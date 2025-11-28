Doble refuerzo para un rival del Leyma Coruña cercano en el calendario

El interior Chayce Polynice es uno de los dos refuerzos recientes del Cartagena Jack Hoskins

El mercado de Primera FEB no ha dejado de moverse desde que el 29 de septiembre echó a andar la fase regular. Plantillas cortas o incompletas lo mantuvieron activo las primeras semanas del curso. A partir de ahí entró en juego la premura de los resultados y, como siempre, los fiascos.

Uno de los clubes más activos desde que concluyó la pretemporada es un rival cercano del Leyma Básquet Coruña, el Cartagena, al que el actual líder de la competición visitará en el penúltimo compromiso del presente año. Un duelo programado para las 19.00 horas del 20 de diciembre.

La entidad murciana dio el pelotazo tardío de la contratación de Vitor Faverani, en los primeros días de septiembre. Pero el pívot internacional brasileño, con amplio bagaje en la ACB, está siendo, de largo, el mejor elemento del plantel que entrena Félix Alonso, que marcha con un balance de dos victorias y siete derrotas, las seis últimas seguidas, y en la penúltima plaza de la tabla.

Sebastian Thomas y Amari Kelly, ambos fichados en verano fueron dos de las principales apuestas para intentar mejorar el excelente rendimiento de la temporada 2024-25, la de su debut en la segunda categoría nacional, en la que finalizó la regular en la séptima posición y en cuartos de final de las eliminatorias llevó al límite (2-3) al posterior campeón de la Final Four, el Real Betis.

Dos por dos

El Cartagena anunció este martes, sin especificar si por motivos deportivos o contractuales, la salida de los dos jugadores. Y ayer dio a conocer la identidad de sus sustitutos. El de Thomas, base de que en sus primeros seis partidos en el baloncesto profesional promedió 9, 0 puntos, 2,4 rebotes y 2,6 asistencias, es Kobe Webster, que estaba sin equipo tras jugar la pasada campaña en el Sutjeska Elektroprivreda montenegrino, equipo encuadrado en la segunda división de la Liga Adriática (ABA).

La ficha de Kelly, pívot de 2,06 metros que firmó promedios de 7,2 tantos y 4,4 capturas en diez partidos (uno de Copa de España) con el conjunto blanquinegro, la ocupa Chayce Polynice, de 2,10 –hijo de Olden Polynice, también ‘5’ que jugó década y media en varios equipos de la NBA– y que llega de un breve paso por la G-League tras completar el ciclo universitario.

Además, el Cartagena reclutó el pasado día 17 al combo guard Jordan Davis, que la temporada pasada vistió en siete partidos la camiseta del Breogán, en cuatro la del Menorca, en seis la del Promitheas Patras griego, en cinco la del Sigal Prishtina kosovar y en dos la de Blois de la segunda categoría francesa. Debutó el pasado fin de semana, en la derrota en la cancha del CB Zamora (90-71), con tres puntos y valoración de -4 créditos en casi 17 minutos sobre el parqué del Pabellón Ángel Nieto.

Dos puesto por debajo del Cartagena está el Palmer Basket, el único de Primera FEB que presenta un solo triunfo en su casillero (1-7). Al cambio de entrenador, el argentino Lucas Victoriano por el dimitido marco Justo, se le han unido cuatro refuerzos: el base colombiano Hansel Atencia, ex de, entre otros, el Oviedo y el Estudiantes (solo ha jugado un partido, de Copa de España, precisamente contra el equipo colegial); el veteranazo combo, con amplia experiencia en la ACB, Thad McFadden; el alero internacional georgiano Duda Sanadze y los interioriores Danny Agbelese y Josh Roberts.

Este último, solamente unas horas después de que la entidad balear anunciase, este martes, la salida del base Trey Hollowell, uno de los hombres llamados a ser referencia ofensiva, al igual que el escolta Matt Frierson, cortado a principios de este mes.