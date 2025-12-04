‘Mete a tripla da túa vida’: el Leyma Coruña promueve la donación de sangre

Dino Radoncic protaginoza el vídeo que se emitirá este domingo en el Coliseum Javier Alborés

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) y Básquet Coruña se han unido a favor de la donación de sangre durante diciembre con la campaña ‘Mete el triple de tu vida’.

La iniciativa, enmarcada en el programa ‘16 partidos, 16 causas’, promovido por la entidad naranja, busca fomentar una conciencia solidaria favorable a la donación de sangre entre la ciudadanía coruñesa y, muy especialmente, entre la afición del Básquet Coruña.

Por ello, el club presidido por Pablo de Amallo dedicará el encuentro que disputará este domingo (12.30 horas) frente al Palencia a la promoción de la donación de sangre, mediante la emisión de un vídeo protagonizado por Dino Radoncic.

Además, en las próximas jornadas se emitirá otro mensaje de uno de los dos los dos capitanes de la plantilla naranja, Guillem Jou, invitando a donar sangre entre los días 9 y 30 del presente mes.

Las personas que acudan a donar en las unidades móviles que recorren la ciudad y zona metropolitana entrarán en el sorteo de 30 entradas para el Leyma-Cantabria (4 de enero) y de una camiseta firmada por los todos jugadores del líder de la segunda categoría del baloncesto español.