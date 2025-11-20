El 1x1 del Leyma Coruña contra el Tizona

Jacobo Díaz, durante el partido contra el Tizona Patricia G. Fraga

4 DÍDAC CUEVAS

Excesivamente acelerado, para mal, desde el principio, forzando demasiados tiros y sin poder hacerse con el control.

5 PAUL JORGENSEN

Su partido fue más de chispazos que de continuidad. No fue el Jorgensen explosivo y dañino en los momentos calientes. Un triple suyo que escupió el aro pudo cambiar el rumbo en el tramo final.

7 JOE CREMO

Lo mejor del lote. De largo. Supo sobreponerse a un mal primer cuarto y un flojo segundo. Sobre todo en el tercero, donde anotó 13 de sus 17 puntos.

6 GUILLEM JOU

Como siempre, haciendo cositas. Fue de los más acertados en el tiro (3 de 4 de dos y 1 de 3 triples), capturó 4 rebotes y recuperó 3 balones.

5 CAIO PACHECO

Por momentos pareció con la cabeza más en la selección brasileña que en la Copa de España. En la segunda parte sufrió mucho para atacar el aro.

El Tizona rompe el idilio del Leyma Coruña (83-95) Más información

5 MACACHI BRAZ

Algo fallón en tiro, pero bastante bien en rebote y en defensa, en su partido con más minutos de la temporada, tiempo ganado por la baja a última hora de Abdou Thiam.

5 ILIMANE DIOP

Bien en ataque, aunque muy intermitente, pero bastante laxo atrás, permitiendo canastas debajo de aro de jugadores notablemente más bajos que él.

4 DANILO BRNOVIC

El montenegrino regresaba de una leve lesión y no tuvo ritmo para entrar nunca en el partido. Además, estuvo negado desde los 4.60 metros (1 de 4).

Carles Marco: "Hemos pecado de no tener la concentración que requería el partido" Más información

3 DINO RADONCIC

Desconocido. Apenas miró al aro (1 de 1 en tiros de dos y 0 de 1 en triples), estuvo fatal en los libres (1 de 4), bajó un par de rebotes y repartió un par de asistencias. Tiene que dar mucho más.

7 JACOBO DÍAZ

El madrileño sigue en un excelente estado de forma. Anotó sus cuatro tiros de dos, uno de los tres triples que lanzó y fue, con 7, el máximo reboteador del equipo.