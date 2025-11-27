Nordés Naranja, entre la grada y los micrófonos

El Nordés Naranja en el Coliseum Cedida

En A Coruña hay muchas cosas típicas. Una de ellas es el viento del Nordés, que azota la ciudad muchos días al año. Es de suponer que de ahí le vino la inspiración a Xabi Barrallo para, en el año 2018, bautizar a un nuevo colectivo del Básquet Coruña. Entre sobremesas de una cena de final de la temporada 2017-18 surgió la idea de crear el Nordés Naranja y desde entonces se ha afianzado como un grupo de seguidores fieles del Leyma.

“La cena era en el Portofino y había un atril por allí que Javi Reigosa colocó delante de la mesa y nos hizo pasar uno a uno para explicar por qué nos gustaba el baloncesto y el club. En esa ronda, Javi Orosa, en aquel momento responsable de cantera, lanzó el órdago de crear una peña para apoyar al club y no dejar solos en esa labor al Tsunami”, recuerdan. Una juntanza en la que había muchas personas, de las que varias siguen ligadas a día de hoy al colectivo, como es el caso de Pablo Alonso, Ales Tejera, Stella o Alberto Mantiñán. Otros, como Javi Reigosa, Julián Valiente, Luis Armesto o Carlos Mirás, siguen siendo abonados del club, pero no están ligados de una forma tan estrecha al colectivo. A día de hoy no tienen claro cuántos miembros son en la peña, pero estiman un número entre los diez y los veinte.

Muchos de estos integrantes son seguidores del Básquet Coruña desde su fundación en el año 1996, cuando se denominaba Sondeos del Norte y vestía de amarillo en la polideportiva de Riazor. Uno de ellos es Pablo Alonso, que cuenta con el carnet de abonado número tres del club. “Llevábamos muchos años siguiendo al club y queríamos aprovechar ese crecimiento que se estaba viendo en la afición para darle un impulso mayor. Sobre todo darle mayor visibilidad al club en la ciudad mediante actos que también ayudasen a aglutinar más a los aficionados”, explican sobre los motivos de la creación de la peña.

Esa afán por dotar al club de una mayor visibilidad ejerció como eje central de las primeras actividades de Nordés Naranja, que fueron una serie de mesas redondas y actos que giraban en torno al club, como la despedida de Sergio Olmos. “En 2019 hicimos una mesa debate para hablar de la atención de los medios de comunicación a los deportes no fútbol, en la que tuvimos invitados a Gus Aranzana (entrenador en aquel momento del equipo), Juan Copa (Liceo), aficionados del Liceo y Básquet Coruña, periodistas como Fran Hermida y María Varela y también directivos como Juan Carlos Fdez. Herrero. El COVID nos paró esas actividades y nos ha costado retomarlas, sobre todo por el trabajo que conllevan. La temporada pasada organizamos un Encestabirras con la gente de Espíritu 23”, explican.

Despedida de Sergio Olmos Cedida

Otras de sus actividades más conocidas residen en el ámbito informativo. Nordés Naranja lleva varios años escribiendo una serie de Boletines a modo de previa de cada partido que disputa el equipo. “El Boletín lo empezamos a hacer al inicio de la temporada 2018-19. La idea surgió de un socio amigo de Pablo Alonso que le comentó que sería muy útil para los aficionados que no controlaban tanto la liga. La idea se le propuso a Alberto Méndez que de aquella era el directivo encargado de la relación con la afición. A él le encantó la idea y brindó el apoyo del club para que el club se hiciese cargo del coste y gestión de la impresión de los Boletines. Con el Covid, se pasó a hacer en versión sólo digital”, explican.

Boletines Nordés Cedida

También dieron el salto a la pequeña pantalla tras la pandemia de la mano de YouTube y Radio Coruña con el programa Tirando de Tres, que recientemente ha superado las 200 emisiones inspirado por Colgados del Aro. Con más de una hora de duración, repasa la actualidad del equipo y del baloncesto coruñés cada lunes con Marcos Sanluis, Pablo Alonso y Ales Tejera como protagonistas habituales, pero con invitados y secciones diferentes cada semana. “Lo bonito del programa es que ha ayudado a generar una comunidad de seguidores de LEB en toda España, con una red de colaboradores que informan de sus equipos y que ya son amigos”, añaden.

Captura de un programa de Tirando de Tres Cedida

Una fecha histórica

Preguntados por el momento más feliz que han vivido siguiendo al Básquet Coruña, los integrantes de Nordés Naranja lo tienen claro: “Desde luego creo que el ascenso a ACB siempre quedará en nuestras mentes. Pero ya no sólo por el tema deportivo, si no por el tema de crecimiento social y de ‘ponernos’ en la ciudad. Ver cómo estaba la explanada de Riazor fue un subidón. Más de un miembro del colectivo soltó unas cuantas lagrimitas ese día. Pero cada partido que vemos al Básquet Coruña es un momento de celebración para nosotros”. Algo similar les pasa con el peor, que afirman que fue el descenso de la temporada pasada.

La campaña actual está brindando muchas alegrías a la afición naranja, que se muestra ilusionada con el equipo. “La mayor alegría ha sido poder seguir contando con 5000 abonados. Que la gente se haya enganchado. Poder seguir disfrutando de un escenario como el Coliseum también ha sido algo importantísimo. Y el volver a disfrutar de las victorias es fundamental, porque tras el sufrimiento deportivo de la temporada pasada, es importante volver a disfrutar de victorias para ese enganche de los aficionados. Las expectativas sin duda son luchar por el ascenso y se está viendo que el equipo es muy competitivo”, afirman desde el Nordés.

El Nordés Naranja en la Copa Galicia de 2018 en Marín Cedida

Esta peña no tiene requisitos como tal, pero sí unas implicaciones para pertenecer a ella: “Apoyo incondicional al Leyma. Tenemos el sentimiento naranja muy, muy arraigado. Y hacer lo posible en cuanto a darle visibilidad al club para aumentar la masa social”. En cuanto a los objetivos particulares del colectivo, tienen varios entre ceja y ceja: “Seguir dando promoción y visibilidad al club. Ayudar en lo posible dando contenido y ojalá se una alguna gente más al colectivo para poder hacer más cosas porque al final temas como el Boletín, Tirando de Tres requieren de mucho tiempo libre de los que lo hacemos y necesitamos más locos como nosotros para seguir con ello. Nos encantaría consolidar el Encestabirras y también retomar mesas redondas para hablar de baloncesto y del equipo”.

Nordés Naranja es el segundo colectivo en pasar por las páginas de DXT Campeón tras Espíritu 23, pero no serán los últimos. Preguntados sobre cuál debería ser el siguiente, desde el Nordés apuestan por Trebón Laranxa, aficionados del club desde hace tiempo.