Superávit raspado del Leyma Coruña después de los parones

El Básquet Coruña está inmerso en un parón de dos semanas, algo habitual, por diferentes causas, prácticamente desde la fundación del club en 1996.

Una fase de inactividad competitiva de la que el equipo herculino sale bien parado. Por los pelos. El balance de victorias derrotas en 21 temporadas en categorías nacionales –excluida la EBA (actual Tercera FEB)– es de 16-15.

En estos ejercicios solamente vivió uno sin parón, el 2023-24, el del histórico ascenso a la ACB, al no haber ventana FIBA de noviembre y disputar la Copa Princesa, que perdió en Madrid contra el Estudiantes.

El desglose de los éxitos es el siguiente: 9 de 19 en Primera FEB, 2 de 7 en LEB Plata (Segunda FEB) y 2 de 2 en la extinta LEB Bronce y, de manera sorprendente, en la ACB.

Sorprendente porque en una temporada con solamente siete triunfos, dos llegaron tras los dos parones que registró la 2024-25. Tras el primero, por ventanas FIBA, a mediados de noviembre, el Leyma ganó por 101-106 (tras prórroga) al Força Lleida en Barris Nord, su pista foránea talismán.

La segunda parada obligada fue a principios de febrero, por la disputa de la Copa del Rey. A la vuelta, 97-84 en el Coliseum al... Força Lleida. Cosas de los calendarios asimétricos tan de moda en los últimos tiempos. Esta victoria, en la vigésimo primera fecha, fue la única de los hombres de Diego Epifanio entre las jornadas doce y 27.

En la primera aventura en la actual Primera FEB, el entonces conocido como Sondeos del Norte tuvo que esperar hasta el cuarto y último curso antes de vender la plaza al Zaragoza para anotarse un triunfo después del parón, que en los pasos iniciales de la nueva segunda división nacional, creada en 1996, era por las fiestas navideñas.

Regalazo de Reyes

Ese éxito llegó, además, en la última fecha señalada de esta fase festiva del año, el Día de Reyes. En la pista del Lucentum Alicante, el plantel entrenado por Juan Díaz se regaló un inesperado 76-78, con el betanceiro Lolo Castro (25 puntos) y Darío Quesada (21) al frente. Inesperado porque el equipo levantino acabó ascendido como campeón de los playoffs y el herculino jugándose la salvación en una serie al mejor de cinco partidos, que ganó por 3-1, contra el Córdoba.

La última vez que Primera FEB paró por Navidad fue en la temporada 2012-13, la de reentrada del Básquet Coruña. Había otra pausa, por la Copa Príncipe, rebautizada a partir de la 2015-16 como Copa Princesa.

En la LEB Plata (ahora Segunda FEB), donde el equipo naranja militó entre 2008 y 2012, los parones eran navideño y copero. El primero de los dos triunfos del Básquet Coruña no llegó hasta la tercera de esas cuatro campañas. El 9 de enero de 2011, en casa contra el Tíjola (82-78).

En la LEB Bronce, competición con solos dos temporadas de vida, el equipo herculino disputó la primera de ellas, la 2007-08. Hizo pleno tras las Fiestas (76-73 al Guadalajara) y después de la Copa Bronce (72-74 en Córdoba).

Entre la 2013-14 y la (incompleta) 2019-20, ambas ya en la LEB oro, solamente hubo parón copero.

En la 2020-21 entraron juego las ventanas FIBA de selecciones nacionales. El Leyma firmó el doblete esa primera campaña, con un 66-64 al Palencia y un 68-46 al Cáceres (partido en el que lesionó gravemente Augustas Peciukevicius), y en la 2022-23, ganando tras la ventana FIBA al Almansa (100-66) y en Ourense (70-80) después de la Copa Princesa.

En los ejercicios con dos parones el Basquet Coruña solo ha registrado un 0-2 en el 2008-09, al caer en las canchas del Huesca (79-76) y el Navarra (76-66), y en el 2021-22, tambien con ambas derrotas a domicilio, ante el Força Lleida (84-83) y el Palma mallorquín (91-88).

En la presente campaña, el equipo herculino retomará la actividad por primera vez en su historia como líder de la competición. Lo hará, el 7 de diciembre, en el Coliseum (12.30 horas) contra el segundo clasificado, el Palencia.

Será la segunda vez que el Leyma juegue en casa los duelos anterior y posterior al parón. El único precedente se produjo en la temporada 2014-15, con éxito frente al Huesca (77-74) y traspié contra el Breogán (57-62).

En la segunda mitad de enero, el líder invicto de Primera FEB afrontará otro parón, también obligado, en este caso por haber caído eliminado en octavos de la Copa de España. La Final Four del torneo se disputará el 23 y el 24 del primer mes de 2026.