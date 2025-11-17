Brasil convoca a Caio Pacheco para el doble duelo contra Chile

Caio Pacheco lanza a canasta en un partido contra Estados Unidos CBB

Caio Pacheco está entre los trece convocados por el croata Aleksandar Petrovic, seleccionador brasileño, para los dos partidos que la verdeamarelha disputará en la ventana FIBA de noviembre.

Brasil se medirá en ambos compromisos al combinado nacional de Chile. El jueves 27, en Valdivia; tres días después, en Sao Paulo.

El base del Leyma Básquet Coruña, que hace dos semanas se recuperó por completo de un esguince de tobillo sufrido en la pista del Menorca, en la cuarta jornada liguera, es uno de los ocho jugadores convocados por el hermano del mito que el pasado verano se proclamaron campeones de América al vencer en la final a Argentina.

Los otros son Alexey Borges (Flamengo), Georginho (Franca), Reynan dos Santos (Capitanes), Gui Deodato (Flamengo), Lucas Dias (Franca) y Nathan Mariano (Valley Suns). Completan el nuevo grupo Leo Meindl (San Pablo Burgos), Pedro Pastre (Pinheiros), Zu Junior (Franca), Brunão Cardoso (Brasilia), Mathias Vásquez (Pinheiros) y Wini Braga (KTO Minas).

Llama la atención la ausencia del capitán en la AmeriCup, Vitor Benite (Fuenlabrada), a quien Petrovic ha decidido dar descanso. También faltan el NBA Gui Santos (Warriors), el lesionado Bruno Caboclo, Didi y Tim Soares, a los que el técnico croata también ha dispensado de la convocatoria para evitarles la fatiga de los viajes desde Japón y Australia respectivamente.

Una política que bien podía haber aplicado igualmente a Pacheco, que pese a llevar dos partidos jugando sin problemas, se había perdido tres de los cuatro anteriores a causa de una recaída de la lesión en el choque en Burgos contra su exequipo, el Tizona.

Su convocatoria con Brasil es un pequeño contratiempo para Carles Marco, ya que después de las ventanas, el 5 de diciembre, el Básquet Coruña retomará la liga en la cancha de uno de los rivales directos, el Palencia.

También podría ir convocado con su selección el montenegrino Dino Radoncic, aunque la federación del país balcánico aún no ha dado a conocer la lista para los duelos contra Portugal (días 27) y en Rumanía (30).

El ala-pívot del Leyma no estuvo en el Eurobasket del pasado verano, para el que la disponibilidad de los jugadores que militan en el extranjero, NBA incluida, fue total, al contrario que para las ventanas FIBA.