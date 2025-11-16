Dos lunares que no evitaron el invicto del Básquet Coruña

Dídac Cuevas pelea un balón durante el partido ante Melilla Javier Alborés

El del viernes no fue el partido más redondo de lo que va de temporada para el Básquet Coruña. Los naranjas se impusieron a Melilla por 101-89, pero no dejaron su mejor actuación a pesar de ello. De hecho, el Leyma firmó su peor partido en dos aspectos del juego en los que suele destacar cada jornada como son el rebote ofensivo y las pérdidas de balón.

En cuanto a pérdidas, el Básquet Coruña es el segundo equipo que mejor cuida el balón de toda la Primera FEB con 9,9 por encuentro, dato solo mejorado por las 8 de Palencia. De hecho, son los dos únicos equipos que pierden menos de diez bolas por choque. Sin embargo, el equipo herculino hizo subir ese promedio el pasado viernes, cuando cometió un total de 16 pérdidas contra Melilla.

Una cifra que supone el tope del equipo esta temporada con una amplia diferencia. Hasta ahora, el peor partido en este apartado estadístico había sido el de la jornada uno contra Gipuzkoa con 12 pérdidas. Además, el Leyma estaba cuidando muy bien el balón en sus partidos como local, con un promedio de 8 por encuentro en el Coliseum antes de que llegara Melilla.

En el apartado reboteador, el Básquet Coruña es el mejor equipo de la competición en cuanto a capturas totales con un promedio de 36,6. De ellas, una tercera parte (12) son en ataque, lo que supone el cuarto mejor dato de toda la Primera FEB. Ya no solo eso, sino que en cuanto a rebotes ofensivos, el Leyma había ‘ganado’ cinco de sus siete encuentros. Salvo contra Menorca en casa (8-9) y la semana pasada contra Estudiantes (9-9), el equipo de Carles Marco siempre había capturado más que sus rivales en el aro contrario.

Sin embargo, el viernes sumó su segunda derrota de la temporada en este apartado, cayendo por 10-13, la mayor diferencia en contra hasta el momento. Melilla dio de su propia medicina al Leyma, forzando una gran cantidad de pérdidas de los naranjas y atacando con ansia e intensidad el rebote en su aro. Una estrategia bien planteada que a punto estuvo de tener premio, de no ser por el talento individual de un Básquet Coruña que continúa invicto.

“Ellos han hecho bien muchas cosas, han corrido más que nosotros y nos han hecho muchos puntos tras rebote ofensivo” reconoció Carles Marco tras el encuentro.

Salida inesperada

Manuel Oillataguerre, fichaje de este verano para el equipo vinculado de Basket Xiria, ha dejado de pertenecer al club. Ha sido el propio jugador quien ha tomado la decisión de marcharse, poniendo rumbo al Azudense, también de Tercera FEB. El interior argentino estaba promediando 4,7 puntos y 5,2 rebotes en Carballo y llegó a debutar con el Básquet Coruña durante el partido del Coliseum contra Palmer Basket.