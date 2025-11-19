Carles Marco: "Hemos pecado de no tener la concentración que requería el partido"
El técnico catalán analiza la primera derrota de su equipo este curso
Primera derrota del Básquet Coruña 2025-26. Los naranjas siguen invictos en Liga, pero han caído por 83-95 contra Tizona en Copa de España, competición de la que quedan eliminados en octavos de final.
Carles Marco
"Agradecer a nuestra afición que hayan venido. Creo que, como los últimos días, no hemos hecho un buen partido. Hemos salido bien defensivamente, haciendo las cosas más o menos bien. Nosotros hemos fallado en demasía y no hemos ido al rebote. Lo hemos arreglado hasta el descanso. Hemos tenido 5 minutos tras el descanso que nos hemos ido de 16, pero luego hemos pecado de no tener la concentración que requería el partido, que seguramente es culpa mía. No tenemos el talento para ganar sin estar concentrados y sin esa mentalidad de ir a tope. No echo la culpa a los jugadores, me la echo a mí mismo por no saber ayudarles y motivarles para tener esa mentalidad".
"Lo que influye somos nosotros, que no hemos estado lo concentrados que tenemos que estar. Hemos estado pensando en más cosas. Somos un equipo que necesitamos estar bien desde el primer entreno hasta el último y esta semana no lo hemos estado. Todos los partidos son importantes y hoy, a mi parecer, Tizona sí ha estado concentrado y nosotros hemos pensado que, sin estar al 100%, podíamos ganar el partido, y no es así".
"No sé si es buen momento porque descansamos unos días y me voy bastante cabreado. Recuperaremos a Abdou, tenemos tres tobillos así, asá como el de Caio, que se va a la selección, que me alegro por él, aunque igual no es el mejor momento. A mí no me gustaría parar, me gustaría seguir, pero es una liga de 17. Aprovecharemos para hacer un reset. Tenemos 20 días para preparar el partido de Palencia y estar todos juntos en el camino, que en los últimos días nos hemos desviado un poquito. A veces hay más tensión o destensión. También es un buen momento para volver a focalizarnos".
"Muchas veces, cuando quieres ponerte, no estás a tiempo. Otros días, por insistir y persistir hemos acabado ganando, pero hoy no ha sido el caso. Aquí nadie regala nada. Podemos perder y perderemos, pero me gusta que perdamos porque ellos haciendo las cosas bien como las hacemos nosotros, son mejores, pero hoy me da la sensación de que no hemos hecho las cosas bien. Vamos a ver si nos van bien estos días de desconexión, nos recuperamos y vamos a por ello otra vez".
"Ellos han hecho muy bien las cosas y nosotros no lo hemos hecho tan bien. No hemos tenido esa mentalidad, cansancio, no nos salían las cosas, hemos fallado... A veces, cuando no tienes la mente, no acabas de hacer las cosas bien".
"No dudo de ninguno de mis jugadores y vamos a reaccionar bien. Cuantas más victorias, tienes más posibilidades de perder, y a partir de mañana levantarnos y pensar en tener una buena mentalidad y en hacer las cosas bien. Con las victorias nos tenemos que olvidar del pasado y aquí igual. Cuando entrenemos tocará hacer las cosas lo mejor posible otra vez pensando qué podemos hacer cada uno para ser mejor equipo. No dudo de ninguno de mis jugadores".
"Abdou vino con unas molestias en el gemelo, una sobrecarga y hemos pensado que lo mejor era que descansase porque tenemos jugadores para poder jugar. No queríamos riesgo a que se rompiera una zona que estaba tocada".
Jordi Juste
"Felicitar al equipo, que creo que ha hecho un gran partido por muchas razones: dejar al Leyma en 83 puntos, la demostración de carácter que ya enseñamos en Cantabria creo que ha sido clave. El inicio de 16-6 y el tercer cuarto que se han ido de 16, remontar esas diferencias aquí... Nuestro equipo ha hecho una demostración de carácter, de baloncesto y de ritmo".
"Creo que cambió el acierto. Los tiros no nos entraban, estábamos pisando pintura. Hemos defendido un poquito más, hemos cambiado los emparejamientos con hombres clave que han podido parar a Leyma y con alguna situación de bloque directo que les ha frenado un poquito. El tercer cuarto es otro mal inicio con nosotros blandos, pero la reacción ha venido por temas defensivos y por estar acertados. A partir del acierto la confianza del equipo ha ido creciendo y creo que hemos tenido muy buen temple para cerrar el partido con tranquilidad".
"Creo que contra Cantabria hubo alguna demostración de dominio desde atrás. Hoy tener en frente a estos grandes jugadores, defenderlos... Creo que ha habido emparejamientos clave que han roto el timing de Coruña. Hemos estado muy bien en el rebote y luego sin el acierto de hoy estaríamos hablando de otra cosa".
"En el partido de Liga nos dominaron el rebote ofensivo y era un aspecto que queríamos controlar hoy y se ha notado. Cuando hemos reboteado hemos conseguido correr y acompañar eso del acierto. Ha habido fases que hemos estado bien en uno contra uno y les ha parado y obligado a buscar otras situaciones menos habituales".
"Estamos para mejorar. Venimos de un inicio difícil, de una ostia reciente como Obradoiro y uno de los primeros objetivos era salir con carácter. A pesar de ese 16-6, la reacción posterior creo que ha demostrado que el equipo entendió el mensaje del partido de Obradoiro. Queríamos hacer un buen partido contra un gran equipo para demostrar que habíamos aprendido y crecido. Ahora pies en el suelo, disfrutar de la victoria y celebrarla, pero toca partido contra Ourense".
"Creo que igual no pensábamos en luchar por la victoria, pero sí en competir. Por suerte quedaba tiempo suficiente y el acierto nos ha dado la vida y nos ha ayudado en defensa también".