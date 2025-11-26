La afición valora el arranque del Básquet Coruña

Un aficionado en la grada del Coliseum durante un partido de esta temporada Javier Alborés

Tras unos primeros meses de temporada muy intensos, el Básquet Coruña ha llegado a sus primeras ‘vacaciones’. El pasado fin de semana le tocó descansar y este la Primera FEB se detiene por las ventanas FIBA. A este parón, el equipo llega como líder invicto de la competición liguera con ocho victorias y cero derrotas, unos datos que casi nadie imaginaba durante el verano, cuando el cambio a nivel de plantilla fue total. La única ‘mancha’ en el expediente del Leyma en este inicio fue la derrota de la semana pasada contra Tizona que supuso la eliminación de la Copa de España. Con todo esto y ya una buena muestra de partidos para ver a jugadores y entrenador, la afición se ha sometido a una encuesta de DXT Campeón para valorar el inicio de temporada del conjunto naranja.

En general, el respetable está más que satisfecho, e incluso sorprendido con el inicio de su equipo. “Ha superado mis expectativas. Creo que era el comienzo soñado”, afirma Pablo Alonso, de Nordés Naranja. “As expectativas para estas alturas da tempada están máis que colmadas, máis aínda tendo en conta a renovación total do plantel e a presencia dun novo adestrador. Parecen levar xogando xuntos moito máis tempo do que levan aquí”, opina Ramón, de Trebón Laranxa. Esta parece ser la opinión generalizada, así como una nota de notable alto. En una encuesta realizada a través de ‘X’, más del 95% de los votantes pusieron al inicio del Leyma un 7 o más de nota (el 65% lo valoran con un 9 o un 10).

A la pregunta de qué es lo que más les ha gustado del equipo hasta el momento ha habido una respuesta repetida por encima de las demás: la intensidad mostrada sobre la pista. “Es lo que nos está ayudando a ganar y esa agresividad nos favorece”, explica Pablo Cobas, del Tsunami Naranja. “Las rotaciones de Carles son tremendas y nos permite tener a todos enchufados”, añade por su parte Iván Castiñeira, de Los Cuñaos. “Nunca dan un balón por perdido. É un espectáculo ver ao equipo con esa actitude”, sentencian sobre este aspecto en Trebón Laranxa.

Sin embargo, el público del Coliseum también es crítico y es consciente de que, a pesar de que el equipo todavía esté invicto en la competición liguera, tiene margen de mejora: “El equipo necesitaba descansar, cargar pilas y volver a empezar. Seguro que ese descanso les ayuda a mejorar en aspectos de intensidad, de defensa y a ajustar despistes que vimos contra Melilla y Tizona”, afirma Marc Castro, de Espíritu 23. Otros dos aspectos a mejorar que se repiten en varias respuestas son el juego interior y en estático. “Sin duda el juego interior. Necesitamos o fichar un 5 pesado o que Diop aporte más en la pintura”, dicen desde Los Cuñaos. “El equipo necesita mejorar en los mecanismos de ataque posicional. Creo que ahí, si no tenemos acierto exterior, nos cuesta mucho crear situaciones de canasta fácil”, dice el Tsunami.

¿Favoritos?

Antes de empezar la temporada de Primera FEB, el Básquet Coruña entraba en las quinielas como uno de los favoritos a luchar por el ascenso a ACB, aunque casi siempre aparecía ligeramente por debajo de Estudiantes y Obradoiro. En la encuesta de ‘X’, más de un 80% de los votantes consideran que el Leyma es ahora un candidato más serio que en verano. Sin embargo, para Pablo Alonso, no es el principal favorito: “No. Tenemos un mes de diciembre muy complicado. Si llegamos a final de año con el casillero de derrotas en cero te diría que sí, pero ahora mismo queda mucha liga y hay que remar. Creo que sigue habiendo cinco candidatos claros en igualdad de condiciones”. Entre esos candidatos, Obradoiro y Estudiantes son los más repetidos, aunque Palencia ha recibido más votos en redes sociales que los madrileños como rival ‘más peligroso.’ El equipo de Castilla y León se cuela en un segundo escalón junto a Alicante.

