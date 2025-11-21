El Leyma Coruña 'juega' en Palencia

El exnaranja Ingus Jakovics, en un partido con el Palencia Víctor Quintana/FEB

El Leyma Básquet Coruña afronta este fin de semana su jornada de descanso de la primera vuelta, en la que pese a ello 'juega' en Palencia, donde el equipo castellano, segundo clasificado, recibe al Estudiantes, tercero, con el mismo balance (6-2), que ambos comparten con el Obradoiro.

El duelo de altos vuelos en el Pabellón Municipal de Deportes de Palencia es importante para el invicto líder naranja por dos motivos.

El primero, y más evidente, que uno de sus rivales directos quedará a tres victorias de diferencia del equipo de Carles Marco. El segundo, comprobar el estado de forma del conjunto castellano, ante el que el Leyma retomará la competición el 7 de diciembre en el Coliseum (12.30 horas), tras el parón de dos semanas, la segunda a causa de la ventana FIBA de selecciones de clasificación para el Mundial 2027.

El Palencia suma dos éxitos encadenados después de haber encajado dos derrotas consecutivas. Su técnico, Natxo Lezkano, dirigió al Estudiantes en el tramo final de la campaña pasada, tras ser despedido del Andorra en los últimos días de enero, y no logró devolverlo a la ACB pese a contar con el factor cancha en la Final Four.

Además, el colegial Juanpi Vaulet llegó al Magariños procedente del Palencia y Alec Wintering, uno de los jugadores más en forma del equipo morado, aterrizó en la capital castellana tras militar en el Estudiantes, que vengó la derrota en casa contra el Básquet Coruña con una autoritaria victoria (99-76) en el derbi con el Fuenlabrada.

Cuatro ex del Básquet Coruña estarán sobre el parqué del recinto que perdió el nombre de Marta Domínguez cuando se desveló que la exitosa fondista de atletismo se había dopado. Por parte local, el base Ingus Jakovics y el alero Mathieu Kamba; por la visitante, el director de juego Goran Filipovic y el pívot Lotanna Nwogbo.

El Fuenlabrada abre la novena jornada en su casa contra el Gipuzkoa. Un duelo de necesitados y de técnicos donostiarras. El plantel de Iñaki Martín acumula tres jornadas sin ganar, fase en la que además de por el Estudiantes, fue arrollado por el Leyma.

Mucho peor le va la vida al del exnaranja Sergio García, cuyo futuro inmediato empieza a estar en entredicho. Lleva el mismo tiempo sin ganar que su rival de este sábado, pero solo ha sacado adelante un partido y comparte el farolillo rojo con el Palmer.

En esta primera tanda de enfrentamientos el Oviedo (3-5) recibe al que, al inicio del campeonato, entrenadores, jugadores y prensa colocaban como el equipo revelación, el Menorca, pero que sigue sin hacer buenas esas predicciones, ya que presenta una marca de 2-5.

Completa el segmento sabatino el duelo entre un Zamora en total equilibrio (4-4) y un Cartagena en grave crisis: cinco derrotas consecutivas. El domingo pasarán a la acción los otros perseguidores el Básquet Coruña, además de su primer verdugo de la temporada.

El mejor de los ascendidos

El Obradoiro recibe al mejor de los ascendidos, un Palma ubicado en zona de playoffs (es octavo), gracias a un balance de cuatro éxitos y tres fracasos. El equipo compostelano, por su parte, suma cinco jornadas consecutivas sumando. Y en la novena podría sumar algo más: Micah Speight. El base, uno de los mejores de la categoría en los últimos años, llegó a Santiago tras rescindir contrato con el Granada, pero Epi todavía no le ha puesto a jugar, ni en liga ni en Copa.

El Alicante (6-1) aspira a lograr su quinto éxito encadenado. Recibe a un Alega Cantabria (3-4) que viene de descansar. Descanso completo, puesto que tampoco jugó Copa de España, ya que había caído en dieciseisavos contra el Sant Antoni, de Segunda FEB.

El equipo ibicenco se despidió del torneo del KO a manos del Ourense (4-3), que juega en la cancha de un Tizona (3-4) que llega a cita con la moral por las nubes tras asaltar el miércoles el Coliseum. El local Rodrigo Seoane se enfrenta al equipo de su ciudad natal y en cuya cantera se formó antes de ser reclutado por el UCAM.

Completa la novena fecha un duelo a la baja. El Melilla, colista virtual (1-7), recibe al colista oficial, el Palmer (1-6). La última víctima liguera del Básquet Coruña ofreció una muy buena imagen en el Coliseum, donde no entregó la cuchara hasta entrado el último cuarto. Por el contrario, el conjunto balear viene de sufrir un buen revolcón (109-73) en Alicante, donde el debut de Lucas Victoriano al frente del banquillo se quedó lejísimos del cacareado efecto positivo del entrenador nuevo.