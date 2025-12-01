Cerca, lejos, ascenso y descenso: la historia del Leyma Coruña y el Palencia

Nick Ward y Serigne Barro, en el último duelo entre el Básquet Coruña y el Palencia Víctor Quintana

El Básquet Coruña y el Palencia engordarán este domingo (12.30 horas) en el Coliseum su ya de por sí extenso historial de cara a cara: el equipo castellano es al tercero que más veces se ha enfrentado el herculino.

Al duelo estrella de la décima jornada llega los naranjas al frente de la tabla clasificatoria y los morados en el marcador global de sus enfrentamientos (16-11).

La historia empezó el 27 de septiembre de 2003, dos categorías por debajo de la que habitan ahora. Segunda jornada de la Liga EBA (actual Tercera FEB) y triunfo del entonces conocido como Deportes Cimans por 72-67. Zoro de la Fuente (15 puntos), Borja Pérez (14) y Esteban Gómez (13) fueron los mejores en el inquilino de la Polideportiva de Riazor 2. En la segunda vuelta, nuevo triunfo del Básquet Coruña. En esta ocasión por 68-75, con Pérez (26) y Gómez (20) al frente.

La temporada precedente, ambos también militaban en la EBA, aunque en distintos grupos: el equipo coruñés en el A y el palentino en el B. No se cruzaron porque el Cimans no se metió en unos playoffs que arrancaban desde octavos de final.

El reencuentro tardaría cuatro años en producirse. Ahora en la LEB Plata (Segunda FEB). En la 2008-09, los dos duelos reflejaron la realidad de uno y otro. El Palencia acabó la fase regular en el primer puesto y el Básquet Coruña en el segundo... por la cola. En la Poli, el conjunto castellano arrasó (55-82) a un rival donde jugaba su actual director deportivo, Charlie Uzal. El máximo anotador del Palencia en aquel partido, Sergio Alonso, jugaría 30 partidos en el Básquet Coruña entre 2011 y 2013. En la vuelta, 71-58 para el equipo que ascendió directo a la LEB Oro.

Segundo reencuentro

Tres años pasaron hasta el segundo reencuentro. En la campaña 2012-13, ya en la segunda categoría nacional. Ambos ganaron a domicilio: el Básquet Coruña por 76-85 y el Palencia por 63-69. Este partido lo jugó Janiks Porzingis, hermano mayor de Kristaps, pívot de los Hawks.

El Leyma se quedaría pegado al 63. La cifra que también anotó en los dos siguientes cara a cara: 66-63 en el entonces llamado Pabellón Municipal Marta Domínguez y 63-70 en el Palacio de Riazor. Entrenaba al Palencia su actual técnico, Natxo Lezkano, con Sergio García, que dirigiría al Leyma entre 2019 y 2021, como segundo.

En la 2015-16, reparto de triunfos. En la primera vuelta (64-46) el cuadro morado dejó al naranja en la tercera cantidad más baja de puntos de su historia del. En la segunda, en la última jornada y sin nada en juego, 76-73 en Riazor.

En la 2015-16 se repitió parcialmente la historia de la 2008-09. El Palencia ascendió directo, en este caso a la ACB (renunció por motivos económicos), e hizo doblete: 78-89 en el Palacio y 91-86 en su cancha.

El cénit

La 2016-17 supuso el cénit de este duelo clásico de Primera FEB. Siete enfrentamientos, con un balance de 5-2 para el Palencia, que se apuntó los dos de la fase regular y el segundo, cuarto y quinto de una serie de cuartos de final muy igualada, rematada con 83-77 en el marta Domínguez. Fue una de las cuatro veces que el Básquet Coruña padeció el maleficio del match ball del cuarto en casa: perdió en Riazor por 101-106.

En la 2017-18, nuevo 1-1 en el marcador. En la siguiente entró en escena Carles Marco. Se hizo cargo del banquillo palentino a finales de enero, cuando naranjas y morados ya se habían agotado sus duelos, ambos ganados por el equipo castellano.

El técnico del Leyma 2025-26 siguió la campaña siguiente. Su actual equipo se anotó, por 82-76, el único duelo. El segundo estaba programado para dos semanas después de que la pandemia acabase con la competición tras 24 jornadas, con los naranjas en la tercera plaza, dos por encima de los morados.

En la 2020-21, doblete del Leyma en el grupo A de la primera fase: 66-64 en el Palacio y 66-76 en suelo castellano. Una campaña después, su camino sería el mismo por última vez hasta la presente. El Básquet Coruña se impuso como local (105-93) y cedió como visitante (80-67). De este último duelo, disputado el 16 de marzo de 2022 solo sigue un jugador... en la liga. Micah Speight, reciente fichaje del Obradoiro.

En la 2022-23, el Palencia por fin pudo cristalizar el ascenso a la máxima categoría, tras superar (95-83) al San Pablo Burgos en el partido definitivo de la Final Four.

En la 2023-24, el salto a la ACB lo ejecutó el Básquet Coruña. El Palencia, por el contrario, regresaba a Primera FEB. Con seis victorias en 34 partidos, una menos que las que mandaron de vuelta al Leyma doce meses después, también como farolillo rojo.

Ahora, los dos últimos colistas de la ACB se cruzan de nuevo como cabeza de ratón. El Básquet Coruña es líder invicto (8-0) y el Palencia (7-2) su rival más cercano, a la misma distancia que el más próximo en el espacio, el Obradoiro (7-2).