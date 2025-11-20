Joe Cremo, la mejor noticia de la derrota ante Tizona

Joe Cremo se queja de un contacto durante el partido Patricia G. Fraga

Lo habitual cuando pierdes, y más por primera vez en diez partidos, es no encontrar muchas buenas noticias a raíz de dicho encuentro. Sin embargo, contra Tizona el Básquet Coruña puede decir que tuvo, como mínimo, una: el espectacular tercer cuarto de Joe Cremo.

El escolta estadounidense llegó llamado a ser uno de los líderes del equipo, sobre todo en la parcela ofensiva, pero hasta ayer no había destacado en ese aspecto. Hasta la visita de Tizona al Coliseum, Cremo acumulaba 66 lanzamientos de campo en Primera FEB, 30 de ellos desde el triple con un 26,6% de acierto, el peor porcentaje de su carrera en España.

Pero que no estuviera bien en ataque no quería decir que no aportase en otros aspectos del juego. El neoyorquino se aplicaba en defensa y aportaba intensidad sobre la pista como el que más, lo que le valió para ganarse ayer una nueva titularidad.

Contra Tizona no empezó muy bien. Anotó 4 puntos, todos ellos desde el 4,60 con cero de dos en tiros de campo, tres pérdidas de balón y dos faltas personales cometidas. Pero algo cambió en el bueno de Joe tras su paso por el vestuario del Coliseum. Las dos primeras canastas de la segunda mitad llevaron su firma y tuvieron amplias similitudes: dos posteos desde el lado izquierdo de la cancha que acabaron con un tiro a la media vuelta que entró tras tocar en el tablero. De la vieja escuela.

Esos dos aciertos parecieron animar al neoyorquino, que se atrevió también desde la larga distancia anotando dos triples que ayudaron a levantar el gran parcial que puso a su equipo 16 puntos arriba. Durante ese tercer cuarto, Cremo se fue hasta los 13 puntos, 3 rebotes (dos de ellos en el aro rival) y una falta recibida. En el último cuarto, apenas tiró una vez, aunque fue un período en el que todo el equipo naranja estuvo mal en la parcela ofensiva y no fue capaz de encontrar lanzamientos fáciles y liberados para anotar.

Que Cremo se empiece a enchufar es una gran noticia, aunque llegue justo antes de veinte días de parón hasta el partido contra el Palencia. Un período que puede venir bien para que el equipo descanse tanto a nivel físico como mental y llegue al siguiente tramo de temporada en el mejor momento posible para afrontar un duelo contra un rival directo.