Burgos blancos, Burgos negro

Imagen del Tizona-Leyma Coruña de la quinta jornada liguera (82-97) FEB

El Básquet Coruña aparca la competición liguera para centrarse en la Copa de España, torneo que disputa por primera vez. En octavos de final se las verá este miércoles, en el Coliseum (20.45 horas), con el Tizona Burgos, equipo al que ya ha vencido esta temporada. A domicilio.

El sexto triunfo en nueve enfrentamientos a lo largo de la historia del club naranja, que también supera en el cara a cara al San Pablo (5-3). El contrapunto lo pone el tercer club de la capital castellana, el desaparecido CB Atapuerca (0-2).

El Tizona tomó en 2013 el testigo del CB Atapuerca, más conocido como Ford Burgos, un club que logró el ascenso deportivo a la ACB en la campaña 2012-13, pero no llegó a pisar la máxima categoría.

Tras la decepción, decidió dar varios pasos atrás (bajó a competir en categoría regional) y entregó el testigo al CB Tizona, que se topó con los mismos problemas económicos que su antecesor después de subir en los cursos 2013-14 y 2014-15.

El nuevo club puntero de Burgos también tuvo que recular. Inmediatamente después del segundo ascenso frustrado renunció a la plaza en Oro y volvió a empezar en Primera Autonómica, algo parecido a lo que había hecho el Básquet Coruña al final de la 2001-02, en su caso cayendo a la EBA y sin ascenso de por medio.

El líder noquea de nuevo en el último cuarto (101-89) Más información

Esperando a Joe Cremo Más información

El Tizona regresó a la segunda división en la 2020-21, la de las dos fases más playoffs. Y volvió rápidamente a la LEB Plata (Segunda FEB), donde pasó las dos siguientes campañas. En la 2023-24, el Leyma se impuso en los dos partidos, en el segundo ellos, en Riazor, por 97-91, a seis jornadas del final de la fase regular.

En ese ejercicio histórico, el conjunto naranja compartió competición, por primera vez, con dos equipos de Burgos. Su rival de este miércoles y el San Pablo, nacido como equipo profesional en 2015, y contra que el Leyma presenta un balance (5-3) muy similar al de sus duelos con el Tizona.

La excepción que confirma la regla la representa el CB Atapuerca/Ford Burgos, al que el Básquet Coruña únicamente se enfrentó en la campaña 2012-13, la de su reingreso en la segunda división. Derrota peleada en el Palacio de Riazor (75-84) y revolcón mayúsculo (92-52) en el polideportivo El Plantío, actual hogar del Tizona. Es una de las tres derrotas por más de 39 puntos en el periplo del equipo herculino por la Liga LEB/LEB Oro/Primera FEB.

Burgos, un lugar muy significativo para el Leyma Básquet Coruña 2025-26, ya que dos de sus jugadores, Dídac Cuevas y Joe Cremo, llegaron procedentes del ascendido San Pablo, mientras que tres, Caio Pacheco, Jacobo Díaz y Abdou Thiam lo hicieron desde el Tizona. Y la ciudad natal de Diego Epifanio, el técnico que guio a los naranjas a la ACB.

Favorable contra el resto

El plantel entrenado por Carles Marco, enmarcado en la parte baja del cuadro de la segunda edición del torneo del KO, también cuenta con balance favorable ante el resto de posibles rivales camino de la final a los que se ha enfrentando previamente.

Únicamente debutaría contra el Sant Antoni ibicenco, la Cultural y Deportiva Leonesa o el Logrobasket riojano (no confundir con el clásico de Logroño, el CB Clavijo), los tres equipos de Segunda FEB que sobreviven en la mitad inferior del bracket.

Los otros posibles contrincantes son el Estudiantes, al que se mediría en cuartos de final, y el Club Ourense Baloncesto, con el que se cruzaría en semifinales. Ante el conjunto colegial, al que recientemente venció en el Magariños en la séptima jornada liguera, tras una gran remontada en el último cuarto, el Básquet Coruña presenta una marca de cinco victorias y dos derrotas en partidos ligueros, y 0-1 en la Copa Princesa 2023-24, última edición del torneo que enfrentaba a los dos de cabeza de la tabla clasificatoria a la conclusión de la primera vuelta.

Muchos más duelos ha librado el equipo herculino con su vecino del sur, el COB, el segundo al que más veces se ha enfrentado en sus casi 30 años de historia, solo superado por el Melilla. El balance es de quince triunfos en 29 cara a cara, todos en temporada regular de la ahora llamada Primera FEB.

El grupo perseguidor del Leyma Coruña también cumple con su obligación Más información