Compromisos asequibles para los perseguidores del Leyma Coruña

Imagen del Obradoiro de la novena jornada de Primera FEB Adrián Baúlde/FEB

Con el foco (con)centrado en el duelo que este domingo (12.30 horas) librarán en el Coliseum el líder invicto, Leyma Básquet Coruña, y el primero de su grupo perseguidor, el Palencia, el resto de los de la décima jornada de Primera FEB no tiene demasiado atractivo.

Ingus Jakovics: "Siento que defraudé al entrenador y al equipo" Más información

Al menos a priori, ya que esta categoría la liebre puede saltar donde menos se espera. Podría ser en el Multiusos Fontes do Sar, escenario donde el embalado Obradoiro de Diego Epifanio intentará enlazar su octava victoria, tras perder solo sus dos primeros compromisos ligueros del curso.

Se presenta como víctima propiciatoria un Fuenlabrada en caída libre: cuatro derrotas consecutivas. El proyecto 2025-26 del club del sur de Madrid nació torcido (problemas para encontrar entrenador y para confeccionar una plantilla adecuada, más en cantidad que en calidad). Problemas a los que se ha sumado otro, este con nombre, Cam, y apellido Martin. El ala-pívot estadounidense tiene el alta médica desde hace tres semanas, pero él arguye que no se encuentra bien para jugar. No lo hizo en el descalabro (70-87) pre parón ante un Gipuzkoa que llegaba al Fernando Martín con un solo triunfo en siete partidos.

En el conjunto compostelano, que cedió tres jugadores en la ventana FIBA, debutó la última jornada su reciente fichaje Micah Speight, aunque con participación testimonial –poco más de dos minutos– en la trabajada victoria (99-89) frente al Palma.

Brimah deja el Estudiantes

Tampoco vive feliz el otro equipo de la capital de España, el Estudiantes. Los rumores hablan de varios movimientos en el plantel gobernado por Toni Ten, aunque por el momento únicamente se ha concretado, en la tarde de este jueves, el fin de la vinculación con el pívot Amida Brimah, uno de sus fichajes estrella en verano, que regresa a la ACB de la mano del Granada.

El conjunto colegial podría encontrar el bálsamo perfecto en la cancha del colista, un Palmer (1-7) que ya ha cambiado de entrenador y prácticamente la mitad de la plantilla.

El Lucentum Alicante (7-1), último del trío perseguidor del Básquet Coruña –ha disputado un encuentro menos que el Palencia y el Obradoiro–, juega en San Sebastián contra un Gipuzkoa revitalizado por el éxito logrado en Fuenlabrada, que, además, casi con total seguridad sirvió para mantener en el banquillo a un extécnico del Leyma, Sergio García.

Dídac Cuevas: "Ojalá esté aquí muchos años" Más información

El otro gallego de la competición, el Ourense (5-3) recibe en el Paco Paz a uno del furgón de cola, el Melilla (2-7), que la pasada jornada dio buena cuenta (90-76) del farolillo rojo y la anterior dio una muy buena imagen en el Coliseun, donde solo cedió al empuje habitual de los de Carles Marco en los diez minutos finales de los encuentros.

El Pabellón Ángel Nieto, que el líder de Primera FEB visitará la próxima semana, alberga esta un choque entre la revelación del curso 2024-25, el Zamora (5-4), y el que muchos expertos, jugadores y entrenadores coloca(ba)n como posible revelación del presente, el Menorca (3-5). El cuadro balear no acaba de hacer honor a esas previsiones y por ello ha hecho los primeros cortes y los correspondientes fichajes sobre la marcha.

El mejor de los ascendidos, el Palma, ejerce como anfitrión del único verdugo del Leyma en lo que va de campaña, el Tizona Burgos (3-6), que doblegó a los naranjas en el cruce de octavos de final de la Copa de España disputado en el Coliseum. El 4-4 del equipo mallorquín es bastante engañoso, toda vez que ha jugado seis partidos como visitante. En casa está invicto.

Completa la décima fecha del calendario –en la que descansa el antepenúltimo clasificado, el Cartagena– un duelo entre casi iguales, el Oviedo y el Alega Cantabria. El conjunto carbayón suma tres triunfos en nueve compromisos, los mismos que el montañés en uno menos disputado.