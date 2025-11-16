El grupo perseguidor del Leyma Coruña también cumple con su obligación

El exnaranja Olle Lundqvist, en el partido del Obradoiro en Cartagena FEB

El cuarteto perseguidor del intratable Leyma Básquet Coruña también cumplió con su obligación en la octava jornada de Primera FEB: ganar para no perder más distancia con el líder.

El Estudiantes (6-2), el Obradoiro (6-2) y el Alicante (6-1) lo hicieron con mucha autoridad, mientras que el Palencia (6-2) tuvo que trabajar duro para deshacerse, por 88-80, del Oviedo (3-5).

El conjunto colegial, séptima víctima del Leyma, se resarció en el derbi madrileño contra el Fuenlabrada, al que sometió (99-76), con su backcourt titular al timón: Jayson Granger (19 puntos y 5 asistencias) y Sasu Salin (17, con 4 de 9 en triples). En el Fuenla, que suma tres derrotas seguidas, solo Alex Murphy y Cam Martin llegaron, por los pelos, a los dobles dígitos.

El Obradoiro de Diego Epifanio sigue creciendo. Pasó como un vendaval por Cartagena (68-94), donde dos semanas también lo había hecho el Estudiantes. Leo Westermann y Felipe dos Anjos se repartieron a pachas 32 puntos, en un día flojo de los ex jugadores de Básquet Coruña. Entre Yunio Barrueta, Olle Lundqvist y Alex Galán aportaron 19 tantos. No debutó su reciente fichaje, el base Micah Speight.

El Alicante se ha desprendido ya de la etiqueta de equipo sorpresa. Es un grupo para pelear con los favoritos. Lo volvió a demostrar con un 109-73 contra el colista Palmer, al que no le sirvió el debut en el banquillo de Lucas Victoriano. Alex Jordá (18 puntos), el forever young Kevin Larsen (17) y Jordan Walker (14) tiraron del carro de Rubén Perelló.

El Palencia acabó viviendo de rentas ante el Oviedo. Del 32-20 del primer cuarto. Lo máximo a lo que pudo acercarse el cuadro carbayón en la media hora restante fue a cinco puntos. Cinco jugadores de Natxo Lezkano alcanzaron los dobles dígitos en anotación: Adam Kunkel (15), Mladen Armus (14), Alec Wintering (13) y los exnaranjas Ingus Jakovics (14) y Mathieu Kamba (15).

Los dos triunfos del plantel entrenador por Carles Marco sobre el cuarteto perseguidor es el mismo margen que tiene este con el sexto clasificado, el Zamora, que ganó por 82-86 al Gipuzkoa (1-6) de otro ex del Básquet Coruña, Sergio García. Huele a cuerda floja.

El Tizona, que este miércoles visita el Coliseum para jugar los octavos de final de la Copa de España, sumó el tercer triunfo a su casillero al imponerse por 84-91 al Alega Cantabria, que suma los mismos éxitos en un partido menos que el equipo burgalés, en el que destacaron Felix Terins (18 tantos) y Arnau Parrado (12 y 8 rebotes).

Con cuatro victorias, en siete encuentros, queda el otro gallego, el Ourense, tras caer por 83-76 en la pista del Palma, que le iguala el balance. Brian Vázquez (19 puntos), Pedro Bombino (16 y 8 rechaces), Jon Ander Aramburu (16 y 6) contrarrestaron otra muy buena actuación de Gabe Kalscheur (22) en las filas del grupo dirigido por el ferrolano Moncho López.