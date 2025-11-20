El 1x1 del Leyma Coruña contra el Tizona
Solo Joe Cremo y Jacobo Díaz se salvan de la quema en la eliminación del torneo de KO
4 DÍDAC CUEVAS
Excesivamente acelerado, para mal, desde el principio, forzando demasiados tiros y sin poder hacerse con el control.
5 PAUL JORGENSEN
Su partido fue más de chispazos que de continuidad. No fue el Jorgensen explosivo y dañino en los momentos calientes. Un triple suyo que escupió el aro pudo cambiar el rumbo en el tramo final.
7 JOE CREMO
Lo mejor del lote. De largo. Supo sobreponerse a un mal primer cuarto y un flojo segundo. Sobre todo en el tercero, donde anotó 13 de sus 17 puntos.
6 GUILLEM JOU
Como siempre, haciendo cositas. Fue de los más acertados en el tiro (3 de 4 de dos y 1 de 3 triples), capturó 4 rebotes y recuperó 3 balones.
5 CAIO PACHECO
Por momentos pareció con la cabeza más en la selección brasileña que en la Copa de España. En la segunda parte sufrió mucho para atacar el aro.
5 MACACHI BRAZ
Algo fallón en tiro, pero bastante bien en rebote y en defensa, en su partido con más minutos de la temporada, tiempo ganado por la baja a última hora de Abdou Thiam.
5 ILIMANE DIOP
Bien en ataque, aunque muy intermitente, pero bastante laxo atrás, permitiendo canastas debajo de aro de jugadores notablemente más bajos que él.
4 DANILO BRNOVIC
El montenegrino regresaba de una leve lesión y no tuvo ritmo para entrar nunca en el partido. Además, estuvo negado desde los 4.60 metros (1 de 4).
3 DINO RADONCIC
Desconocido. Apenas miró al aro (1 de 1 en tiros de dos y 0 de 1 en triples), estuvo fatal en los libres (1 de 4), bajó un par de rebotes y repartió un par de asistencias. Tiene que dar mucho más.
7 JACOBO DÍAZ
El madrileño sigue en un excelente estado de forma. Anotó sus cuatro tiros de dos, uno de los tres triples que lanzó y fue, con 7, el máximo reboteador del equipo.