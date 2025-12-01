Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ventanas FIBA

Caio Pacheco brilla en el segundo partido de Brasil contra Chile

El base del Básquet Coruña regresa a la disciplina del equipo con dos victorias en la maleta

Chaly Novo
Chaly Novo
01/12/2025 16:42
Caio pacheco celebra una canasta en el segundo duelo con Chile
Caio pacheco celebra una canasta en el segundo duelo con Chile
FIBA
Caio Pacheco regresará a A Coruña con tiempo de sobra para preparar el partido del domingo (12.30 horas) en casa contra el Palencia, con dos victorias en la maleta y la satisfacción de haber brillado, por fin, con la camiseta de su país. 

El base del Leyma Básquet Coruña fue de los mejores de la seleçao en el segundo partido contra Chile de la primera ventana de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, saldado con 78-62 para las huestes de Aleksandar Petrovic. 

Pacheco estuvo sobre el parqué del Ginásio Wlamir Marques prácticamente el mismo tiempo que tres días antes en el duelo disputado en Valdivia. Firmó 14 puntos (0 de 1 en tiros de dos, 3 de 4 en triples y 5 de 6 en libres), capturó 1 rebote, recuperó 1 balón y recolectó 12 créditos de valoración en trece minutos y 40 segundos en juego, once segundos menos que en el primer encuentro ante el combinado andino.

Caio Pacheco (23) posa con sus compañeros antes del partido en Chile

Caio Pacheco colabora al claro triunfo de Brasil en Chile

Más información

Solo anotaron más que el jugador naranja el base titular, Alexey Borges (18, 3 rechaces y 2 asistencias), y el alero Georginho de Paula (17, 7 y 3). 

El otro 'español' de la selección brasileña, el alero Leo Meindl (San Pablo Burgos), registró 11 tantos, 8 rebotes y 2 pases de canasta, mientras que el único de Chile, el base Nacho Varela (Gipuzkoa), anotó 8 puntos y repartió el mismo número de asistencias. 

Brasil, que lidera el grupo C, por delante de Colombia, afrontará la segunda ventana en los últimos días de febrero y los primeros de marzo de 2026, cuando se enfrentará, en casa, a Venezuela (27) y a Colombia (2). 

El único jugador del Palencia convocado para esta ventana, el escolta sueco Tobias Borg, jugó este lunes, en Estocolmo, frente a Eslovenia.

