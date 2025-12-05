Mi cuenta

Básquet Coruña

Jacobo Díaz recoge el fruto de un trabajo tan sordo como efectivo

La prensa y los aficionados eligieron al ala-pívot madrileño como el más destacado en los tres partidos que el Leyma Coruña jugó en el penúltimo mes de 2025

Chaly Novo
Chaly Novo
05/12/2025 14:48
Jacobo Díaz 'bebe' del trofeo que patrocina Estrella Galicia
Jacobo Díaz 'bebe' del trofeo que patrocina Estrella Galicia
Germán Barreiros
Jacobo Díaz recibió este jueves el premio al Jugador Estrella de noviembre, mes en el que el Leyma Básquet Coruña disputó dos partidos ligueros y uno de la Copa de España. Una recompensa al trabajo tan sordo como efectivo.

El ala-pívot madrileño fue instrumental en el importantísimo triunfo (87-92) en la pista del Estudiantes, cimentado en un devastador último cuarto (21-37) de los pupilos de Carles Marco, entre los que brilló especialmente Jacobo Díaz, con tres triples que cambiaron la dirección del marcador y un mate que selló la victoria naranja. El canterano del equipo colegial acabó con 11 puntos (3 de 5 desde el arco), 8 rebotes, 1 asistencia y 2 robos.

En el otro encuentro liguero Jacobo colaboró con 10 tantos (1 de 4 en triples) y 3 rechaces al triunfo por 101-89 contra el Melilla. En la derrota (82-95) copera ante el Tizona Burgos el madrileño registró 11 puntos y 7 rebotes.

Números que arrojan unas medias de 10,6 puntos (41,6% de acierto desde la larga distancia), 6,0 capturas y 14,0 créditos de valoración en poco más de 21 minutos en cancha. 

"Más  que el premio individual, al final es un premio colectivo por haber sacado en noviembre los dos partidos de liga. Estoy súper contento por poder ayudar al equipo en diferentes facetas y, sobre todo, por las victorias colectivas del equipo", declaró el madrileño.

Respecto a su mejor actuación, contra el Estudiantes, Jacobo comentó que "fue un partido muy, muy, muy complicado, y tuve la suerte de que entraran los tiros. Hay que estar preparado, es lo que hacemos todos los días en los entrenamientos. Carles nos da mucha confianza, y al llegar al final de partido, si llega la oportunidad, hay que cogerla y tirar con la máxima confianza".

Tiros que entraron en una cancha, el Antonio Magariños, donde el ala-pívot de líder de Primera FEB dio sus primeros pasos como jugador. "Habré entrenado cientos de veces ahí, pero al final entras en ese estado de flow, que se llama; no lo piensas, y cuando no lo piensas y actúas, salen las cosas bien. Podrían haber entrado los tiros y haber perdido, pero salió redondo el partido".

Un partido que, admitió, "siempre es especial", aunque ya se haya enfrentado varias veces a su club nodriza, porque "conoces a la gente del club, he entrenado en el Magariños muchísimas veces y los partidos cuando era júnior los jugábamos ahí. Muy bonito entrar en lo que fue mi casa durante muchos años. Y muy contento de sacar la victoria".

Jacobo Díaz incidió en el valor del colectivo. "Lo hemos visto muchas veces: un día es Paul, otro Dídac, otro Caio, otro he sido yo, otro Guillem, otro Ily (Diop)... La fuerza del equipo es esa, que somos un equipo y todos confiamos en nuestros compañeros y todos estamos al cien por cien".

Por último, el ala-pívot expresó sus ganas de competir porque "se juntan casi tres semanas sin jugar. Tenemos ganas de darlo todo contra un rival que es el mejor en este momento, así que estamos súper motivados para dar el cien por cien delante de nuestra afición".

