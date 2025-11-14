Mi cuenta

Básquet Coruña

El 1x1 del Básquet Coruña en el apurado triunfo ante Melilla

Dídac Cuevas fue el jugador más valorado de los naranjas en la octava victoria consecutiva del equipo

Chaly Novo
Chaly Novo
14/11/2025 23:47
Dídac Cuevas fue el más valorado del Leyma
Dídac Cuevas fue el más valorado del Leyma
Javier Alborés

8 DÍDAC CUEVAS

El más valorado del Leyma en un partido complicado. Anotó, dirigió, imprimióo velocidad, mordió en defensa y surtió de pases de canasta (4) a sus compañeros.

7 PAUL JORGENSEN

En un registro algo más bajo de los que viene siendo habitual, pero aun así con un par de par de canastas en momento muy oportunos e inspirado en el pase (3 asistencias), sobre todo en el arranque del choque.

7 JOE CREMO

En la segunda parte dibujó algo más que pinceladas del Cremo que sigue esperando la afición naranja. Importantísimos los 5 puntos que anotó en el cuarto final .

7 GUILLEM JOU

Apagado, en la faceta anotadora, durante los tres primeros cuartos, el de Llagostera se encendió, y encendió al Coliseum, con dos triples seguidos en el cuarto periodo, que sacaron al Melilla de rebufo.

7 CAIO PACHECO

De más a menos. Aunque solo un poquito. En el tercer cuarto se vio superado por Javi García, pero en los otros tres estuvo a muy buen nivel, acertado desde el arco y regalando canastas (5) a sus compañeros.

5 MACACHI BRAZ

No tuvo demasiado tiempo para lucirse, aunque pasó por el aro dos de los tres tiros que hizo. Y estuvo bien atrás.

6 ILIMANE DIOP

Irregular. Es cierto que se llevó casi todos los golpes. Anotó el triple que cerró definitivamente el partido... y se fue a la calle por celebrarlo de mala manera.

7 ABDOU THIAM

Solidísimo. Mejor en ataque (3 de 5 en tiros de dos) y en rebote (7, máximo del Básquet Coruña), que en defensa, donde sufrió, sobre todo al principio, contra el móvil Debaut.

7 DINO RADONCIC

Todavía no se ha soltado de todo el pelo, pero aportó en todo: puntos (9), rebotes (3), asistecias (2) y robos (2). Va a más.

7 JACOBO DÍAZ

Nunca falla. Siempre aparece en los momentos importantes; eso sí, sin dejar de aportar en todo el partido. Ayer ofreció su mejor versión tras el descanso.

