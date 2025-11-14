Carles Marco: "Mejor aprender ganando, pero es un buen toque de atención"

Carles Marco da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Melilla Javier Alborés

No para de ganar el Básquet Coruña. Ocho partidos y ocho victorias para el equipo coruñés, que se impuso por 101-89 a Melilla en el Coliseum y se mantiene como líder invicto

Carles Marco

Hemos sumado una victoria más. Dar las gracias a la afición porque hemos pasado momentos malos y nos han ayudado muchísimo. Felicitar a Melilla porque han jugado muy bien y nosotros creo que ha sido de los peores partidos que hemos jugado a nivel de todo, de equipo, de conjunción. Hemos ido tirando cada uno por su lado, pero no ha sido el mejor partido coral que hemos hecho durante el año. Hay que aprender mucho de este partido. Mejor aprender ganando, pero es un buen toque de atención para todos, tanto los que estamos dentro como fuera. Esto no es fácil y hay que hacer las cosas bien, saber lo que hemos hecho bien y lo que nos ha hecho llegar hasta aquí.

Hoy no me ha gustado el partido en ningún momento. No sé a qué se debe. No hemos estado focalizados en hacer las cosas. No siempre se pueden hacer las cosas bien, cada semana hay un estrés diferente, pero no es tan fácil seguir ganando. Analizaremos el vídeo, pero sé que hoy no hemos jugado como un equipo, salvo 5/6 minutos del segundo cuarto. Hoy estábamos sin concentración. Estas cosas pasan y hay que hacer una buena lectura. Cuando lo hacemos mal, nos puede ganar cualquiera.

Tenemos que pensar en que nuestro día a día tiene que ser el mejor y competir cada entreno y cada partido como si fuera el último. Puede pasar, pero Melilla ha jugado un partidazo y tiene un equipazo. Hay que valorar muy mucho lo que estamos haciendo, pero para lo que hemos hecho hay un trabajo previo que hay que seguir haciendo. No cae del cielo. Si queremos seguir así y disfrutar de nuestro día a día, hay que estar serios hasta que acabe todo.

Ellos han hecho bien muchas cosas, han corrido más que nosotros y nos han hecho muchos puntos tras rebote ofensivo. Nosotros hemos hecho cosas bien sacando faltas y yendo al tiro libre. Ellos han estado muy bien desde el triple, igual por eso no han tocado tanta pintura y les hemos hecho menos faltas, no lo sé.

Nos han metido 26 puntos en el tercer cuarto. No hemos hecho faltas y nos han metido bandejas o triples en contraataque, que es lo que hacemos bien nosotros. La diferencia final han sido los 5/6 minutos que hemos jugado en el segundo cuarto. Ha sido el único momento que hemos estado concentrados y con nuestra mentalidad.

Han hecho muy buen partido, hay que felicitarlos. Han tenido creo que el peor calendario de la categoría hasta ahora. No sé si nos han dado con nuestra medicina, pero no hemos sido nosotros. Estas cosas pasan y ganando es más fácil. El miércoles tenemos otra oportunidad en casa de hacer un buen partido.

Es muy importante ganar cuando no estás bien. Uno de nuestros objetivos es hacer disfrutar a nuestra gente y ganar todos los partidos en casa. Espero que la gente se lo haya pasado bien, pero hay que hacer las cosas bien.

También nos va bien descansar porque llevamos mucha tensión encima. Dos semanas largar para poder recuperar gente y hacer buenos entrenamientos para mejorar cosas y seguir siendo competitivos.

Mikel Garitaonandia

Felicitar a Coruña por el partido y el inicio de competición. Creo que están haciendo el mejor baloncesto de la liga. Hemos sido valientes y capaces de haber tenido el ritmo que requería el partido. Con nuestra dinámica era muy difícil competir así y hemos llevado al límite a Coruña. Nos falta consistencia durante 40 minutos para ser capaces de ganar en una pista tan complicada como esta.

Hemos tenido una semana muy dura. Hemos cambiado muchas dinámicas y estamos en proceso de cambiar hábitos para poder ser competitivos. Hemos cambiado radicalmente las rotaciones, que las veníamos alargando demasiado y los jugadores lo han entendido perfectamente. Eso nos ha permitido mantener la intensidad a nivel defensivo y llegar más enteros al final. Y, por fin, hemos tenido un poquito de acierto en el tiro de tres. Hemos calcado las estadísticas con el rival y la diferencia ha sido el criterio de las faltas y el número de veces que hemos ido al tiro libre.

Hemos mejorado a nivel mental. Cada vez que conseguíamos anotar un triple nos caía otro en el otro lado. Sabíamos que jugábamos contra un equipo que juega a una velocidad diferente, pero hemos estado ahí.

Creo que esta semana ha sido un punto de inflexión. Alicante ha sido un detonante para que este equipo cambie la mentalidad. Ahora tenemos que ser consistentes en esto. Ha sido un inicio muy duro.

Peno ha tenido mala suerte en este inicio. Se lesiona cuando llega a Melilla y eso no le permite hacer pretemporada. El ritmo de la competición le ha atropellado un poco y va entrando poquito a poco. Todavía le queda mucho y él lo sabe.

Buscamos mucho los triples desde la esquina en los primeros segundos, pero no las estábamos metiendo. Hoy hemos tenido más acierto ahí y eso nos ha empujado. Este equipo en los primeros segundos tiene que ser capaz de correr con los grandes y ocupar bien las esquinas. Hoy la diferencia ha sido que hemos metido muchos.