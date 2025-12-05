Carles Marco: "Tenemos que igualar, como mínimo, la intensidad del Palencia"
El técnico del Leyma Coruña precisó que su rival de este domingo es un equipo con mucho talento a ambos lados de la pista
Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, indicó en la rueda de prensa previa al importantísimo duelo de este domingo (12.30 horas) en el Coliseum contra el Palencia que el rival, segundo clasificado, es un"equipo con mucho talento" y que por ello "tenemos que ser nosotros mismos e igualarles, o más, en intensidad".
Respecto al estado de la plantilla, el badalonés apuntó que "Caio volvió el miércoles y ya entrenó. Llegó bien, aunque un poquito cansado por el viaje, y un poquito resfriado, porque allí [en Brasil] es verano".
La parte negativa es que Jacobo Díaz "no ha entrenado desde el martes y es duda para el domingo. Tenemos dos días aún, a ver si se puede recuperar. El resto hemos podido ir entrenando; se ha hecho un poquito largo [por el parón], pero ha ido bien".
Cuestionado por el tipo de dolencia del madrileño, Marco especificó que "tuvo una cosa vírica. El lunes entrenó, pero el martes notó algo en la espalda que le irradiaba un poquito la pierna. Estamos pendientes de pruebas y de que vaya mejorando".
Casi tres semanas sin competir se puede hacer muy largo, aunque no todo son inconvenientes. "Hemos tenido un partido menos que el resto, pero todos los equipos han parado, así que tampoco ha sido mucho largo que los demás equipos. Vamos a ver cómo nos ha sentado. Por un lado, bien, porque descansamos y hemos podido entrenar mucho, y bien, y hemos podido hacer cosas diferentes y mejorar cosas que no hacíamos bien. Y por el otro lado está la falta de ritmo de competición. Se nos hace pesado entrenar veinte días seguidos sin jugar un partido. Y ahora en veinte días vamos a jugar cinco partidos".
Pese a ello, el técnico del líder matiza que "hemos de cogerlo como viene; es el calendario, no podemos hacer nada. Hay que ser positivos con que nos ha ayudado para poder oxigenarnos, para poder entrenar, para estar más preparados para lo que viene. Jugamos en casa y esperemos que nuestra gente venga y nos ayude a conectarnos rápidamente a la competición".
A la pregunta de si ha resultado beneficioso tener tanto tiempo para preparar un partido tan importante, Marco precisó que "se está haciendo largo. Nos hemos dedicado mucho, sobre todo las dos primeras semanas, a mejorar cosas. Esta última semana sí que ha la hemos dedicado a preparar el partido del domingo, que no solo es importante porque es Palencia, sino porque es el siguiente".
Del conjunto que Natxo Lezkano dijo que "también reparte mucho los minutos", algo que no le hará cambias demasiadas cosas: "Intentaremos jugar con nuestra identidad y a intentar hacer lo que no hicimos en los últimos partidos, porque no estábamos tan frescos. Vas ganando y dejas de hacer cosas porque piensas que todo llegar. Tenemos que salir a todo contra un equipo con talento ofensivo y que además es muy buena defensivamente, muy agresivo, con contactos. Son muy buenos haciendo las cosas que saber hacer bien. Necesitamos igualarles en intensidad, o más, correr bien, con buenos espacios, pasarnos bien el balón jugar con cambios de ritmo para que no lleguen a defender como están defendiendo. Intentar contrarrestar sus puntos fuertes con los nuestros".
Añadió que el Palencia "es muy intenso, que además también mete puntos, porque tiene mucho talento, sobre todo los exteriores, y sus jugadores interiores les dan una capacidad física y atlética para defender bien. Espero ver un partido con ritmo, porque es lo que nosotros intentaremos dar, jugando a muchas posesiones y siendo nosotros mismos".
Ante un equipo que defiende bien es instrumental dominar el rebote defensivo para poder correr y encontrar canastas fáciles. "Es clave", asegura Marco. "Ellos son muy buenos en su rebote defensivo; hay que intentar ir al ofensivo para que no puedan correr. Y luego tenemos que cerrar bien el nuestro, para poder correr. No lo hicimos en los últimos partidos. Tenemos que ayudarnos todos para poder hacerlo. Primero, que ellos no hagan buenos tiros, porque así habrá más rebotes, ya que fallarán más, y luego cerrarlo para poder correr", concluyó Carles Marco.