La AEEB designa a Carlos Marco Mejor Entrenador de noviembre

Tras la disputa de la novena jornada de la Primera FEB, Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, ha sido designado Mejor Entrenador del mes de noviembre, galardón que concede la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB).

Un reconocimiento que premia el impecable rendimiento del conjunto naranja en este tramo de la temporada, en el que firmó un pleno de tres victorias antes de encarar el parón por su jornada de descanso de la primera vuelta (la novena) y la ventana FIBA de selecciones nacionales.

El Leyma empezó el penúltimo mes de 2025 arrollando (101-75) al Fuenlabrada, a continuación superó, a domicilio, a otro equipo madrileño, el Estudiantes por, 87-92 (con un parcial de 16-37 en el último periodo) y luego venció al Melilla por 101-89. Trío de victorias que mantiene al plantel de Carles Marco como líder e invicto. Con una media de 98,0 puntos a favor y de 83,6 en contra.

Además, el Básquet Coruña es el equipo más anotador de la competición, con una media de 93,8 tantos (3,4 más que el segundo, el Lucentum Alicante) y el de más valoración, con 103,0, solo 0,9 créditos de margen respecto al segundo, también el conjunto levantino.

"El trabajo del entrenador catalán se refleja en un equipo reconocible, equilibrado y con capacidad para dominar diferentes registros de juego. La regularidad exhibida durante estas semanas ha sido clave para que el Leyma se consolide en la primera posición y para que Carles Marco reciba este merecido galardón", asegura en su página web la AEEB.