Que el ritmo no pare... El Leyma vence a Palencia (82-75)

Cremo penetra a canasta durante el partido Germán Barreiros

Ganó el Leyma (82-75) su noveno partido en Primera FEB y sigue sin conocer la derrota en la competición. Atrás queda Palencia, un rival directo que ahora ya tiene tres derrotas en su casillero. Todo ocurrió en un partido que fue una auténtica batalla.

Las noticias que llegaban unos minutos antes del comienzo del encuentro no eran muy halagüeñas. Jacobo Díaz, un hombre que da equilibrio al equipo no iba a ser de la partida por culpa de una ciática. Estaba vestido para jugar pero la realidad era distinta.

Palencia es fuerte en muchos aspectos del juego. Con nosotros y Obradoiro, los más fuertes. Balón al aire y comienza la lucha en un recinto con una muy buena entrada y mucha presencia palentina aprovechando el horario del partido.

Nunca mejor expresado lo de la lucha porque la apuesta por la fuerza de los palentinos quedo de manifiesto desde el minuto uno. Aunque las faltas se pitaron más fácil al Leyma porque los visitantes llevaban una pitada, que no cometida, en el minuto cinco. Palencia anotaba desde el tiro libre (4 de 6 puntos) y los locales perdían varios balones que les complicaron la existencia. Las imprecisiones propiciaron que en el marcador no se tomasen distancias. Palencia cobró ventaja a un minuto del final del cuarto por primera vez. Pacheco con un triple y uno de dos en el tiro libre volvió a poner en franquicia a los de Marco que acaban el cuarto empatados (22-22)

La intensidad de los palentinos rozando la falta muchas más veces de las que los árbitros veían no dejó maniobrar a gusto al Leyma. La diferencia entre intensidad y dureza la podría explicar Urko Otegi manager de los castellanos, sentado muy cerca de su banquillo. ¡Qué recuerdos!

La tónica se mantuvo en el segundo cuarto si bien hubo un aspecto que cambió de forma notable. Los árbitros comenzaron a ser menos permisivos con los visitantes. De hecho en el minuto 5 Leyma tenía una falta y ellos estaban en bonus.

Leyma pagó muy caras hasta cuatro canastas de Palencia a unos centímetros del aro en ausencia clara del pívot que atendía otras tareas. Los naranjas llegaron a tener siete puntos de ventaja y balón para poner tierra por medio en el marcador pero los visitantes igualaron tras varias pérdidas locales. A Carles Marco se le veía en la banda más tenso y nervioso que en otros partidos.

El final del segundo cuarto demostró que a veces el deporte no es justo. Quien juega duro es Palencia, muchas veces fuera de lo legal y permitido por los colegiados y quien se apunta a los tiros libres, también es Palencia. Hasta el descanso tiraron desde los 4,60 los de Lezcano hasta en 21 ocasiones por 13 del Leyma. La táctica de ir al límite de la fuerza les estaba saliendo a los castellanos, que llegaron al descanso con el marcador a su favor: 46-47. A veces definir la táctica que emplea un equipo en un partido no es visible para los mortales. En este partido y hasta la mitad, la de Palencia estaba definida desde el segundo uno: al límite. Y les estaba saliendo bien.

Pasan los unos y los otros por vestuarios y el juego se reanuda. Dos minutos de tanteo sin anotación por ninguna de las partes hasta que Cremo anota un triple al que contesta Rodríguez para Palencia. Tal y como comenzó el periodo sigue: 3-3 en seis minutos. Pacheco pone un poco de pimienta para los coruñeses haciendo consecutivamente cinco puntos y dejando el marcador a tres minutos del final del cuarto en 56-52. Los visitantes vuelven con dos canastas de Ugochukwu y dos fallos seguidos de Jorgensen y el tercer cuarto acaba con ventaja visitante 58-59, en un parcial de periodo de 12-12 en el que claramente las defensas se impusieron a los ataques.

Los bases toman el mando. El último periodo comienza con cinco puntos de Cuevas más un par de recuperaciones a las que se suma Pacheco con otra serie igual. La defensa crece en los de Marco y no se dejan escapar rebotes como antes. Un triple de Cremo permite al Leyma la mayor ventaja de todo el partido: 72-63 a falta de tres minutos para el bocinazo final.

Una acrobacia de Jorgensen que acaba en un 2+1 deja sentenciado el partido cuando el marcador indica que faltan dos minutos. Luego Palencia acierta un par de canastas y acaba la historia con unos libres de Cremo para cerrar el marcador en el definitivo 82-75.

Encuentro como la inmensa mayoría esperaba. Muy duro. Muy competido. Y si Palencia apostó por ir al límite se encontró a un Leyma que no parece tener miedo a ninguna propuesta. Que comenzó muy bien, que encontró zancadillas por el camino y que al final se sobrepuso y ganó de nuevo