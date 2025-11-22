Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El Palencia atomiza al Estudiantes antes de visitar el Coliseum

El conjunto castellano se acostó como segundo clasificado en solitario y este domingo juega el Obradoiro

Chaly Novo
22/11/2025 23:13
Alec Wintering, uno de los destacados del Palencia, lanza a canasta en el partido contra el Estudiantes
Víctor Quintana/FEB

El Palencia pasó por encima del Estudiantes (83-52) en el partido estrella de la jornada y calentó motores de cara al duelo posterior al parón por la ventana FIBA, en el que visitará al invicto Leyma Básquet Coruña, que descansa en esta novena fecha. 

Adam Kunkel (26 puntos) y Alec Wintering (18 y 6 rebotes) encabezaron el festival del conjunto morado, que se acostó como segundo clasificado en solitario, con un balance de 7-2. Por parte colegial, los menos malos fueron Omar Silverio (15) y Jayson Granger (10). 

Este domingo es el turno del otro equipo afrontaba el fin de semana con seis victorias y dos derrotas, el Obradoiro. El cuadro compostelano debería cantar su sexto éxito encadenado en el Multiusos Fontes do Sar frente al Palma (4-3). 

El Alicante, quinto en la tabla, con 6-1, tampoco debería pasar apuros para deshacerse, también como local, del Alega Cantabria (3-4). 

Imagen del partido liguero en el Coliseum contra el Melilla

Las segundas partes del Leyma Coruña empiezan a perder peso

Abrió la ronda sabatina de encuentros el triunfo del Gipuzkoa en el duelo de necesitados en la pista del Fuenlabrada (70-87), que salvaguarda el puesto del extécnico del Leyma Sergio García y ahonda en la crisis del equipo madrileño: cuatro derrotas seguidas. Tyler McGhie (31 tantos, con 9 de 16 en triples) lideró la ofensiva donostiarra. 

Además, el Menorca, otro equipo necesitado de victorias, venció por 67-75 al Oviedo, con Edgar Vicedo (16 puntos, 4 de 8 desde el arco) al frente de las operaciones. 

Por último, el CB Zamora superó por 90-71 a un Cartagena que suma ya seis jornada consecutivas sin ganar. Josep Peris (20 puntos y 4 asistencias), Colby Rogers (15 y 3), Álvaro Martínez (11 y 10) y Omar Lo (13 y 6 rebotes) fueron los más inspirados en el conjunto que entrena Saulo Hernández. 

Completan la jornada los duelos entre el verdugo del Básquet Coruña en la Copa de España, el Tizona Burgos (3-5), y el otro gallego de la competición, el Ourense (4-3), y el que librarán en la ciudad autónoma los ahora dos últimos clasificados, el Melilla (1-7) y el Palmer Basket (1-6). 

