ya recuperaron algún jugador y estarán ya preparados Roberts y Brown. Esperamos al mejor Zamora posible y esperamos sacar una victoria en una de las canchas más difíciles de la liga".

¿Le preocupa la fortaleza de Zamora como local? "La preocupación es que juegan muy bien y que son un buen equipo. Tiene mucho mérito que con los problemas de lesiones haya sacado este buen balance. En casa son muy fuertes. Atentos a que tenemos que hacer las cosas muy bien como en cada partido para competir. Hay que estar concentrados en hacer bien las cosas, en parar sus focos importantes y en hacer un buen partido".

¿Se puede relajar el equipo en partidos como este? "Haríamos mal en quitar el pie del acelerador. Tenemos un equipo con experiencia y que sabe de la dificultad de sacar la victoria de allí. Ellos están avisados y así se lo hemos transmitido esta semana, que tenemos que estar muy bien para competir contra ellos. No es una liga como otras de 90 partidos, en cada partido tenemos que intentar jugarlo a tope de energía, intensidad y concentración. No importa lo que hemos hecho, sino lo que está por venir".

¿Cómo valora el fichaje de Mus Barro? "Contento porque la gestión en todo lo que llevamos de temporada del club y nuestra es buena. Hicimos una previsión con 11 jugadores sabiendo que teníamos una ficha libre. En un momento determinado buscamos reforzar al equipo porque llevamos muchos partidos y en varios no hemos estado el equipo al completo. La rotación es más corta y el esfuerzo del club de estar atentos para fichar al mejor jugador posible me pone contento. Esperando a que se adapte porque somos un equipo que lleva desde agosto entrenando y él viene a intentar ayudarnos, pero eso necesita un proceso de adaptación. Siempre hemos estado atentos a intentar reforzarnos, no a cambiar. Agradecer al club que podamos contar con jugadores de esta calidad y esperemos que se adapte lo antes posible para que sume al equipo".

Mus Barro: "Vengo a un equipo que está ya hecho y voy a intentar ayudar en lo que pueda" Más información

¿Debutará el sábado? "Vamos a ir viendo, tiene competencia y estoy muy contento con Ily y Abdou. Vamos a ver cómo encaja. Viene de hacer dos temporadas en una y ahora está en período de pretemporada. Lo tendremos disponible para Zamora, ya lleva dos entrenos, hoy será el tercero y estará con el equipo".

¿Qué puede aportar? "Es un jugador que siempre nos ha gustado. Corre mu bien el campo y puede jugar con la identidad que tenemos. Es un buen reboteador, continúa muy bien hacia canasta... Es un poco diferente a Ily y Abdou y eso nos puede venir bien. Tiene capacidad defensiva. Ha jugado con Paul en Oporto, es amigo de Ily y Abdou, conoce la ciudad... Todo ayuda a que pueda adaptarse lo más rápido posible".

Jugar con dos cincos. "Tenemos jugadores que pueden actuar en diferentes posiciones. Podría ser un registro, habrá que verlo entrenando".

¿Hay bajas?"Tuvimos a Caio un poco enfermo, ya hizo un esfuerzo grande para jugar contra Palencia, pero ya está recuperado. Jacobo tenemos que ir un poquito más lentos con él, casi seguro no va a jugar el sábado. A ver cómo evoluciona, pero es difícil".

¿Ve similitudes con el estilo de juego de Zamora?"Mejorada seguro que no, cada uno tiene sus cosas buenas y malas. Nos gusta que ellos juegan divertido, corren, si tienen una canasta en los primeros segundos lo hace. Es una filosofía similar, pero luego son diferentes defensivamente. También son diferentes porque tenemos jugadores diferentes, pero da gusto verlos. Son un equipo que nos ha gustado y que es muy complicado ganarles. Son muy verticales y agresivos en ataque, con muchos jugadores haciendo varias posiciones, una característica similar a la nuestra. No sé si es igual o no, pero me gusta mucho cómo enfocan los partidos, cómo juegan y la filosofía que tienen Saulo y el club. Dejar trabajar a una persona tantos años y que hayan ido creciendo como han crecido no se estila mucho en Europa porque tenemos esa prisa por ver los resultados muy rápido y no como lo hace Zamora, que ha sido una muy buena planificación".