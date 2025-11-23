El Obradoiro y el Alicante aguantan en el grupo secundario

El exnaranja Olle Lundqvist fue el jugador más valorado del Obradoiro en la trabajada victoria contra el Palma Adrián Baulde/FEB

El Obradoiro y el Lucentum Alicante se mantienen en el grupo perseguidor del Leyma Básquet Coruña, líder invicto que descansó en la novena jornada de Primera FEB. Un grupo del que se cae ligeramente el Estudiantes tras ser humillado este sábado en Palencia (83-52).

El plantel compostelano tuvo que sudar de lo lindo para deshacerse (99-89) en el Fontes do Sar del mejor de los tres ascendidos de Segunda FEB, el Palma, que no arrojó la toalla hasta la segunda mitad del último cuarto, después de haberse puesto a solo dos canastas (82-77) con algo menos de ocho minutos por disputar.

Alex Barcello (15 puntos, con 3 de 3 en triples) lideró el apartado anotador en el conjunto entrenado por Diego Epifanio, aunque el más inspirado fue otro ex del Básquet Coruña, Olle Lundqvist, quien firmó un cuasi partido perfecto en el lanzamiento: 2 de 2 en tiros de dos, 2 de 2 desde el arco y 5 de 6 en libres. Acabó con 21 créditos de valoración. En el Palma volvió a brillar el base uruguayo Lucas Capalbo, autor de 14 tantos y 13 pases de canasta.

El Palencia atomiza al Estudiantes antes de visitar el Coliseum Más información

El MVP de la jornada se lo queda, por segunda vez esta temporada, Kevin Larsen. Alcanzó los 42 créditos en el triunfo del Alicante contra el Alega Cantabria (101-90). El pívot danés registró 28 puntos (6 de 10 en tiros de dos, 3 de 3 en triples y 7 de 8 en libres), 7 capturas, 4 asistencias y 2 tapones. Samu Rodríguez (17, 8 y 4 pases de canasta) destacó en las filas montañesas.

El Tizona da la de arena

El Tizona dio la de arena tres días de la cal copera en el Coliseum. El equipo burgalés naufragó en su cancha ante el Ourense (77-99). Gabe Kalscheur (19 puntos) y Kingsley Okanu (21 y 8 rebotes) llevaron el peso ofensivo del plantel dirigido por el ferrolano Moncho López.

En el bando local, el verdugo del Leyma en octavos de final, Jan Zidek (28 puntos, con 6 de 10 en triples), se quedó en 7 tantos y 0 de 1 desde el arco. Gerard Jofresa (22, con 5 de 6 desde la larga distancia) fue el mejor del Tizona.

Completó la jornada el duelo entre los dos últimos clasificados, resuelto con una clara victoria (90-76) del que llegaba a la cita en una posición menos mala, el Melilla, ante el Palmer Basket.

Destacaron en el Decano de la categoría Cristian Díaz (17 tantos y 4 asistencias) y la pareja interior francesa formada por Darel Poirier (16 y 9 rebotes) y Ludgy Debaut (13 y 14). En el conjunto mallorquín, que queda como el único con un solo triunfo (en ocho partidos) brilló su último fichaje, Duda Sanadze (19 y 5).