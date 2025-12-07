El 1x1 del Básquet Coruña: Cuevas, Pacheco y Cremo lideraron al equipo en el triunfo ante Palencia

Dídac Cuevas durante la celebración tras el partido German Barreiros

CUEVAS 9

Metido en el partido desde antes que empiece. Activo. Curiosamente la mayor “galleta” se la dio fuera del rectángulo intentando sacar rápido una banda a favor y se resbaló. Reboteó, recuperó varios balones (alguna bola de forma acrobática), asistió y una vez más sacó un poco de sus casillas al rival.

JORGENSEN 6

Lo intentó pero las cosas no le salieron. No fue su partido ideal. Demasiados fallos para quien nos tiene acostumbrados a mejores números.

JOU 8

Hizo puntos, como casi siempre en momentos decisivos para su equipo. Valoró alto merced entre otras cosas a que capturó nueve rebotes. Le hicieron una antideportiva que nos hizo temer por su integridad física cuando entraba a canasta. La ausencia de Jacobo y otros detalles hicieron que jugara 25 minutos. El que más de la plantilla.

MACACHI 5

Siempre tiene intención aunque apenas juega. Físicamente siempre aporta. Sus poco más de cuatro minutos de juego no dan para más.

RADONCIC 7

Muy metido en el partido. Siempre colaborador. Le tocó pelear contra gente más física y no se arredró. Metió canastas relativamente fáciles pero de esas que se suelen fallar. Él no lo hizo. Acabó con muchas personales, señal de su contribución en defensa.

PACHECO 9

Ha vuelto de la selección en un buenísimo estado. Complementa muy bien lo que aporta jugando de director de juego su compañero Cuevas. Encestó fácilmente y sobre todo hizo tres triples en momentos muy oportunos. Buena defensa. No es tan vistoso como Didac pero es muy efectivo.

BRNOVIC 6

Bien en defensa. Fallón en ataque. 14 minutos para colaborar en todo lo que puede aunque el resultado no sea muy positivo.

DIOP 5

Lo intenta, como siempre, pero a veces no le sale. Bien en defensa intimidando y en ataque muy fallón. No es normal que un jugador de 2,13 cms. a tres metros de canasta opte por abrir la bola y no colgarse del aro y meterla para abajo. Que el juego interior del Leyma pase por anotar siete puntos (ilcluido el comentario para Thiam) es un balance bastante pobre.

THIAM 5

El comentario realizado sobre Diop se puede aplicar perfectamente, en este partido, a Abdú

CREMO 9

Comenzó bien el partido y realmente se puede decir que lo acabó también de forma positiva. Mantuvo un nivel constante en defensa y en ataque estuvo más acertado que otras veces. Consiguió anotar 20 puntos, y como es lógico, algunos en momentos en los que Palencia se acercaba en el marcador o, incluso, se ponía por delante.

JACOBO DÍAZ -

Una ciática impidió que el madrileño jugara ni un minuto en el partido. Aunque estuvo en el banquillo vestido de corto.

VARELA -

Por decisión técnica no participó en el partido.