La vuelta a casa de Ingus Jakovics

Ingus Jakovics habla con Natxo Lezkano durante el partido Germán Barreiros

En este regreso a Primera FEB hay varios partidos marcados en rojo para el Básquet Coruña y su afición por diversos motivos: rivales directos, derbis, rivalidades... Otro de ellos son los regresos de los múltiples exintegrantes del equipo, sobre todo de los de las últimas temporadas.

El de ayer era un partido con varios alicientes, ya que llegaba Palencia, segundo clasificado y rival directo, pero con el equipo llegaba un viejo conocido como Ingus Jakovics. El base letón fue uno de los héroes de Melilla y su buen hacer en LEB Oro le valió para ganarse la renovación de cara al estreno en ACB. En la máxima categoría tuvo períodos de luces, pero también de sombras, al igual que todo el equipo durante una temporada que terminó con el regreso a Primera FEB. En verano, el Leyma decidió no contar con él para el nuevo proyecto y recibió la llamada de Natxo Lezkano desde Palencia.

Durante una entrevista con DXT Campeón, Jakovics afirmó que no estaba seguro de cómo le iba a recibir la parroquia naranja: “No lo sé. Por lo que he oído de Obradoiro, algunos fueron abucheados. Me sorprendió porque creo que el club decidió ir en una dirección totalmente opuesta y los jugadores no pudimos hacer nada, solo nos fuimos a otros equipos. Los aficionados siguen siendo increíbles en Coruña. No sé cómo me van a recibir ni qué esperar. Tampoco sé cómo me voy a sentir, puede que algo triste”.

Pues bien, el Coliseum no lo dudó y como si las más de cinco mil personas presentes fueran una sola, se coordinaron para ovacionar al que fue su base durante las tres últimas temporadas. Incluso el speaker del recinto, Alfonso Núñez, hizo un pequeño parón en la presentación de Palencia para dedicar unas palabras a Jakovics mientras todo el pabellón le aplaudía y coreaba su mítico cántico personalizado una vez más: ‘Ingus on fire, mete otro triple’.

Pero Ingus no metió ningún triple. De hecho, erró los cuatro que intentó en su regreso al Coliseum y su actuación a nivel individual fue bastante discreta. 7 puntos (5 desde el tiro libre), 2 rebotes y 1 asistencia para el letón, que en declaraciones a este diario tras el encuentro afirmó sentirse “triste por la derrota”. Sobre su vuelta a Coruña, dijo lo siguiente: “Ha sido una mezcla de sentimientos. Ha estado bien ver a la gente de Coruña, una sensación bonita, muchos aficionados, pero estoy triste porque perdimos. Estoy agradecido a los aficionados, son increíbles, nunca voy a olvidar este sitio. Si pudiera, les daría las gracias por los tres años que estuve aquí, siempre me sentí apoyado. Espero verles a algunos de ellos en Palencia, pero solo a un grupo pequeño, que no vengan muchos (risas)”.

Para ese partido todavía quedan varios meses. Será el sábado 14 de marzo de 2026 como parte de la jornada 25 de Primera FEB. Antes, el Básquet Coruña se volverá a encontrar con su pasado en varias ocasiones, la más próxima el miércoles 17 de diciembre en la visita del COB Ourense al Coliseum, con el que llegará Sean McDonnell. Pero el plato principal será el 28 de diciembre. Justo después de Navidad y antes de Fin de Año, el Básquet Coruña visitará el Multiusos Fontes do Sar para jugar contra el Obradoiro. Allí se medirá a Epi, Lundqvist, Ale Galán y Barrueta, con Goran Huskic fuera por lesión.