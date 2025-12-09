La redención de Joe Cremo

Joe Cremo se prepara para lanzar un tiro libre durante el partido contra Palencia del pasado domingo Germán Barreiros

Joseph Robert ‘Joe’ Cremo llegó este verano al Básquet Coruña después de haber ascendido a ACB la temporada pasada con San Pablo Burgos junto a Dídac Cuevas. En una entrevista con DXT Campeón antes de empezar la competición oficial afirmó lo siguiente sobre lo que creía que podía aportar al equipo: “Mentalidad ganadora. Creo que allí donde he jugado siempre he intentado, quizás no ser siempre el máximo anotador, pero sí ser un líder sobre la pista y asegurarme de que el equipo está organizado y tiene la actitud adecuada para competir. Eso es lo que me pido a mí mismo, intentar que el equipo compita al máximo nivel”.

En los primeros ocho partidos de Primera FEB que Joe Cremo disputó con el Leyma no estuvo acertado en sus lanzamientos a canasta. En ese tramo fue el undécimo en valoración del equipo, pese a ser segundo en minutos y tercero en tiros de campo intentados. Sin embargo, fue el segundo jugador más utilizado por Carles Marco después de Paul Jorgensen con una media de 21 minutos y 36 segundos sobre la pista por encuentro.

¿A qué responde esto? A que el bueno de Cremo cumplió con sus palabras a este medio e hizo mucho más que anotar. Nunca puso una mala cara y siempre trabajó por y para el equipo aunque algunas cosas no le estuvieran saliendo de la manera deseada. Se dejó la piel en cada defensa, aportó en el rebote y siempre sumó, aunque no pudiera ser con puntos.

Pero esa tendencia cambió ya en el último partido antes del parón de veinte días que vivió el Básquet Coruña. En el choque de Copa de España contra Tizona que supuso la primera, y hasta el momento única, derrota oficial del equipo, Joe Cremo fue el máximo anotador del equipo con 17 puntos, 13 de ellos en el tercer cuarto que llevaron al Leyma hasta los 16 de ventaja en el Coliseum. Joe no pudo evitar la derrota, pero se notó que algo estaba cambiando.

Así quedó ratificado el pasado domingo, de nuevo en el Coliseum, cuando por segundo partido consecutivo Joe Cremo fue el máximo anotador del Básquet Coruña. 20 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 4 faltas recibidas en casi 26 minutos sobre la pista para 25 tantos de valoración. Además, la carta de tiro del estadounidense fue casi inmaculada. Tan solo erró dos de sus lanzamientos (ambos de dos puntos) y anotó los tres triples y los siete tiros libres que intentó.

En la primera mitad anotó 9 puntos y, nada más volver de los vestuarios tras el descanso, anotó un triple clave que permitió a su equipo recuperar la ventaja en el marcador. Lo mejor de la actuación de Cremo es que 8 de sus 20 puntos llegaron cuando su equipo más los necesitó, en un igualadísimo último cuarto contra un rival directo contra Palencia. Además, el buen hacer del estadounidense, una vez más, no estuvo solo en su acierto, sino que siguió aportando en los mismos intangibles que le han llevado a ser indispensable en la rotación de Carles Marco. De hecho, el domingo se quedó a apenas seis segundos de ser el jugador del Leyma que más tiempo estuvo sobre la cancha, solo superado por Guillem Jou.

Cremo ayudó a que el Básquet Coruña consiguiera su novena victoria de la temporada y continúe invicto en Primera FEB. En un partido en el que Paul Jorgensen, hasta ahora el desatascador del Leyma, no tuvo el día de cara al aro, apareció Joe para colaborar en un triunfo clave contra un rival directo como Palencia.

Nuevo Laranbar

La iniciativa ‘Laranbar’ del Básquet Coruña inaugura este jueves a su nuevo integrante. Se trata del bar A Chousa d’Abaixo, ubicado en el número 2 de la calle Juan Díaz Porlier, en el barrio de Matogrande. Allí estarán a partir de las 20.00 horas a modo de embajadores del club los dos montenegrinos del equipo, Dino Radoncic y Danilo Brnovic.

Laranbar es un proyecto destinado a expandir el sentimiento naranja por toda la ciudad y su área metropolitana a través de los locales de hostelería. Los establecimientos adheridos formarán parte de la comunidad del club como patrocinadores del primer equipo, ganando visibilidad y estrechando lazos con la afición, además de favorecer la pasión por el baloncesto en toda la ciudad de A Coruña.

Arropado en Zamora

El Básquet Coruña vuelve al ruedo este sábado y le toca hacerlo a domicilio. Le tocará pasar frío en Zamora, pero sentirá bien de cerca el calor de sus aficionados, ya que cerca de un centenar de ellos están ya preparando su desplazamiento hasta la localidad castellana.

El horario del encuentro, 17.30 horas, favorece el viaje, ya que permite ir hasta Zamora por la mañana y regresar una vez finalice el partido, llegando a A Coruña a una hora relativamente decente sin tener que pernoctar hasta el domingo.

Las entradas continúan disponibles en la página web del club zamorano y desde las peñas del Básquet Coruña han informado que los sectores en los que está previsto que se siente la Familia Naranja en el Ángel Nieto son los F2, FOP, FOU y F1. Una vez más, el Leyma no estará solo en un desplazamiento.