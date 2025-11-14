El 1x1 del Básquet Coruña en el apurado triunfo ante Melilla

Dídac Cuevas fue el más valorado del Leyma Javier Alborés

8 DÍDAC CUEVAS

El más valorado del Leyma en un partido complicado. Anotó, dirigió, imprimióo velocidad, mordió en defensa y surtió de pases de canasta (4) a sus compañeros.

7 PAUL JORGENSEN

En un registro algo más bajo de los que viene siendo habitual, pero aun así con un par de par de canastas en momento muy oportunos e inspirado en el pase (3 asistencias), sobre todo en el arranque del choque.

7 JOE CREMO

En la segunda parte dibujó algo más que pinceladas del Cremo que sigue esperando la afición naranja. Importantísimos los 5 puntos que anotó en el cuarto final .

7 GUILLEM JOU

Apagado, en la faceta anotadora, durante los tres primeros cuartos, el de Llagostera se encendió, y encendió al Coliseum, con dos triples seguidos en el cuarto periodo, que sacaron al Melilla de rebufo.

7 CAIO PACHECO

De más a menos. Aunque solo un poquito. En el tercer cuarto se vio superado por Javi García, pero en los otros tres estuvo a muy buen nivel, acertado desde el arco y regalando canastas (5) a sus compañeros.

5 MACACHI BRAZ

No tuvo demasiado tiempo para lucirse, aunque pasó por el aro dos de los tres tiros que hizo. Y estuvo bien atrás.

6 ILIMANE DIOP

Irregular. Es cierto que se llevó casi todos los golpes. Anotó el triple que cerró definitivamente el partido... y se fue a la calle por celebrarlo de mala manera.

7 ABDOU THIAM

Solidísimo. Mejor en ataque (3 de 5 en tiros de dos) y en rebote (7, máximo del Básquet Coruña), que en defensa, donde sufrió, sobre todo al principio, contra el móvil Debaut.

7 DINO RADONCIC

Todavía no se ha soltado de todo el pelo, pero aportó en todo: puntos (9), rebotes (3), asistecias (2) y robos (2). Va a más.

7 JACOBO DÍAZ

Nunca falla. Siempre aparece en los momentos importantes; eso sí, sin dejar de aportar en todo el partido. Ayer ofreció su mejor versión tras el descanso.