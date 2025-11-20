Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El 1x1 del Leyma Coruña contra el Tizona

Solo Joe Cremo y Jacobo Díaz se salvan de la quema en la eliminación del torneo de KO

Chaly Novo
20/11/2025 07:40
Jacobo Díaz, durante el partido contra el Tizona
Patricia G. Fraga

4 DÍDAC CUEVAS 

Excesivamente acelerado, para mal, desde el principio, forzando demasiados tiros y sin poder hacerse con el control. 

5 PAUL JORGENSEN 

Su partido fue más de chispazos que de continuidad. No fue el Jorgensen explosivo y dañino en los momentos calientes. Un triple suyo que escupió el aro pudo cambiar el rumbo en el tramo final. 

7 JOE CREMO 

Lo mejor del lote. De largo. Supo sobreponerse a un mal primer cuarto y un flojo segundo. Sobre todo en el tercero, donde anotó 13 de sus 17 puntos. 

6 GUILLEM JOU 

Como siempre, haciendo cositas. Fue de los más acertados en el tiro (3 de 4 de dos y 1 de 3 triples), capturó 4 rebotes y recuperó 3 balones. 

5 CAIO PACHECO 

Por momentos pareció con la cabeza más en la selección brasileña que en la Copa de España. En la segunda parte sufrió mucho para atacar el aro. 

Dídac Cuevas, en un lance del partido de octavos de final de la Copa

El Tizona rompe el idilio del Leyma Coruña (83-95)

5 MACACHI BRAZ 

Algo fallón en tiro, pero bastante bien en rebote y en defensa, en su partido con más minutos de la temporada, tiempo ganado por la baja a última hora de Abdou Thiam. 

5 ILIMANE DIOP 

Bien en ataque, aunque muy intermitente, pero bastante laxo atrás, permitiendo canastas debajo de aro de jugadores notablemente más bajos que él. 

4 DANILO BRNOVIC 

El montenegrino regresaba de una leve lesión y no tuvo ritmo para entrar nunca en el partido. Además, estuvo negado desde los 4.60 metros (1 de 4). 

Carles Marco da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Tizona

Carles Marco: "Hemos pecado de no tener la concentración que requería el partido"

3 DINO RADONCIC 

Desconocido. Apenas miró al aro (1 de 1 en tiros de dos y 0 de 1 en triples), estuvo fatal en los libres (1 de 4), bajó un par de rebotes y repartió un par de asistencias. Tiene que dar mucho más. 

7 JACOBO DÍAZ 

El madrileño sigue en un excelente estado de forma. Anotó sus cuatro tiros de dos, uno de los tres triples que lanzó y fue, con 7, el máximo reboteador del equipo.

