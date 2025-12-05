Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El mejor líder antes de los parones por ventanas FIBA

El Básquet Coruña y el Alicante son los únicos equipos que han llegado invictos un paréntesis de selecciones

Chaly Novo
Chaly Novo
05/12/2025 04:00
Imagen del último partido liguero del Básquet Coruña ante el parón, en el Coliseum contra el Melilla
Imagen del último partido liguero del Básquet Coruña ante el parón, en el Coliseum contra el Melilla
Javier Alborés
El Básquet Coruña pondrá este domingo el punto final a un parón de casi tres semanas, en el que se alinearon su jornada de descanso y la primera ventana FIBA de clasificación para el Mundial 2027

Un paréntesis al que el conjunto herculino llegó con el mejor balance de la historia de Primera FEB en esta situación. Una historia, cierto es, bastante corta, puesto que el primer ínterin por compromisos de selecciones nacionales data de la temporada 2020-21 –la de los dos grupos–, y además en la 2023-24, la del histórico ascenso naranja a la ACB, curiosamente no hubo. 

No obstante, el plantel entrenado por Carles Marco no es el único que ha encarado la inactividad competitiva con el cartel de invicto. En la referida 2020-21 lo hizo el Lucentum Alicante, con 6-0 en el grupo B de la primera fase. Acabó la regular con 16-12 y cayó eliminado, al igual que el Leyma, en semifinales de los playoffs. 

Otro equipo llegó al parón con ocho victorias, pero con una derrota (en la quinta jornada, en la pista del Irarurgi), el Estudiantes del curso 2021-22. Concluyó la regular en la segunda posición, con un triunfo menos que Granada (26-8). Y no subió: perdió la final de los playoffs frente al Bàsquet Girona liderado, fuera y dentro de la cancha, por Marc Gasol.

Nick Ward y Serigne Barro, en el último duelo entre el Básquet Coruña y el Palencia

Cerca, lejos, ascenso y descenso: la historia del Leyma Coruña y el Palencia

Más información
Dídac Cuevas posa para esta entrevista sobre la pista del Coliseum

Dídac Cuevas: "Ojalá esté aquí muchos años"

Más información

Lo mismo le sucedió al líder oficial de la campaña 2024-25 antes del paréntesis FIBA, el Fuenlabrada, aunque en su caso compartía balance de 7-1 con el San Pablo y el Estudiantes. Solo subió el conjunto burgalés, directo con el récord histórico de la segunda categoría nacional: 32 victorias y dos derrotas. 

En la 2022-23, cuatro equipos presentaban una marca de 5-1: Andorra, Palencia, Força Lleida y Estudiantes. El del principat acabó la camapaña regular con 30-4 y regresó por la vía rápida a la ACB. El equipo castellano (27-7) le acompañó al ganar en la final de los playoffs al San Pablo (22-12). 

El madrileño (22-12) y el catalán (22-12) se fueron de vacaciones tras disputarse los cruces de cuartos de final, al igual que el Leyma, que había acabado tercero la regular (23-11) y se estrelló (1-3) contra un rocoso Gipuzkoa

Ingus Jakovics durante un partido con Palencia esta temporada

Ingus Jakovics: "Siento que defraudé al entrenador y al equipo"

Más información
Imagen del Obradoiro de la novena jornada de Primera FEB

Compromisos asequibles para los perseguidores del Leyma Coruña

Más información
