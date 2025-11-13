Marco: "Estamos con un buena mentalidad, intentando tener los pies en el suelo"

Carles Marco, en la rueda de prensa previa al partido contra el Melilla CH.N

Carles Marco descartó cualquier tipo de euforia de cara al partido de la octava jornada liguera, en el que el Leyma Básquet Coruña recibe este viernes (20.45 horas), a un Melilla situado a la cola de la tabla, un rival del que, asegura, le ha faltado suerte en momentos puntuales.

El técnico badalonés ve muy complicado poder contar con Danilo Brnovic, lesionado la semana pasada en un tobillo. "Está haciendo cosas con nuestros fisios; a ver si hoy puede empezar a correr. Ojalá podamos contar con él, pero difícilmente. Vamos a intentar que se recupere lo mejor posible. Su predisposición es total, pero el esguince no se recupera tan rápido. Los demás han estado entrenando con normalidad".

Marco, que ha estado, también en Primera FEB, en un equipo con dificultades al principio de la temporada, el Bàsquet Girona, no ha detectado, sin embargo, ningún tipo de euforia entre sus jugadores. "Creo que estamos con un buena mentalidad, entrenando bien, intentando tener los pies en el suelo y cada día intentar mejorar un poquito, sabiendo que cada partido que llega es dificilísimo, como este contra Melilla. Es cierto que, cuando ganas, vienes a entrenar diferente a si pierdes, pero no nos tiene que hacer perder el foco y la atención en lo que es importante, que es seguir trabajando bien y mejorando".

A la pregunta de si es más fácil gestionar a un grupo en racha buena que a uno en dificultades, el badalonés no lo tiene cien por cien claro. "No lo sé, supongo que en racha mala (risas). Espero no saberlo aquí. Aquí y ahora, centrándonos en el equipo que estamos, no veo mucha diferencia. Los chicos cuando entran en pista cada día están centrados y con una buena mentalidad de hacer las cosas bien y prepararse para el siguiente partido. Sí que es cierto que los estados de ánimo afectan, ahora los tenemos bueno y puede que ayude al día a día. Pero creo que sacarían fuerza también en los malos momentos, para seguir trabajando bien y revertirlo rápido. Supongo que es más complicado perdiendo que ganando".

Melilla, el enemigo más reincidente Más información

Llamada a la cautela Más información

Melilla marcha con una marca de 1-6, a juicio del técnico del Leyma, algo engañosa. "El balance no es positivo, pero, por contra, es un equipo con muchos jugadores con mucha experiencia y mucha calidad y con muchos momentos de su juego muy buenos. Les falta un poquito de consistencia y les ha faltado un poquito de suerte. También se les lesionó Iván Cruz, aunque han fichado a otro de mucha calidad [Roberts Stumbris]. Corren, juegan bien ataque, son agresivos defensivamente... Les faltó una pizca de suerte para ganar esos partidos que no han ganado".

Respecto a la importancia de irse al parón con un 8-0 en el casillero, Marco asegura que sería muy importante, porque tenemos ganas de seguir con esta buena dinámica. Jugamos en casa y, como cada vez que jugamos delante de nuestra afición, tenemos que dar un plus para seguir enganchándolos y que sigan disfrutando. Sería fantástico antes del parón; sería ya un 25% de la liga regular hecha. No queremos comernos la cabeza pensando en que es imprescindible, pero después de haber ganado en un campo difícil, reafirmarlo en casa sería fantástico".

Una pausa competitiva de la que Marco agregó: "El calendario está hecho desde el principio. No nos gusta a nadie, supongo, que seamos impares en la competición y que tengamos que parar. Pero ha venido así y nos lo vamos a coger, tras el partido de mañana y el del miércoles de Copa, de manera positiva. Descansaremos y luego tenemos dos semanas largas para poder seguir preparándonos, mejorar, recuperar a gente de pequeñas molestias que van surgiendo, para volver a empezar a tope. Pero tampoco quiero pensarlo mucho antes del partido de Copa", concluyó el entrenador del líder invicto de Primera FEB.