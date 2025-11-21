Las segundas partes del Leyma Coruña empiezan a perder peso

Imagen del partido liguero en el Coliseum contra el Melilla Javier Alborés

Podría ser cansancio de ir al límite. También que los rivales le están cogiendo el truco. O tal, vez la explicación más sencilla: el deporte tiene estas cosas. Lo cierto es que, con causa o simplemente por mera casualidad, las segundas partes del Básquet Coruña están empezando a perder peso.

Los 20 minutos posteriores al descanso, donde los jugadores de Carles Marco estaban fulminando a casi todos sus adversarios, funcionan peor –caso del Melilla– o no funcionan –caso del Tizona este miércoles–; y ello justo después de ganar en la pista del Estudiantes gracias a un periodo final devastador (21-37). Tanto como el que le costó la eliminación en octavos de final de la Copa de España a manos del conjunto burgalés (16-37).

En las seis primeras jornadas ligueras, el líder invicto de Primera FEB no recibió más de 39 puntos en ninguna segunda mitad; en los tres últimos compromisos, dos del torneo de la regularidad y uno del KO, no ha encajado menos de 40 tras el descanso.

En el Magariños, séptima fecha del calendario liguero, los de Carles Marco dejaron de ser el único de los 17 equipos de la competición con todos los segundos 20 minutos con marcador sub-40. En la mítica cancha madrileña fueron cuatro decenas justas (19 puntos en contra en el tercer cuarto).

Cuatro de cuatro

Cinco días después, en el Coliseum, el Melilla, que llegaba como colista virtual y acabó dando mucha más guerra de la esperada, ganó el tercer parcial por 21-26 y perdió el definitivo por 28-21. El Decano es el único rival que ha superado los 19 tantos en todos los cuartos contra el intratable líder liguero.

Este miércoles, la cosa se salió de madre. Y no solo por el maldito último periodo. El Tizona, un equipo con muchos puntos, sí, pero la peor defensa de Primera FEB, jugó muy cómodo en los cuartos pares, después de anotar seis míseros tantos en los diez minutos inaugurales.

Sin estar demasiado exigidos atrás, los pupilos de Jordi Juste se soltaron el pelo en ataque. Superaron la veintena en tres periodos, algo que ya habían hecho en el duelo liguero en El Plantío, aunque allí el Leyma sí aplicó su clasico castigo del periodo final (13-22) y terminó venciendo por 82-97.

En los 40 cuartos disputados entre liga y Copa de España, el conjunto naranja ha encajado menos de 20 puntos en quince de ellos (el 37,5% del total), incluidos siete de los ocho primeros: los cuatro en el arranque en la pista del Gipuzkoa y el primero, segundo y último en el Coliseum contra el Oviedo.

Cifras que pueden tener relación con cualquiera o con todos o con ninguno de los supuestos del primer párrafo.

Una derrota en diez partidos la habría firmado el más optimista de los optimistas. De momento, la alerta no pasa de amarilla. El primer compromiso tras el parón, en casa contra el Palencia, dirá si hay motivo o no para elevarla al color de su camiseta.