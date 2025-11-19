El Tizona rompe el idilio del Leyma Coruña (83-95)

Dídac Cuevas, en un lance del partido de octavos de final de la Copa Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña se despidió de manera inesperada de la Copa de España, con una derrota (83-95) ante el Tizona fraguada en un horrendo último cuarto (16-37) de los pupilos de Carles Marco, que naufragaron a ambos lados de la pista cuando se estaba jugando un billete para cuartos de final, donde el equipo burgalés se las verá con el Estudiantes.

El resumen del primer cuarto ha de inclinarse claramente hacia al lado estadístico. Porque baloncesto, lo que es baloncesto de calidad, hubo más bien poco.

El primer dato, tal vez profético, es que el Leyma abrió el marcador con una canasta de Jou tras balón perdido por el Tizona. El segundo, que el equipo burgalés no inauguró su casillero de puntos hasta que habían transcurrido dos minutos y medio. Sesenta segundos después, los de Jordi Juste sumaban más faltas, cuatro, que puntos (7-2). El tercer dato.

Hay más. El trío arbitral pasó de castigar a los locales con falta en casi cada contacto a no pitar ni los estacazos. Algo que cabreó mucho a la afición naranja, pese que la primera falta en contra de los de Carles Marco no llegó hasta el 5:11, con un escueto 9-6 en el cubo del Coliseum.

Con esa media docena se quedó el conjunto castellano en los diez minutos inaugurales, que cerró con el mismo número de balones perdidos y una falta más (7). Ah, y el Básquet Coruña con diez de renta, gracias a un parcial final de 7-0, aun fallando los cuatro triples que lanzó.

Más datos. El Tizona regaló otro balón al anfitrión en la primera posesión del segundo periodo. Un anfitrión espeso en ataque como un centro comercial en temporada navideña. Más. Los visitantes, que hicieron un 0 de 7 desde el arco entre el minuto cero y el diez, empezaron a enchufar sin pausa. Abrió Jofresa, quien no se cortó un pelo casi cada vez que el balón pasó por su manos, y le siguió, a lo grande, Zidek.

El internacional checo enroscó cuatro sin fallo. El tercero dio al Tizona su primera ventaja (20-23) y obligó a Carles Marco a gastar su primer tiempo muerto. De vuelta a la pista, nuevo triple de Zidek. Flotaba en el ambiente el recuerdo de Sam Dekker (Joventut) y Rubén Domínguez (Bilbao Basket), quienes la temporada pasada anotaron en el Coliseum ocho y nueve triples respectivamente.

Desatascó al líder liguero Jacobo Díaz, con un triple y una bandeja sin respuesta del rival antes de que Zidek, esta vez desde cuatro metros, diese continuidad a su show particular. Que acabaría de la manera más fea posible: triple frontal que pasó a sus buenos 20 centímetros del aro. Se lo cobraría en el último cuarto.

Diop tomó el testigo de Jacobo Díaz. Aprovechó el tremendo hueco en el poste medio para anotar desde ahí o atacar el aro en penetración. Un 2+1 suyo devolvió la delantera el Leyma (33-30), que en el intercambio final de golpecillos, nada demasiado duro, sumó un punto más a su renta a la conclusión de la primera mitad (40-36).

El paso por vestuarios le sentó mejor a los locales. Sobre todo a Cremo. El neoyorquino, que antes del descanso registró un balón perdido más que puntos (3-4), firmó los mismos tantos en menos de 90 segundos de la segunda parte. Un triple de Cuevas, tras canasta de Jackson, devolvió al Leyma los dos dígitos de ventaja (49-38).

Jordi Juste paró el partido, pero, al menos en un primer momento, no frenó a la bestia. Triple de Cremo y bandejita al contraataque de Brnovic para dar al Leyma la que sería la máxima renta del partido para uno u otro equipo (54-38). El tiempo muerto tendría efecto retardado, cual colleja de madre. Una antideportiva a Jackson, que el estadounidense convirtió en dos puntos, sería el inicio de un parcial de 0-7 que obligó a Marco a dar una colleja, directa y de un minuto, a los suyos.

Esta sí funcionó al instante. Parcial de 6-2. Aunque el efecto balsámico no duró demasiado: parcial de vuelta de 0-5. Lo rompió Cremo con otra diana lejana, su décimo punto en los ocho primeros minutos de este cuarto. Con la docena, vía 4,60, recuperó la ídem de renta (65-53), la que le sumó otro punto gracias a una técnica señalada al ourensano Seoane entre una canasta de Jackson y el libre adicional, que también coló por el aro. No lo hizo, en dos ocasiones, Radoncic, y en una Cuevas, con lo cual el tercer episodio terminó con 69-58.

Sospechosamente parecido

El arranque del cuarto se pareció sospechosamente al del segundo. Jackson, Zidek y Gil acertaron desde el arco y estrecharon el cubo al máximo (72-71). Y un libre del checo volteó el marcador por segunda vez (72-73).

Y al invicto líder de Primera FEB le temblaron las piernas. Se atascó en ataque, con dificultades para atacar un aro –muchos tiros forzados y al límite del reloj– que su rival volvía ver como una piscina.

Zidek y Jofresa sumaron de tres en tres. El checo también tras rebote ofensivo y a balón parado. Sin respuesta. El parcial se fue hasta un demoledor 0-15 que puso al Leyma contra las cuerdas (72-83) a falta de cinco minutos.

Una canasta de Braz frenó la hemorragia y dio paso a un intercambio de golpes que ahora solo le interesaba al Tizona. Carles Marco decidió jugársela al small ball, con Jacobo Díaz como ‘5’, pero no funcionó. Un triple de Jorgensen, con 78-87, que escupió el aro, fue la última oportunidad de intentar una remontada que no llegó. Porque, entre otras cosas, con el quinteto bajo Vilá se puso las botas.

La primera derrota tenía que llegar. Mejor en la Copa que en la Liga. Una lectura simple, que puede parecer oportunista, pero lo cierto es que la meta del Leyma Básquet Coruña está más allá de este trofeo.