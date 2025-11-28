Caio Pacheco colabora al claro triunfo de Brasil en Chile

Caio Pacheco (23) posa con sus compañeros antes del partido en Chile FIBA

Caio Pacheco, único jugador del Leyma Básquet Coruña que está participando en la ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, tuvo un estreno triunfal con Brasil, que venció con autoridad (66-82) a la débil Chile.

En el primero de los dos duelos, disputado en Valdivia, que en tres días mantendrán la verdeamarelha y el combinado nacional del país andino, el base del líder de Primera FEB estuvo en cancha casi catorce minutos, tiempo en el que registró 9 puntos (2 de 5 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y 2 de 3 en libres), 1 rebote (defensivo), 1 asistencias y 6 créditos de valoración.

A pesar de la ausencia del habitual director de juego titular, Yago dos Santos, no convocado porque milita en un equipo de Euroliga, el Estrella Roja Belgrado (pese a que en esta ocasión fueron muchos los jugadores de clubes de la máxima competición continental que jugaron con su selección), Pacheco salió desde el banquillo.

De inicio lo hizo Alexey Borges, jugador del Flamengo, quien firmó 11 tantos, 6 rechaces, 5 pases de canasta y 16 de valoración, dos créditos menos que el ala-pívot Lucas Dias (16 puntos, 4 rebotes y 4 balones recuperados). El otro ‘español’ en la lista, el alero Leo Meindl (San Pablo Burgos), que recolectó 12 tantos y 9 capturas, y el alero Georginho de Paula (16 y 3) completaron el núcleo duro ofensivo del grupo gobernado por el croata Aleksandar Petrovic.

Por parte de Chile el más inspirado fue pívot Felipe Haase, jugador del Capitanes mexicano, con 17 puntos, 10 rebotes y 2 robos. Su jugador más reconocible, el base Nacho Varela (Gipuzkoa), firmó 8 tantos, 3 rechaces y 5 pases de canasta.

Chile y Brasil volverán a enfrentarse este domingo en Sao Paulo, en la segunda jornada del grupo C, que completan Venezuela y Colombia, ganadora, por 80-78, de duelo entre ambas. Hansel Atencia, base del Palmer Basket, colaboró con 11 puntos y 8 asistencias.

Veinte de Primera FEB

En total hay 20 jugadores de Primera FEB convocados para esta ventana . Trece de ellos entraron en juego este jueves. El único que no tuvo minutos fue David Kristensen (CB Zamora), que vio el Dinamarca-España desde el banquillo.

La media docena restante compitieron en la jornada de ayer. Entre los del ‘primer turno’ están los tres del Obradoiro: el portugués Diogo Brito y los suecos Denzel Andersson y el exnaranja Olle Lundqvist.

El club compostelano es el que más elementos aporta a esta ventana, junto con curiosamente, el farolillo rojo de la segunda categoría del basket español, el Palmer: el colombiano Hansel Atencia y los georgianos Duda Sanadze y Thad McFadden.

Su vecino el Palma tiene a dos, el cubano Pedro Bombino y el uruguayo Lucas Capalbo. El mismo número que Estudiantes (el croata –y el ex del Leyma– Goran Filipovic y el finlandés Sasu Salin), Zamora (el danés David Kristensen y el islandés Styrmir Thrastarson) y Gipuzkoa (el chileno Nacho Varela y el georgiano George Korsantia).

Uno aportan, además del Básquet Coruña, Ourense (el portugués Rafa Lisboa), Palencia (el sueco Tobias Borg), Lucentum Alicante (el danés Kevin Larsen), Fuenlabrada (el argentino Mateo Díaz) y Tizona Burgos (el checo Jan Zidek). Por lo tanto, doce de los 17 equipos de Primera FEB están representados por al menos un jugador en esta primera tanda de partidos de clasificación para el Mundial 2027.

La Angola de Macachi Braz, campeona de África el pasado verano, no compite en esta ventana. Debutará en la fase de clasificación el 26 de febrero –en la segunda ventana–, en casa contra la Uganda de Deng Geu (Lucentum Alicante), el máximo anotador del AfroBasket 2025.