El Coliseum despierta fantasmas de un pasado muy reciente

Jan Zidek encara a Jacobo Díaz en el partido de octavos de final de la Copa Patricia G. Fraga

Los octavos de final de la Copa del Rey, además de deparar la primera derrota del Leyma Básquet Coruña en partidos oficiales de la temporada 2025-26, resucitó fantasmas de un pasado muy reciente, concretamente del tortuoso debut en la ACB.

Este miércoles Jan Zidek, ala-pívot del Tizona Burgos, unió su nombre al de dos de los verdugos más sonados del pasado ejercicio, el también ‘4’ Sam Dekker (Joventut) y el alero Rubén Domínguez (Bilbao Basket).

Aunque los números de los tres no son los mismos, sí lo fue el efecto demoledor de sus triples, una de la causas principales de sendas derrotas del conjunto herculino. También tienen en común los tres, especialmente Zidek y Domínguez, la situación en que llegaban al Coliseum: cualquier cosa menos una amenaza sólida en los lanzamientos desde la larga distancia.

Y es que el internacional checo anotó seis canastas de tres puntos –de 10 intentos–, las mismas dianas que suma en los ocho partidos ligueros disputados, con 17 disparos desde el arco.

Zidek, descendiente de dos leyendas del baloncesto de su país, su abuelo Jiri y su padre, George –jugó tres temporadas en la NBA y una, la 2000-01, en el Real Madrid–, pero apodado con el nombre de su progenitor, promedia 6,3 puntos en la fase regular del torneo de la regularidad, pero ante el grupo gobernado por Carles Marco se fue hasta los 28.

Lo curioso de su actuación es, si cabe más que la puntería, que repartió en partes iguales su aportación ofensiva: 14 tantos en el segundo cuarto (cuatro aciertos lejanos) y 14 en el último (dos).

Cifra que, combinada con 4 rebotes y 6 faltas recibidas, le otorga 30 créditos de valoración y el MVP de los octavos de final del torneo del KO, por delante del veterano base Joan Faner, del Amics Castelló, equipo de Segunda FEB, que valoró una unidad menos.

Zidek –convocado por su país para la inminente ventana FIBA de clasificación para el Campeonato del Mundo de 2027– toma así el relevo de un jugador del Básquet Coruña, el base Dídac Cuevas, que fue el mejor de la ronda anterior, con 36 créditos recolectados en el triunfo (68-77) en la pista del Menorca.

Como una inocentada

En su momento, concretamente, el 28 de diciembre de 2024, los números de Rubén Domínguez antes de aterrizar en A Coruña eran incluso peores que de los Zidek. Su carta de tiro lejano previa era de 5 de 15 y en el Coliseum enchufó ocho de los diez que intentó. Como de una inocentada propia de ese señalado día.

Acabó con 35 puntos (el 20% de los 174 que sumaría en las 34 jornadas de la regular) y 34 créditos de valoración que le dieron su hasta la fecha único MVP semanal en la ACB. La jornada siguiente registró un 0 de 4 desde el arco.

La actuación coruñesa puso en el foco a un jugador que en las siete jornadas previas al choque con el Leyma había anotado 21 tantos (3,1 por encuentro). Y que, más que posiblemente, le valió un contratazo con la modesta universidad de Texas A&M, con la que lleva un 13 de 33 desde el arco –en la NCAA está a seis metros justos– en cinco encuentros.

Dekker, que llegó la Penya como temporero y a punto estuvo de fichar por el Real Madrid durante el curso pasado, era un jugador con más nombre que Domínguez, aunque ni el resto de la 2024-25 ni en lo que la presente campaña, pudo repetir el colosal 8 de 11 que firmó en el multiusos ubicado en Ponte da Pedra, si bien en la cancha del Andorra registraría la misma marca que Jan Zidek, 6 de 10.

Esta temporada continúa en el Joventut. En los seis partidos que ha disputado solamente ha pasado por el aro cuatro de los 26 triples que ha ejecutado.