El 1x1 del Básquet Coruña: Cuevas, Pacheco y Cremo lideraron al equipo en el triunfo ante Palencia
La aportación en ataque de los pivots fue manifiestamente mejorable
CUEVAS 9
Metido en el partido desde antes que empiece. Activo. Curiosamente la mayor “galleta” se la dio fuera del rectángulo intentando sacar rápido una banda a favor y se resbaló. Reboteó, recuperó varios balones (alguna bola de forma acrobática), asistió y una vez más sacó un poco de sus casillas al rival.
JORGENSEN 6
Lo intentó pero las cosas no le salieron. No fue su partido ideal. Demasiados fallos para quien nos tiene acostumbrados a mejores números.
JOU 8
Hizo puntos, como casi siempre en momentos decisivos para su equipo. Valoró alto merced entre otras cosas a que capturó nueve rebotes. Le hicieron una antideportiva que nos hizo temer por su integridad física cuando entraba a canasta. La ausencia de Jacobo y otros detalles hicieron que jugara 25 minutos. El que más de la plantilla.
MACACHI 5
Siempre tiene intención aunque apenas juega. Físicamente siempre aporta. Sus poco más de cuatro minutos de juego no dan para más.
RADONCIC 7
Muy metido en el partido. Siempre colaborador. Le tocó pelear contra gente más física y no se arredró. Metió canastas relativamente fáciles pero de esas que se suelen fallar. Él no lo hizo. Acabó con muchas personales, señal de su contribución en defensa.
PACHECO 9
Ha vuelto de la selección en un buenísimo estado. Complementa muy bien lo que aporta jugando de director de juego su compañero Cuevas. Encestó fácilmente y sobre todo hizo tres triples en momentos muy oportunos. Buena defensa. No es tan vistoso como Didac pero es muy efectivo.
BRNOVIC 6
Bien en defensa. Fallón en ataque. 14 minutos para colaborar en todo lo que puede aunque el resultado no sea muy positivo.
DIOP 5
Lo intenta, como siempre, pero a veces no le sale. Bien en defensa intimidando y en ataque muy fallón. No es normal que un jugador de 2,13 cms. a tres metros de canasta opte por abrir la bola y no colgarse del aro y meterla para abajo. Que el juego interior del Leyma pase por anotar siete puntos (ilcluido el comentario para Thiam) es un balance bastante pobre.
THIAM 5
El comentario realizado sobre Diop se puede aplicar perfectamente, en este partido, a Abdú
CREMO 9
Comenzó bien el partido y realmente se puede decir que lo acabó también de forma positiva. Mantuvo un nivel constante en defensa y en ataque estuvo más acertado que otras veces. Consiguió anotar 20 puntos, y como es lógico, algunos en momentos en los que Palencia se acercaba en el marcador o, incluso, se ponía por delante.
JACOBO DÍAZ -
Una ciática impidió que el madrileño jugara ni un minuto en el partido. Aunque estuvo en el banquillo vestido de corto.
VARELA -
Por decisión técnica no participó en el partido.