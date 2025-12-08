El Básquet Coruña suma músculo con el pívot Mus Barro

Mus Barro celebra una acción durante su etapa en Estudiantes @MovistarEstu

Por sorpresa y de manera adelantada, el Básquet Coruña le ha ofrecido a su afición un regalo navideño. El club ha anunciado la incorporación del pívot senegalés Serigne MM Sy Dit Dyamil Barro, más conocido como Mus Barro, para reforzar el juego interior del equipo.

Con una altura de 2,08 y un físico notable, sumará centímetros y kilos a la pintura del Leyma, un perfil que el equipo había echado en falta durante el primer tramo de la temporada, a pesar de su gran hacer hasta el momento a nivel de victorias.

Mus Barro llega procedente del Panteras de Aguascalientes mexicano, donde promedió 11,5 puntos y 8,6 rebotes en la última campaña. Antes de irse a México, terminó la campaña 2024-25 con el Estudiantes, firmando unos números de 8 puntos y 5 rebotes con el equipo madrileño. No era su primera experiencia en Primera FEB, ya que un año antes formó parte de la plantilla de Alicante y, con anterioridad, de las de Tizona Burgos y Palencia, por lo que conoce perfectamente la categoría.

En su trayectoria cuenta también con dos temporadas en EBA y otras dos en la antigua LEB Plata, además de aventuras por Portugal y Francia. A pesar de haber pasado en España varios años de formación, no cuenta como cupo, sino que posee una licencia de tipo cotonú. Con esta incorporación, el Básquet Coruña suma su jugador número doce a la plantilla tras la salida de Yoanki Mencía y el consiguiente fichaje de Dino Radoncic. Eso sí, el Leyma sigue teniendo una plaza de extracomunitario vacante, en caso de que desee utilizarla.