El último partido del equipo antes del parón no dejó el mejor sabor de boca posible. Llegó la primera derrota y, con ella, la eliminación de la Copa de España. Sin embargo, a tres cuartas partes de los votantes de ‘X’ no le preocupa haber caído contra el equipo burgalés, mismo porcentaje que afirma no haberse sentido ilusionado por la competición copera. “Espero que esta derrota, junto con las dificultades del partido anterior contra Melilla, no genere dudas en los jugadores y aficionados sobre la filosofía de juego o su potencialidad. Creo que sabrán sobreponerse, sin duda”, afirman desde O Sanedrín.

Notable general

Por x o por y, el Básquet Coruña empezó de cero este verano, con entrenador y plantilla completamente nuevos y sin renovaciones más allá de los entrenadores asistentes. Podía parecer que la afición se quedaba sin referentes a los que aferrarse sobre la pista, pero en poco tiempo ya se han encariñado con los nuevos jugadores del equipo.

O Sanedrín afirma lo siguiente: “El alma del equipo es Dídac. El más vistoso para la grada es Jorgensen”. Una frase que podría resumir el sentir de la afición naranja con sus nuevos ídolos. Estos dos jugadores son los mejor valorados en la encuesta del antiguo Twitter. Cuevas cuenta con más de un 65% de notas de sobresaliente, además de un 30% de notables, mientras que Jorgensen iguala o supera el 7 en más del 90% de los casos. El peor valorado de la plantilla es Macachi Braz, también el jugador menos utilizado por Carles Marco, a quien suspenden más de un 35% de los votantes. Se quedan en una nota de 5 o 6 el último en llegar, Dino Radoncic, y Joe Cremo aunque también suman algún sobresaliente.

Sin embargo, el mejor valorado de la plantilla es Carles Marco, con más de un 70% de los votantes calificando su labor de sobresaliente y cerca de un 25 de notable. “Me ha ganado. Por conseguir tan rápido montar un ‘equipo’, por la positividad que transmite y porque no ‘pierde tiempo’ en lamentarse”, afirma sobre él Pablo Alonso.

Aprobado para el club en el caso Mencía

Uno de los episodios más complicados en los treinta años de historia del club se vivió durante este inicio de temporada con Yoanki Mencía. El cubano admitió ser culpable de un delito de violencia de género y el club apartó al jugador para acabar llegando a un acuerdo con él para el término de su contrato.

En el momento, la mayor parte de la afición naranja pidió la salida de Mencía del club y, una vez finalizado este episodio, el aplauso a la decisión del club es generalizado. “A pesar de que nos hubiese gustado una acción más rápida y con algo más de claridad, se terminó dando el resultado que todos esperábamos, afirman desde Espíritu 23.

Para el Sanedrín, la gestión del club fue “excelente”. “Lo que se hizo, los tiempos y cómo se resolvió, con la guinda del fichaje inmediato de Radoncic”, añaden.

“Creo que a xestión en xeral foi bastante boa. Era unha papeleta difícil de xestionar porque tiña moitas ramificacións de tipo xurídico, ético, deportivo ou de imaxe do club”, afirma Ramón, de Trebón Laranxa.

“Me parece que ha sido uno de los momentos más complicados de la historia del club porque suponía una gran presión mediática y la decisión podía fracturar socialmente al club y condicionar deportivamente la temporada”, asegura por su parte Pablo Alonso, del Nordés Naranja.

Desde el Tsunami Naranja, Pablo Cobas opina lo siguiente: “Deportivamente se buscó rápido una solución, pero institucionalmente espero que no suponga un deterioro de la imagen del club que se forjó estos años con una forma de hacer las cosas que nos diferenciaba”.

Desde la Peña Los Cuñaos consideran que “lo han gestionado muy bien y muy rápido”. “Y han reaccionado aún más rápido en lo deportivo con el fichaje de Dino, que creo que nos va a dar mucho”, añade Iván Castiñeira, uno de sus integrantes.