El liderato en juego entre Básquet Coruña y Palencia

Guillem Jou intenta recuperar un balón en el partido contra el Fuenlabrada Javier Alborés

El Coliseum alberga este domingo (12.30 horas) el partido estrella de la décima jornada de Primera FEB, el duelo entre un líder invicto, el Leyma Básquet Coruña, y su más inmediato perseguidor, el Palencia. Aunque, pase lo que pase, el anfitrión seguirá en lo más alto. Al menos virtualmente, ya que el punto que se sigue otorgando por derrota, unido al hecho de jugar un partido más, colocaría por delante al equipo castellano.

Ambos llegan a la explosiva y prometedora cita por caminos distintos. El plantel de Carles Marco lo hace tras dos largas semanas sin jugar a causa de su jornada de descanso de la primera vuelta y la ventana FIBA de selecciones.

El club llegó a anunciar la semana pasada un amistoso en Portugal contra el FC Porto, abortado unas horas después porque Os Dragoes adujeron que no tenían suficientes jugadores. La última salida a pista del Leyma, en la Copa de España, en casa contra el Tizona, se saldó con la primera derrota de la temporada.

Un paréntesis competitivo con, seguramente, más aspectos negativos que positivos. En el segundo apartado está el beneficio de reparar las molestias físicas de algunos jugadores, como es el caso del renqueante Danilo Brnovic. O esto se deduce de las palabras de Carles Marco antes del obligado parón, en el que solo un jugador del líder, el brasileño Caio Pacheco, jugó con su selección.

Uno también, el sueco Tobias Borg, tuvo en la ventana FIBA el plantel entrenado por Natxo Lezkano, que en la jornada de descanso del Básquet Coruña se dio un festín con otro de los gallitos de la competición, el Estudiantes, al que borró de la pista (83-52).

Un duelo en el que destacó por encima de todos el escolta Adam Kunkel, autor de 26 puntos. El base Alec Wintering (18) fue el otro jugador de Palencia que alcanzó los dobles dígitos en anotación.

El eléctrico playmaker estadounidense comparte las labores de dirección con Ingus Jakovics, uno de los héroes del ascenso del Básquet Coruña e integrante de la plantilla naranja que debutó en la ACB. El base letón relató a este periódico las, a su juicio, causas del descenso. Palabras que podrían influir en el recibimiento que le dispense la que fue su afición durante tres temporadas.

Kunkel y Wintering también encabezan la anotación del conjunto morado en lo que va de campaña. El escolta promedia 15,1 tantos (37,0% de acierto en triples), por 14,2 (29%) el base que también jugó en Araberri, Huesca, Melilla y Estudiantes.

La cuadrilla de segundos espadas la forman el propio Jakovics (9,9 puntos –flojísimo 25,9% de acierto desde el arco–, 1,7 rebotes y 3.1 asistencias) y el ala-pívot croata Josip Vrankic (10.3, 5,4 y 1,4). A partir de ahí, jugadores poco explosivos pero que aportan mucho en toda la cancha. Tipos bregados y con oficio, que se suele decir. El ‘5’ serbio Mladen Armus, su homólogo nigeriano Stephen Ugochukwu, el alero –ex del Básquet Coruña– Mathieu Kamba, el versátil base Xabi Oroz, el escolta Manu Rodríguez y el veterano ‘3’ –de fina muñeca lejana– Álvaro Muñoz. Salvo Armus, todos con amplia experiencia en el baloncesto español.

Jefe de vuelta

Como la tiene su jefe, un Natxo Lezkano alejado del banquillo durante el primer mes de competición a causa de sanción que le impuso la FEB por un incidente de la temporada pasada cuando entrenaba al Estudiantes, locomotora que cogió en marzo tras la (extraña) destitución de Pedro Rivero. Él mismo había sido despedido dos meses antes del Andorra.

El entrenador de Portugalete vive su segunda experiencia en el Palencia. En la larga primera, entre 2007 y 2015, lo ascendió de Segunda a Primera FEB. El –solamente en la cancha– a la ACB llegó en 2016, con su exsegundo, Sergio García, al timón. Lezkano también ha entrenado al Breogán (en Oro y en ACB), al Andorra (también en ambas categorías) y al Oviedo. Pocos técnicos conocen mejor la Primera FEB.

Además de primero contra segundo, en el multiusos herculino chocarán el mejor ataque y la mejor defensa. Los de Marco promedian 93,8 puntos por encuentro, los de Lezcano encajan solamente 70,2.

Ahí y en la valoración colectiva (103,0 por 91,9) están las mayores difrencias numéricas. El equilibrio en el resto de apartados estadísticos oscila entre notable y sobresaliente. Muy buenos guarismos generales, lógicos, por otra parte, en dos trenes que tienen como destino la ACB, de donde ambos partieron de vuelta a Primera FEB en las dos temporadas precedentes.

Un choque estrella –el vigésimo octavo de su particular y dilatado historial– que, además, ambos conjuntos encaran con los arsenales al completo, aunque Jacobo Díaz es duda a causa de molestias en la espalda que le afectan a una pierna. No se puede pedir más. Salvo que gane el local.