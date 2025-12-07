Carles Marco: "La clave está en persistir y en que los jugadores creen"

Carles Marco durante el partido Germán Barreiros

Suma y sigue el Básquet Coruña, que sumó su novena victoria consecutiva en este arranque de Primera FEB y se mantiene invicto. Además, lo hizo ante su público y contra un rival directo como es Palencia por 82-75. Al final Carles Marco estaba satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y así lo expresó en su comparencia tras el partido.

La igualdad. "Era un muy buen partido porque Palencia es un rival extraordinario. Muy igualado, creo que en la primera parte hemos estado bien, pero no hemos estado bien en cosas que habíamos planteado como que no nos hicieran puntos fáciles. En el tercer y cuarto cuarto ha sido todo lo contrario. Hemos seguido el plan de partido y los jugadores han hecho lo que tenían que hacer por y para el equipo. Al final hemos tenido recompensa y hemos podido ganar un partido ante un rival extraordinario como Palencia".

La importancia de competir. "Hemos persistido. Necesitamos persistir en las cosas que creemos y entrenamos. Hemos persistido en jugar como un equipo. La clave está en persistir y en que ellos creen. Este equipo compite, no se viene abajo. Te remontan una y nosotros estamos 40 minutos intentando ponernos por delante".

Entrenar bien. "Hoy los voy a elogiar porque entrenan cada día, trabajan, persisten, creen en lo que hacemos... El factor mental es importante. Veníamos de estar muchos días sin competir y con una mala sensación del último partido. Han entrenado como bestias y persistir, muchas veces, tiene recompensa".

Las ausencias. "Hoy teníamos menos rotación y hemos creído que ellos jugaban con un perímetro muy pequeño y los esfuerzos han sido un poquito más largos que de costumbre. Si les pedimos el 100% en cada acción no te puedes guardar nada. Por el rival era lo que tocaba. Pero prueba superada".

Un partido duro. "Hemos tenido varias intentonas de irnos, ellos también, pero al final hay algún momento en que te pones por delante definitivamente. Hay momentos que fallas alguna más y nosotros hemos tenido ese punto de acierto y se ha podido romper. Ellos son un equipo que no da su brazo a torcer".

Un equipo versátil. "Tenemos muchos registros. Estoy muy contento de la plantilla que tenemos y de que todo el mundo suma. La idea era que había unos focos de atención en los exteriores. Hemos hecho un gran trabajo ahí, pero también los interiores. Ha sido un trabajo de equipo, que han creído en lo que les hemos planteado. Estoy contento y por eso felicito al equipo".

Los pivots. "Muy buen trabajo de Ily y Abdou defensivamente. Mentalmente han estado muy bien porque, sobre todo con Ily, han estado haciendo push todo el rato. Han trabajado para el equipo. Contento con todos porque han puesto su calidad y su trabajo al servicio del equipo".

El valor del triunfo. "Le doy importancia porque tocaba hoy y mejor ganar que perder. Disfrutarlo porque hemos jugado contra un gran equipo en casa y con mucha gente. Ahora vienen tres partidos. Si ganas contra Palencia y Estudiantes y luego no sigues ganando no sirve de mucho. Vamos al día a día, mejorando nosotros y en que perderemos. Y cuando perdamos espero que sea porque ellos han sido mejores, pero con nuestra identidad. No pensar mucho más allá porque lo fuimos haciendo el primer round de ocho partidos y acabamos todos un poco mentalmente saturados. Importante es cada partido".

Nuevos retos. "El parón ha servido para oxigenarnos porque la liga es así. Nos lo tenemos que tomar como que es como viene. Ahora tenemos otro ciclo hasta que termine la primera vuelta, que nos sirva todo lo que vaya pasando. A mí me ha jodido que se haya lesionado Jacobo porque quiero tener a todo el equipo bien y llevamos muchas semanas sin entrenar todo el equipo junto".

Lezkano y lo que "mola" jugar en el Coliseum

El entrenador de Palencia, Natxo Lezcano, valoró el esfuerzo de su equipo y el de la gente que se desplazó a apoyarles. "Quiero dar las gracias a la gente desplazada, es una gozada llegar y que te estén esperando. Creo que ha sido un partidazo, quizás no de altísima calidad, pero sí de altísimo nivel. Dos equipos que han puesto todo lo necesario para ganar y al final los pequeños detalles han hecho que se quedara en Coruña", apuntó.

El desacierto. "Lo hemos intentado, así que nada que decir a los jugadores. Creo que ellos quizás han empezado marcando el ritmo con un nivel de intensidad muy alto sabiendo que nos tenían que sacar del partido a nivel físico. A veces nos ha costado adaptarnos ahí, pero lo hemos hecho bien. Eso nos ha mantenido en partido. La falta de acierto que hemos tenido durante todo el partido va haciendo mella y ellos lo han aprovechado para coger una pequeña ventaja y ganar el partido".

El mérito del Leyma. "Preveíamos y deseábamos un partido así en el que estuviéramos ahí hasta el final. Para ganar a este tipo de equipos no basta con estar muy bien en defensa, concentración, rebote y perder pocos balones, sino que además tienes que tener acierto y hoy no lo hemos tenido. Mérito también de Básquet Coruña. No es que falles porque sí, pero enfrente tienes un equipo que no te deja jugar con comodidad. Intentas hacer bien las cosas que dependen de ti, pero luego encima tienes que tener acierto. Muchas veces el acierto eres tú y el equipo rival. Lo mismo que nosotros hemos forzado malas situaciones de Coruña".

Errores y faltas. "Si fallas tiros solo es demérito tuyo, si no te dejan tirar lo tiros que quieres también es mérito del rival. Nosotros también hemos hecho nuestro trabajo en defensa y veo jugadores de ellos que no han tenido el acierto ni han jugado tan cómodos como otras veces. Creo que este partido no es fácil de pitar y han hecho lo que han podido. No creo que el partido se nos haya ido en el arbitraje".

El ambiente en el Coliseum. "Intento tomar las mejores decisiones posibles, en unas aciertas y en otras te equivocas, eso lo ves después en el vídeo. No tengo ninguna duda de mis capacidades ni de las de Carles Marco, cuando ves jugar a Coruña se nota que hay un grandísimo trabajo detrás. Hay que dar la enhorabuena a Básquet Coruña porque el ambiente es tremendo. Hay muchos partidos en Liga Endesa que no se ven estos ambientes. Mola venir a estos ambientes. Esto es un partidazo, pero se ven muchos partidos de altísimo nivel en la Liga, no solo cuando juegan los teóricos cuatro de arriba".

La ola buena del Leyma. "Nosotros vamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos claro cuál es nuestra posición en la liga y lo que queremos hacer. Queremos que la gente disfrute con nosotros, vamos por el buen camino, pero todavía tenemos que crecer y sumar efectivos. El nivel de muchas cosas está ahí. Ahora mismo a Coruña se le están poniendo las cosas muy bien, han cogido esa ola buena y la han aprovechado. Todavía queda muchísimo y no hay nada decidido en ninguna posición".