Saber ganar en tus días menos buenos

El Básquet Coruña perdió 16 balones durante el partido Javier Alborés

El de ayer no fue el partido más brillante del Básquet Coruña. Así de claro lo dejó Carles Marco en la rueda de prensa posterior: “Ha sido uno de los peores partidos que hemos jugado a nivel de todo”. Uno puede ver la hoja estadística y quedarse con que el Leyma ha vuelto a superar los 100 puntos a favor en casa, lleva ocho victorias seguidas y hasta seis jugadores de los diez que jugaron superaron la decena de puntos. Y sí. Son tres buenas noticias, pero por primera vez en lo que va de temporada se ha perdido un poco esa coralidad que venía siendo característica en los partidos del equipo naranja.

Carles Marco: "Mejor aprender ganando, pero es un buen toque de atención" Más información

¿Los motivos? Como bien dijo también Carles, habrá que analizarlos en el vídeo. Directamente relacionado está, por supuesto, el buen hacer de un Melilla que firmó en el Coliseum su mejor partido de la temporada. El equipo melillense ha tenido un calendario durísimo en este inicio liguero, enfrentándose a equipos punteros tanto en casa como a domicilio y siendo capaz de ganar tan solo un partido. Eso podría hacer parecer más sencillo el choque para los naranjas, pero en esta liga nunca se debe vender la piel del oso antes de cazarlo.

“Cuando estamos mal, nos puede ganar cualquiera”, afirmó Carles Marco ante los medios. Y el Leyma ayer no terminó de estar bien salvo en momentos puntuales. Melilla encontró tiradores liberados en las esquinas durante todo el encuentro, sumando muchos puntos desde ahí. También dio al Básquet Coruña de su propia medicina. Durante muchos minutos dio la sensación de estar viendo al mismo equipo con dos camisetas de colores diferentes. El juego del equipo melillense se pareció al que tiene acostumbrado el Leyma. Intenso en defensa, metiendo muchas manos, con mucho contacto y forzando pérdidas. En ataque con transiciones fugaces, lanzamientos rápidos, pero precisos y todo a un ritmo frenético. De hecho, Melilla recordó ayer más al Básquet Coruña de esta temporada que el propio Básquet Coruña.

El líder noquea de nuevo en el último cuarto (101-89) Más información

Aún así, el equipo de Carles Marco supo sacar el partido adelante. A pesar de no tener el día a nivel coral, de no ser capaces de jugar tan bien a nivel colectivo como en otras ocasiones, este equipo rebosa talento por los cuatro costados y, cuando no es uno, es otro el que lo saca a relucir. Si no es Pacheco es Cuevas, si no es Jorgensen es Cremo, si no es Radoncic es Jou o Jacobo, si no es Thiam es Diop, y así con toda la plantilla.

Ayer seis jugadores superaron la decena de puntos (Jorgensen, Cuevas, Pacheco, Jacobo, Diop y Cremo), pero otros dos se quedaron a tan solo un punto de lograrlo (Thiam y Radoncic) y los diez que jugaron consiguieron anotar y sumar. El equipo sigue ganando, aunque en esta ocasión no convenciera tanto.