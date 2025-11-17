Esperando a Joe Cremo

Joe Cremo, junto a Macachi Braz, Paul Jorgensen y Dídac Cuevas en el encuentro en la cancha del Estudiantes Nicholas P. Jones/FEB

Aunque el Leyma Básquet Coruña está funcionado, con sus (lógicos) altos y bajos, como un reloj suizo, lo cierto es que hay una pieza, Joe Cremo, que no acaba de encajar del todo en el preciso engranaje diseñado por Carles Marco.

Negativo por una parte, porque el neoyorquino es un pedazo de jugador, y positivo por otra: el equipo marcha invicto a pesar de la magra, muy mejorable aportación de un escolta que en todos sus equipos anteriores fue una sólida referencia ofensiva.

Los números, como el algodón del anuncio, no engañan. Cremo está bastante por debajo de sus compañeros en los apartados tangibles más relevantes. Excepto en dos. Solo Paul Jorgensen está más tiempo en pista que él: 23 minutos y 50 segundos de media el del New Jersey y 21:36 su homólogo del estado vecino.

El jugador formado en las universidades de Albany y Villanova, es, además, el tercer miembro de la plantilla naranja que más ataca el aro. Acumula 66 lanzamientos de campo (8,2 de media) en los ocho encuentros ligueros, 30 de ellos desde el arco. Jorgensen le supera con holgura (86) y Dídac Cuevas, por los pelos (68).

Sin embargo, es el séptimo del roster en puntos (8,2), el sexto en puntería desde la larga distancia (26,6%) y, todavía más relevante, el undécimo en valoración (4,5). Solo supera en esta faceta al último de la rotación, Macachi Braz (2,6) y jugador del vinculado Xiria carballés Carlos Varela (2,0).

Versión desenfocada

Cifras muy alejadas de la versión de sí mismo que Joe Cremo exhibió en sus cuatro temporadas anteriores en España. Es cierto que las dos primeras, en LEB Plata (actual Segunda FEB) y con minutajes superiores al del presente curso. Aunque la diferencia está más en la calidad que en la cantidad, especialmente en el apartado anotador.

En su debut español, con el Zornotza, promedió 14,9 puntos (36,8% de acierto en triples), 2,5 rebotes, 2,6 asistencias y 15,1 de valoración. En el Tizona, 13,2 tantos (44,0% desde el arco), 3,3 rechaces, 3,0 pases de canasta, 1,1 robos y 14,9 créditos de media.

Ya en Primera FEB, con el equipo burgalés y un minutaje muy similar al que está promediando esta campaña, sus cifras fueron muy similares, demostrando que el salto de categoría apenas le afectó: 12,1 putos (excelentísimo 47,1% desde larga distancia), 2,5 rebotes, 2,5 asistencias, 1,2 robos y 13,1 de valoración.

La pasada temporada, en la que logró el ascenso directo con el San Pablo Burgos, un equipo tan coral como este Básquet Coruña, registró 9,2 tantos (excelente 44,2% en triples), 2,8 capturas, 2,0 pases letales y 9,6 créditos, sin llegar a 21 minutos de promedio en el rectángulo de juego.

Números al margen, a Cremo, después de ocho partidos de liga y uno de Copa, se le sigue viendo inseguro y, en ocasiones, ansioso por anotar. De momento ha esbozado pinceladas de su enorme calidad, sobre todo en forma de triples oportunos –que en parte compensan su poco acierto en términos porcentuales– y algunas canastas en el poste bajo, adonde le gusta llevar a sus pares. En defensa, como el resto, muerde cuando toca.

Sin embargo, la afición sigue esperando que el neoyorquino redondee una actuación que diga “ya está aquí” y le dé la confianza que necesita para sumar más.

Y es que, en los nueve partidos oficiales, solo una vez ha alcanzado los dobles dígitos en valoración: 10 créditos en la visita al Tizona. En un partido donde, no obstante, firmó un 0 de 3 de 6,75 metros, la misma carta de tiro lejano que ante el Oviedo y el duelo liguero en Menorca.

El último partido, contra el Melilla, enroscó tres de los cuatro triples que intentó. Fue primer saldo positivo en este apartado desde que arrancó la temporada oficial.

Ojalá sea el punto de inflexión que centre por fin su baloncesto. Porque el Leyma, pese a su actual situación de privilegio, necesita, como máquina coral que es, de un rendimiento como mínimo bueno de todas y cada una de sus piezas.